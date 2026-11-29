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Δρόμοι ποτάμια και ζημιές έχει προκαλέσει το «σφυροκόπημα» της κακοκαιρίας «Άργους» στην Αττική. Μετά τις 2 το μεσημέρι όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής έλαβαν μήνυμα από το 112 για «ισχυρούς ώς θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας».

Πάνω από 100 χιλιοστά βροχής στη Μαλακάσα

Πολύ μεγάλα ύψη βροχής καταγράφονται από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 29/11 στην Αττική.

Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής στην περιοχή της Αττικής έως τις 15:30 καταγράφηκε στη Μαλακάσα, όπου έφτασε τα 105 mm.

Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής, καθώς και η χωρική κατανομή τους στην περιοχή της Αττικής, παρουσιάζονται στον παρακάτω χάρτη.

Κλειστά σχολεία αύριο Δευτέρα

Την αναστολή λειτουργίας των σχολείων για τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026 αποφάσισαν οι δήμαρχοι Φλώρινας και Αμυνταίου λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών στην περιοχή.

Αναλυτικά

Με απόφαση του Δημάρχου Φλώρινας κ. Βασίλη Γιαννάκη, τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Φλώρινας θα παραμείνουν κλειστά, την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών (χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες) που επικρατούν στην περιοχή. Αντίθετα οι παιδικοί σταθμοί θα λειτουργήσουν κανονικά, όπως προβλέπει η σχετική απόφαση.

Ζημιές σε αυτοκίνητα και καλώδια ηλεκτροδότησης στην Κηφισιά

Στην οδό Σαρανταπόρου στην Κηφισιά, ένα πελώριο δέντρο κατέρρευσε το απόγευμα της Κυριακής πάνω σε δύο αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Κατά την πτώση του κόπηκαν και καλώδια ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να κληθεί συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ. Η κυκλοφορία των οχημάτων έχει διακοπεί.

«Ποτάμια» οι δρόμοι στην Εκάλη – Πυροσβέστες απεγκλώβισαν δύο άτομα από αυτοκίνητο

Πλημμυρικά φαινόμενα σε πολλά σημεία της Αττικής προκαλούν οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις.



Σύμφωνα με πληροφορίες, λίγο μετά τις τρεις το απόγευμα, τα νερά μετέτρεψαν σε «ποτάμι» την οδό Μυρτιάς στην Εκάλη, με συνέπεια να εγκλωβιστούν δύο άτομα σε ένα λευκό αυτοκίνητο.

Στο συμβάν κλήθηκαν πυροσβέστες που τους απομάκρυναν σε ασφαλές σημείο, ενώ η κυκλοφορία στον δρόμο διεκόπη, καθώς η στάθμη κρίνεται επικίνδυνη.

Διακοπή κυκλοφορίας στον παράδρομο της Αθηνών – Λαμίας στη Βοιωτία

Λόγω συσσώρευσης υδάτων στο ύψος του 63ου χιλιομέτρου της Νέας Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, στη Βοιωτία, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της εθνικής οδού, από το ύψος του κόμβου Οινόης – Δηλεσίου, στο ρεύμα προς Λαμία.

Προβλήματα στο οδικό δίκτυο Ωρωπού – Ιδιαίτερη προσοχή στις μετακινήσεις

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Ωρωπού εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών κατά τις μετακινήσεις τους σε όλη την επικράτεια του Δήμου, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που εκδηλώνονται τις τελευταίες ώρες, αλλά και των μετεωρολογικών προγνώσεων για τη συνέχισή τους έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2026.

Δημοτική Ενότητα Καλάμου: Ο παραλιακός δρόμος έχει κλείσει σε τρία σημεία, στις εισόδους Αγίας Μαρίνας, Βλαστού και Κυψέλης, όπου επιχειρούν μηχανήματα έργου του Δήμου Ωρωπού.

Δημοτική Ενότητα Μαρκοπούλου: Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην ιρλανδική διάβαση στην παραλία Μαρκοπούλου.

Περιφερειακός δρόμος Συκαμίνου – Αυλώνα: Έχει διακοπεί η κυκλοφορία.

Περιφερειακός δρόμος Μαρκοπούλου – Εθνικής Οδού: Στο ύψος των λατομείων Ντουμάνι παρατηρείται μεγάλη συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή.

