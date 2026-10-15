Γαλλία: Λεωφορείο συγκρούστηκε με τρένο στην είσοδο της σήραγγας της Μάγχης – Τουλάχιστον 19 τραυματίες

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Λεωφορείο συγκρούστηκε με αμαξοστοιχία στη γαλλική πλευρά της σήραγγας της Μάγχης, με συνέπεια να τραυματιστούν 19 άνθρωποι, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.
Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, το λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες ανατράπηκε για άγνωστους λόγους στην είσοδο της σήραγγας και στη συνέχεια προσέκρουσε σε αυτό μια εμπορευματική αμαξοστοιχία.
Από τους 19 τραυματίες, οι πέντε είναι σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος orange.fr, ωστόσο σύμφωνα με τις γαλλικές αρχές, δεν κινδυνεύει η ζωή τους.
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί εντελώς. Στο σημείο έσπευσε η αντιπεριφερειάρχης του Καλαί, Αγκάτ Κουρί.
Για τον απεγκλωβισμό και τη μεταφορά των θυμάτων έχουν κινητοποιηθεί σημαντικές δυνάμεις της πυροσβεστικής του Eurotunnel, αλλά και πολλών γειτονικών γαλλικών πόλεων. Ένα ελικόπτερο της γαλλικής υπηρεσίας SAMU προσγειώθηκε επίσης στην περιοχή γύρω στις 21.45 (ώρα Ελλάδας), μετέδωσε ένας τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός.
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