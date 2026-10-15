CNN: Ο Τραμπ εξετάζει να ρίξει στο Ιράν τη «μητέρα όλων των βομβών»

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Ο αμερικανικός στρατός έχει εκπονήσει νέα σχέδια για επίθεση κατά του Ιράν, τα οποία περιλαμβάνουν την πιθανότητα χρήσης της βόμβας GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast, η οποία είναι γνωστή ως MOAB ή «μητέρα όλων των βομβών».

Αυτό μετέδωσε το CNN την Πέμπτη (15/10), που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους καθώς και πρόσωπα που γνωρίζουν τον στρατιωτικό σχεδιασμό.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο, η βόμβα θα χρησιμοποιηθεί κατά ιρανικών ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων, στην περίπτωση που ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διατάξει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων.

Η πιθανή ανάπτυξη της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας στο αμερικανικό οπλοστάσιο, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μία ουσιαστική κλιμάκωση της πολεμικής διαμάχης, παρά το γεγονός ότι αξιωματούχοι που βρίσκονται κοντά στις συζητήσεις σχεδιασμού των πολεμικών επιχειρήσεων δήλωσαν στο CNN, ότι υπάρχουν ερωτηματικά για την αποτελεσματικότητα χρήσης της συγκεκριμένης βόμβας ως προς της επίτευξη των στρατηγικών επιδιώξεων της Ουάσινγκτον.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιώσει άμεσα την αναφορά.

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