Δημοτική Ενότητα Πολυδενδρίου: Προβλήματα παρατηρούνται λόγω της σημαντικής αύξησης της στάθμης των υδάτων στα ρέματα της περιοχής. Μηχανήματα έργου του Δήμου Ωρωπού βρίσκονται επί τόπου και επιχειρούν. Έχει διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στα ακόλουθα σημεία:

Οδός Παναγίας, δίπλα στη μάντρα Μάζη.

Οδός Αγίου Δημητρίου, προς τον παράδρομο της Εθνικής Οδού.

Οδός Κρύας Βρύσης. Παρακαλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην προσεγγίζουν τα ρέματα και να αποφεύγουν τη διέλευση από τα παραπάνω σημεία.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.

Μην επιχειρείτε τη διέλευση από πλημμυρισμένα οδοστρώματα, ρέματα, ιρλανδικές διαβάσεις και κλειστούς δρόμους.

Παρακολουθείτε τις επίσημες ενημερώσεις της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωρωπού.

Το σύνολο του προσωπικού, τα μηχανήματα έργου, οι αρμόδιες υπηρεσίες και οι αντιδήμαρχοι του Δήμου Ωρωπού βρίσκονται επί ποδός, παρακολουθώντας διαρκώς την εξέλιξη των φαινομένων και συντονίζοντας τις απαραίτητες παρεμβάσεις για τον περιορισμό των προβλημάτων και των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των πολιτών, η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών.

Προειδοποιητικό μήνυμα του 112 και στην Εύβοια

Για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Εύβοια – συμπεριλαμβανομένης και της Σκύρου – από τις επόμενες ώρες σήμερα και καθ’ όλη τη διάρκεια της αυριανής ημέρας, προειδοποιεί μήνυμα του 112 που εστάλη πριν λίγο σε κατοίκους της περιοχής.

Ειδικότερα το μήνυμα αναφέρει: «Προειδοποίηση για ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας από τις επόμενες ώρες της Κυριακής και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών και τις οδηγίες αυτοπροστασίας».

Βόιο: Εγκλωβισμένοι στο καταφύγιο του Μπούρινου – Σε εξέλιξη επιχείρηση απεγκλωβισμού από την Πυροσβεστική

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το μεσημέρι της Κυριακής επιχείρηση απεγκλωβισμού περίπου 20 ατόμων από το καταφύγιο του Μπούρινου, στον Δήμο Βοΐου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκδρομείς είχαν μεταβεί στην περιοχή με τα Ι.Χ. οχήματά τους και διανυκτέρευσαν στο καταφύγιο.

Ωστόσο, η έντονη χιονόπτωση που σημειωνόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας είχε ως αποτέλεσμα το χιόνι να ξεπεράσει τους 40 πόντους, δυσχεραίνοντας την επιστροφή τους. Όπως ανέφερε ο αντιδήμαρχος Βοΐου, Βασίλης Ώττας, μηχανήματα του Δήμου επιχείρησαν να καθαρίσουν τον δρόμο, μειώνοντας το ύψος του χιονιού περίπου στους 10 πόντους. Ωστόσο, το οδόστρωμα παραμένει παγωμένο, καθιστώντας ιδιαίτερα δύσκολη την πρόσβαση.

Οχήματα της Πυροσβεστικής έφτασαν μέχρι την κόκκινη μπάρα, χωρίς να μπορούν να συνεχίσουν, ενώ στο σημείο έχει σταλεί και γκρέιντερ του Δήμου, προκειμένου να συνεχιστεί η προσπάθεια διάνοιξης του δρόμου.

Οι συνθήκες παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς πέρα από τη συνεχιζόμενη χιονόπτωση, ο παγετός έχει δημιουργήσει ένα επικίνδυνα ολισθηρό οδόστρωμα, δυσχεραίνοντας σημαντικά την επιχείρηση.

Οι εκδρομείς επικοινώνησαν με το 112 ζητώντας βοήθεια, ενώ η επι

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Με την κατάσταση να παραμένει κρίσιμη και τις Αρχές σε κόκκινο συναγερμό, η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Όπως επισημαίνεται, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, δείχνοντας πού θα χτυπήσουν τα εντονότερα φαινόμενα σήμερα Κυριακή (29/11) και αύριο Δευτέρα (30/11).

