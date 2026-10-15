New York Times: Η άνοδος και η πτώση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ, το party girl που έγινε πρέσβειρα στην Ελλάδα 

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Όλα έμοιαζαν ανθηρά για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ μέχρι και την αποπομπή της από το αξίωμα της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον μεγαλύτερο γιο του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ. Το ζευγάρι έμενε σε μία πολυτελή βίλα αξίας 9,7 εκατ. δολαρίων στη Φλόριντα. Εμφανίζονταν μαζί στις πολιτικές συγκεντρώσεις του Ντόναλντ Τραμπ και δήλωναν την αγάπη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σχέση τους οδηγήθηκε σε διάλυση το 2024. Ο Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ είναι πλέον παντρεμένος με το πρώην μοντέλο κυρία της υψηλής κοινωνίας Μπετίνα Άντερσον. Η 56χρονη Γκιλφόιλ από την άλλη αναγκάστηκε σε παραίτηση μετά από μία σειρά από αποκαλυπτικά ρεπορτάζ για αθέμιτες συναλλαγές.

Δεν ήταν έκπληξη η πτώση

Η άνοδος και η πτώση της δεν ήταν έκπληξη για πολλούς στον Λευκό Οίκο. Οι επικριτές την θεωρούν εξωφρενική κοπέλα, που λατρεύει τα πάρτι και έχει αμφισβητήσιμη κρίση. Οι υποστηρικτές της, από την άλλη διατείνουν ότι πίσω από την επίδειξη και το γκλίτερ κρύβεται μία προσωπικότητα με ουσία.

Η Γκιλφόιλ υπήρξε παντρεμένη με τον Γκάβιν Νιούσομ, σημερινό κυβερνήτη της Καλιφόρνιας και πολέμιο του Τραμπ. Με σπουδές στη Νομική διετέλεσε εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες και έπειτα μεταπήδησε στη δημοσιογραφία, παρουσιάζοντας ενημερωτικές εκπομπές στο Fox News.

Στον ενδότερο κύκλο του Τραμπ

Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι Κίμπερλι Γκιλφόιλ υπήρξε στον ενδότερο κύκλο του προέδρου. Η ταχύτητα με την οποία την απέλυσε δείχνει την διάθεση του Τραμπ να κόψει τους δεσμούς με όποιον γίνεται πηγή ντροπής ή εμπόδιο. Ωστόσο, της αφήνει επίσης ελάχιστους λόγους να παραμείνει πιστή στον πρόεδρο και την οικογένειά του.

Aπό την αρχή, πάντως, φαινόταν σαν μια εντελώς ασυνήθιστη επιλογή για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ουσιαστικά, παρατηρούν οι New York Times, πήρε τη θέση λόγω του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ. Ο γιος του προέδρου εθεάθη να κρατά το χέρι της Μπετίνα Άντερσον σε εστιατόριο στο Παλμ Μπιτς τον Δεκέμβριο του 2024. Την επόμενη μέρα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Γκίλφοιλ ήταν η επιλογή του για την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Στην Αθήνα η Γκιλφόιλ έγινε αμέσως το κέντρο της προσοχής. Έφτασε με το ιδιωτικό τζετ Ελληνοαμερικανού εκατομμυριούχου. Φόρεσε μαύρο ημιδιαφανές φόρεμα σε δείπνο την εβδομάδα της Ημέρας των Ευχαριστιών. Όταν παρέδωσε τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο Κωνσταντίνο Τασούλα, αστειεύτηκε πως ψάχνει νέο σύζυγο. Διασκέδαζε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας. «Δεν ήταν ούτε 3», έλεγε στους New York Times πέρυσι για την παρουσία της στην πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Οι παπαράτσι την ακολουθούσαν παντού, αλλά στην Αθήνα έλεγαν ότι δουλεύει τόσο σκληρά όσο παρτάρει. Είχαν όλοι ξεχάσει ότι το 2015 τους αποκαλούσε «παράσιτα». Από νωρίς, η Γκίλφοιλ ανακοίνωσε δύο σημαντικές επιχειρηματικές συμφωνίες: την ανάπτυξη του λιμανιού της Ελευσίνας και τη συμφωνία για εξόρυξη υδρογονανθράκων στο Ιόνιο από την αμερικανική ExxonMobil. Και οι δύο συμφωνίες ήταν σε εξέλιξη πολύ πριν φτάσει στην Αθήνα, αλλά Έλληνες αξιωματούχοι ανέφεραν ότι είχε εμπλακεί στα σχέδια μήνες νωρίτερα και ήθελε να ανακοινωθούν στη θητείας της.

Η πτώση

Η πτώση της ξεκίνησε τον περασμένο μήνα. Η Wall Street Journal δημοσίευσε ρεπορτάζ για την Γκιλφοίλ και τις πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων της σχετικά με ενεργειακές συμφωνίες στα Βαλκάνια. Ακολουθησε και άλλο ρεπορτάζ ότι παρακαλούσε δωρητή να της ξεπληρώσει το χρέος των 100.000 δολαρίων στην πιστωτική της κάρτα. «Γλυκέ μου, παρακαλώ, θέλω να το τελειώσεις για μένα σήμερα», έγραψε στον Έρικ Ντέτερς, δωρητή των Ρεπουμπλικανών.

Είναι άγνωστο ποιο θα είναι το μέλλον της. Αποχώρησε από το Fox News το 2018 λόγω καταγγελιών για ανάρμοστη συμπεριφορά. Σύμφωνα με το «The New Yorker» η βοηθός της είχε κάνει καταγγελία για σεξουαλική παρενόχληση, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι της είχε δείξει φωτογραφίες των γεννητικών οργάνων ανδρών με τους οποίους έβγαινε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα ήρθαν σε συμβιβασμό, με τη βοηθό να λαμβάνει αποζημίωση 4 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ήταν πάντως περήφανη για τη θέση της ως πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Στο τέλος της συνέντευξης, επισήμανε ένα κορνιζωμένο έγγραφο κοντά στην είσοδο της επίσημης κατοικίας της, στο οποίο αναγράφονταν όλοι οι Αμερικανοί πρέσβεις στην Ελλάδα από το 1948. Μέχρι αυτήν, όλοι ήταν άνδρες. «Να ‘μαι», είπε στους New York Times, δείχνοντας το όνομά της. «Λίγο ακόμη και θα έκλαιγα».

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