Κέιτι Ζακαράια: Τα ερωτήματα για τα νομικά της προσόντα και η δύσκολη πρώτη δοκιμασία στον Λευκό Οίκο

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Η νέα εκπρόσωπος Τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζακαράια, βρίσκεται αντιμέτωπη με ερωτήματα για την επαγγελματική της διαδρομή, καθώς αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν στοιχεία πως έχει λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος στις ΗΠΑ.

Η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα μετά την πρώτη της ενημέρωση στον Λευκό Οίκο, η οποία προκάλεσε επικρίσεις για την παρουσία της, αλλά και μετά την καταγγελία που κατατέθηκε στην Καλιφόρνια ζητώντας να εξεταστεί εάν παραβίασε τη νομοθεσία περί επαγγελματικών τίτλων.

Πτυχίο Νομικής, αλλά χωρίς επιβεβαιωμένη άδεια

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal και το CNN, η Ζακαράια αποφοίτησε το 2011 από τη Νομική Σχολή Pepperdine Caruso στην Καλιφόρνια. Ωστόσο, οι δημοσιογραφικές έρευνες δεν εντόπισαν στοιχεία ότι έχει περάσει τις εξετάσεις δικηγορίας ή ότι έχει εγγραφεί σε δικηγορικό σύλλογο οποιασδήποτε αμερικανικής πολιτείας ή της Ουάσιγκτον.

Το Reuters επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν βρήκε καταχωρίσεις που να αποδεικνύουν την εγγραφή της ως δικηγόρου στις ΗΠΑ. Η διάκριση είναι ουσιαστική: το πτυχίο Νομικής πιστοποιεί τις σπουδές της, αλλά δεν ισοδυναμεί αυτομάτως με δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος. (Reuters, Washington Post)

Η ίδια έχει υποστηρίξει ότι εργάστηκε στο διεθνές εμπορικό δίκαιο και διαθέτει τα κατάλληλα επαγγελματικά προσόντα. Μετά την αποφοίτησή της μετακόμισε στην Κίνα, όπου, σύμφωνα με το επαγγελματικό της προφίλ, εργάστηκε από το 2011 έως το 2013 στη δικηγορική εταιρεία Zhong Lun Law Firm, σε υποθέσεις διεθνούς χαρακτήρα. Η εργασία σε δικηγορικό γραφείο, πάντως, δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι κάποιος έχει άδεια δικηγορίας στις ΗΠΑ.

Η απάντηση για την Κίνα και η καταγγελία

Η υπόθεση πήρε νέες διαστάσεις στις 13 Οκτωβρίου, όταν δημοσιογράφοι ρώτησαν τον Τραμπ σε ποια πολιτεία είχε περάσει η εκπρόσωπός του τις εξετάσεις δικηγορίας. Η Ζακαράια απάντησε «όταν μετακόμισα στην Κίνα», προκαλώντας απορίες. Αργότερα εξήγησε στους New York Times ότι δεν είχε ακούσει σωστά την ερώτηση εξαιτίας του θορύβου από το προεδρικό ελικόπτερο Marine One.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, οι αλλοδαποί δεν μπορούν να αποκτήσουν στην Κίνα άδεια άσκησης δικηγορίας με τον τρόπο που περιέγραψε η απάντησή της. Επομένως, η αναφορά αυτή δεν επιλύει το ερώτημα σχετικά με τα επαγγελματικά της διαπιστευτήρια στις ΗΠΑ.

Στις 14 Οκτωβρίου, η οργάνωση Campaign for Accountability κατέθεσε καταγγελία στον Δικηγορικό Σύλλογο της Καλιφόρνιας, ζητώντας να εξεταστεί εάν η Ζακαράια παρουσιαζόταν επανειλημμένα ως δικηγόρος χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Η οργάνωση επικαλείται, μεταξύ άλλων, δημόσιες εμφανίσεις της στην τηλεόραση και αναφορές στην επαγγελματική της ιδιότητα. Η νομοθεσία της Καλιφόρνιας προβλέπει κυρώσεις για όποιον παρουσιάζεται ως δικαιούμενος να ασκεί δικηγορία χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια.

Μέχρι στιγμής, όμως, η καταγγελία δεν ισοδυναμεί με διαπίστωση παράβασης ή καταδίκη. (Campaign for Accountability)

Είναι κατάλληλη για τη θέση της εκπροσώπου Τύπου;

Εδώ βρίσκεται η ουσία της συζήτησης. Η θέση της εκπροσώπου Τύπου του Λευκού Οίκου δεν προϋποθέτει πτυχίο Νομικής ή άδεια δικηγορίας. Συνεπώς, η απουσία επιβεβαιωμένης άδειας δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι η Ζακαράια στερείται των προσόντων για τον συγκεκριμένο διορισμό.

Η αξιολόγηση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στα τυπικά προσόντα. Η εκπρόσωπος οφείλει να απαντά με σαφήνεια σε δύσκολες ερωτήσεις, να γνωρίζει τις θέσεις της κυβέρνησης, να διαχειρίζεται την πίεση και να διατηρεί την αξιοπιστία της ενημέρωσης. Η πρώτη ενημέρωσή της διήρκεσε περίπου 14 λεπτά και δέχθηκε ερωτήσεις από τρία μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων το Fox News και το Breitbart. Το Associated Press περιέγραψε μια σύντομη και εμφανώς προετοιμασμένη παρουσία, με περιορισμένη ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων.

Ο Λευκός Οίκος, από την πλευρά του, υπερασπίστηκε την επιλογή της, με τον διευθυντή επικοινωνίας Στίβεν Τσουνγκ να την περιγράφει ως εξαιρετική προσθήκη στην ομάδα. Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης την πρώτη της εμφάνιση επιτυχημένη.

Το ζήτημα της αξιοπιστίας

Τα διαθέσιμα στοιχεία δεν επιτρέπουν οριστικό συμπέρασμα ότι η Ζακαράια είναι ακατάλληλη για τη θέση. Επιτρέπουν, όμως, να τεθούν εύλογα ερωτήματα για τη διαφάνεια με την οποία έχει παρουσιάσει την επαγγελματική της ιδιότητα και για το κατά πόσο οι σχετικοί ισχυρισμοί μπορούν να επαληθευτούν.

Η τελική κρίση για την αποτελεσματικότητά της θα εξαρτηθεί από την πορεία της στο αξίωμα. Η εξέλιξη της καταγγελίας και η ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε απαιτητικές δημοσιογραφικές ερωτήσεις θα είναι καθοριστικές για την αξιοπιστία της, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Λευκός Οίκος βρίσκεται υπό έντονο πολιτικό και επικοινωνιακό έλεγχο.

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