Το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα της κακοκαιρίας «Άργος» να σαρώνει την Αττική με νέο γύρο έντονων φαινομένων.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

«Φούσκωσε» ο Κηφισός – Η ασταμάτητη βροχόπτωση ανεβάζει τη στάθμη

Αυξημένη ροή υδάτων καταγράφεται στον Κηφισό, λόγω των βροχοπτώσεων που σαρώνουν την πρωτεύουσα από το βράδυ του Σαββάτου (29/11).

Το ποτάμι «φούσκωσε» αλλά προς το παρόν δεν εμπνέει ανησυχία η άνοδος της στάθμης.

Σοβαρά προβλήματα στην Αττική

Στο Κορωπί, τμήμα οικίας κατέρρευσε σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σπίτι ήταν κατοικήσιμο, ωστόσο, δεν υπήρχε κάποιο άτομο μέσα τη στιγμή του συμβάντος.

Η κακοκαιρία, που πλήττει την Αττική, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου στον Άλιμο, η συσσώρευση υδάτων δυσχεραίνει την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά, με τις αρχές να συστήνουν αυξημένη προσοχή στους οδηγούς.

Νωρίτερα, στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Βούλα, από το ύψος της οδού Ιωάννη Μεταξά προς Πειραιά, ωστόσο η κίνηση αποκαταστάθηκε γρήγορα. Αντίθετα, κλειστή παραμένει και στα δύο ρεύματα η οδός Ήμερου Πεύκου στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, στο ύψος του ρέματος Βάρδα, εξαιτίας της νεροποντής.

Εκτός από τα πλημμυρικά φαινόμενα, η έντονη βροχόπτωση οδήγησε και σε προβλήματα στο οδόστρωμα σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Στα Πατήσια, η κυκλοφορία στην οδό Νικοπόλεως διακόπηκε προσωρινά από το ύψος της οδού Δουσμάνη μέχρι την οδό Πατησίων, καθώς υποχώρησε το οδόστρωμα.

Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου στον Γέρακα, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε μεγάλη τρύπα που άνοιξε στην οδό Ταϋγέτου.

Στο σημείο εκτελούνται έργα αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ακόμη αν η υποχώρηση του δρόμου οφείλεται στις εργασίες ή στη βροχή, ενώ ο οδηγός του οχήματος άφησε σημείωμα στο παρμπρίζ για να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, λόγω των θυελλωδών ανέμων που, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Κατέρρευσε τμήμα σπιτιού στο Κορωπί

Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Κύπρου, από το ύψος της οδού Γ. Πρίφτη, στο Κορωπί, προχώρησε η Τροχαία λόγω κατάρρευσης τμήματος κατοικίας.

Μέχρι στιγμής οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό παραμένουν άγνωστες.

Υπερχείλισαν ιρλανδικές διαβάσεις στη Χαλκιδική – Διακοπές ρεύματος και κοπές δέντρων

Προβλήματα προκαλεί η κακοκαιρία «Άργος» στη Χαλκιδική και ευρύτερα στην Κεντρική Μακεδονία, λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των ισχυρών ανέμων.

Συγκεκριμένα, δύο ιρλανδικές διαβάσεις υπερχείλισαν στην Ολυμπιάδα και το Γομάτι Χαλκιδικής, ενώ σε αρκετές περιοχές του νομού καταγράφονται διακοπές ηλεκτροδότησης. Παράλληλα, στην Κεντρική Μακεδονία έχουν πραγματοποιηθεί 15 κοπές δέντρων.

Στα λευκά η Δυτική Μακεδονία

Καθώς χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας Argos είναι και οι χιονοπτώσεις στη βόρεια Ελλάδα, οι εικόνες από τη Φλώρινα και την Καστοριά επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Η Φλώρινα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχει το περισσότερο χιόνι και σύμφωνα με την Αστυνομία χρειάζονται αλυσίδες στο επαρχιακό δίκτυο στους οδικούς άξονες Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή στην θέση Βίγλα, στο οδικό άξονα Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου, στο δρόμο προς την ορεινή κοινότητα Κέλλης καθώς και στην επαρχιακή οδο που συνδέει τον Αετό με το Νυμφαίο. Επίσης, στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Στα λευκά ντύθηκε η Δυτική Μακεδονία. Το χιόνι που πέφτει από τις πρώτες πρωινές ώρες και στους τέσσερις νομούς δεν έχει δημιουργήσει προς το παρόν προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Σέρρες: Στα «λευκά» ο Λαϊλιάς και η Άνω Βροντού

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν και στην Π.Ε. Σερρών και ο ορεινός όγκος του Λαϊλιά «ντύθηκε» στα «λευκά».

Εκχιονιστικό μηχάνημα της Περιφέρειας έχει σταλεί για να καθαρίσει από τα χιόνια το δρόμο προς το χιονοδρομικό κέντρο αφού πολλοί Σερραίοι αναμένεται να ανέβουν στον Λαϊλιά για να απολαύσουν όμορφες εικόνες.

Κατέρρευσε δρόμος στην Κέρκυρα – 150 κλήσεις στην Πυροσβεστική στην Ηγουμενίτσα

Σοβαρές καταστροφές καταγράφηκαν στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα στον παραθαλάσσιο οικισμό του Αγίου Γεωργίου Αργυράδων, όπου τμήμα του δρόμου προς τον Μαραθιά κατέρρευσε και κατέληξε στη θάλασσα.

Παράλληλα, εκτεταμένες κατολισθήσεις σημειώθηκαν στη νότια Κέρκυρα, ενώ η Πυροσβεστική κλήθηκε να επέμβει σε επτά περιστατικά άντλησης υδάτων.

Στα Σύβοτα Θεσπρωτίας καταγράφηκαν ζημιές στο οδικό δίκτυο, με δρόμους να έχουν κοπεί και αυτοκίνητα να έχουν εγκλωβιστεί σε χαλάσματα. Συνολικά, η Πυροσβεστική Υπηρεσία στην περιοχή της Ηγουμενίτσας δέχθηκε 150 κλήσεις.

Προβλήματα σε Αιτωλοακαρνανία και Ζάκυνθο

Η έντονη βροχόπτωση προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο Αιτωλικό, στο Ρετσίνι και στον Πεντάλοφο Αιτωλοακαρνανίας.

Το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο πριν από τις 17:00, σημειώθηκε κατολίσθηση στην περιοχή του Ευηνοχωρίου. Κλειστή αναμένεται να παραμείνει και την Κυριακή η παλαιά εθνική οδός στο ύψος του Ευηνοχωρίου.

Στη Ζάκυνθο, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στον δρόμο προς Σαρακίνα, στην περιοχή του Παντοκράτορα, ο οποίος είχε αποκλειστεί έπειτα από πτώση μεγάλου πεύκου στο οδόστρωμα.

Πού χρειάζεται προσοχή

Η τελευταία πενθήμερη προγνωστική εικόνα του Early Warning, με βάση το ICON 00 UTC της 29ης Νοεμβρίου, αποτυπώνει μια ιδιαίτερα ενεργή περίοδο βροχοπτώσεων, με τη ζώνη των σημαντικότερων φαινομένων να μετακινείται σταδιακά από τη δυτική Ελλάδα προς τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η Κυριακή είναι η ημέρα με το ισχυρότερο σήμα για την κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Το Early Warning του ICON-EU δίνει σημειακό ημερήσιο μέγιστο 180 mm.

Το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Πελοπόννησο, με μεγάλες τοπικές εντάσεις και σημαντικές εξαωρες συσσωρεύσεις.

Από το Rain Intensity Watch ξεχωρίζουν:

Στερεά Ελλάδα: 24,6 mm/1h – 55,0 mm/3h – 94,9 mm/6h

24,6 mm/1h – 55,0 mm/3h – 94,9 mm/6h Αττική: 23,0 mm/1h – 48,1 mm/3h – 72,0 mm/6h

23,0 mm/1h – 48,1 mm/3h – 72,0 mm/6h Θεσσαλία: 21,3 mm/1h – 38,4 mm/3h – 70,0 mm/6h

21,3 mm/1h – 38,4 mm/3h – 70,0 mm/6h Πελοπόννησος: 20,5 mm/1h – 45,4 mm/3h – 68,4 mm/6h

Η χρονική ακολουθία δείχνει ότι τα εντονότερα φαινόμενα ξεκινούν νωρίτερα στη Θεσσαλία, μεταφέρονται στη συνέχεια προς Στερεά και Αττική και αργότερα προς την Πελοπόννησο.

Στερεά Ελλάδα: Η ισχυρότερη συνολική ένδειξη

Η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα.

Η μέγιστη ωριαία ένταση φθάνει τα 24,6 mm σε μία ώρα, ενώ το μέγιστο κυλιόμενο τρίωρο ανέρχεται στα 55,0 mm.

Ακόμη σημαντικότερη είναι η τιμή του εξαώρου, που φθάνει τα 94,9 mm.

Αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μία σύντομη έντονη μπόρα, αλλά υπάρχει δυνατότητα παρατεταμένης ισχυρής βροχόπτωσης για αρκετές ώρες.

Η χρονική αλληλουχία είναι επίσης χαρακτηριστική: η ένταση αυξάνεται μέσα στην ημέρα της Κυριακής και το ισχυρότερο εξάωρο εντοπίζεται γύρω στις 15:00.

Αττική: Πολύ ισχυρό σήμα μέσα στην Κυριακή

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι τιμές για την Αττική.

Το ICON-EU δίνει:

23,0 mm σε μία ώρα ,

, 48,1 mm σε τρεις ώρες ,

, 72,0 mm σε έξι ώρες.

Η μέγιστη ωριαία ένταση εμφανίζεται περίπου στις 13:00, το τρίωρο κορυφώνεται γύρω στις 15:00 και το εξαωρο γύρω στις 16:00 της Κυριακής.

Η χρονική αυτή συνέχεια είναι σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα στιγμιαίο πέρασμα έντονων φαινομένων. Υπάρχει σαφές σήμα για συσσωρευμένη βροχόπτωση αρκετών ωρών μέσα στο μεσημέρι και το απόγευμα.

Θεσσαλία: Έντονα φαινόμενα ήδη από τις πρωινές ώρες

Στη Θεσσαλία η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση φθάνει τα 21,3 mm, ενώ το τρίωρο τα 38,4 mm και το εξάωρο τα 70,0 mm.

Η διαφορά σε σχέση με την Αττική και τη Στερεά βρίσκεται κυρίως στον χρόνο εκδήλωσης.

Η Θεσσαλία εμφανίζει την κορύφωση νωρίτερα, με τη μέγιστη ωριαία ένταση ήδη περίπου στις 05:00, το τρίωρο γύρω στις 09:00 και το εξάωρο περίπου στις 12:00.

Άρα η περιοχή μπαίνει νωρίτερα στη φάση των ισχυρότερων φαινομένων.

Πελοπόννησος: Ισχυρή επιβάρυνση προς το απόγευμα και το βράδυ

Στην Πελοπόννησο οι τιμές είναι επίσης υψηλές:

20,5 mm/ώρα ,

, 45,4 mm στο τρίωρο ,

, 68,4 mm στο εξάωρο.

Εδώ, όμως, η κορύφωση μετατοπίζεται χρονικά αργότερα.

Η μέγιστη ωριαία ένταση εμφανίζεται περίπου στις 12:00, αλλά το ισχυρότερο τρίωρο εντοπίζεται γύρω στις 19:00 και το εξάωρο περίπου στις 20:00.

Επομένως, η Κυριακή παρουσιάζει μια χαρακτηριστική χρονική μετατόπιση των ισχυρότερων φαινομένων από τη Θεσσαλία και τη Στερεά προς νοτιότερες περιοχές.

Κρήτη: Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Δευτέρα

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Κρήτη.

Η περιοχή βρίσκεται μόλις στην πέμπτη θέση ως προς τη μέγιστη ωριαία ένταση, με 18,4 mm/ώρα, αλλά ανεβαίνει πολύ περισσότερο όταν εξετάσουμε τη διάρκεια της βροχής.

Το μέγιστο τρίωρο φθάνει τα 49,9 mm, ενώ το εξάωρο αγγίζει τα 89,7 mm, τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή ολόκληρου του πίνακα μετά τη Στερεά Ελλάδα.

Το σημαντικό είναι ότι οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν πλέον τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με το ισχυρότερο επεισόδιο από το πρωί έως περίπου το μεσημέρι.

Αυτό επιβεβαιώνει τη μεταφορά της κύριας ζώνης έντονης βροχόπτωσης νοτιότερα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

Χιονίζει στον Χορτιάτη Θεσσαλονίκης

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