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Σφοδρό κύμα κακοκαιρίας πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας με το πέρασμα του «Άργους», αφήνοντας πίσω πλημμυρισμένους δρόμους, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Μάλιστα, λίγα λεπτά μετά τις 2 το μεσημέρι όσοι βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής έλαβαν μήνυμα από το 112 για «ισχυρούς ώς θυελλώδεις ανέμους από τις επόμενες ώρες και καθ’ όλη τη διάρκεια της Δευτέρας».

Το νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Με την κατάσταση να παραμένει κρίσιμη και τις Αρχές σε κόκκινο συναγερμό, η ΕΜΥ προχώρησε σε επικαιροποίηση του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων.

Όπως επισημαίνεται, τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας χωρίς ουσιαστικές διαφοροποιήσεις, δείχνοντας πού θα χτυπήσουν τα εντονότερα φαινόμενα σήμερα Κυριακή (29/11) και αύριο Δευτέρα (30/11).

Το δεύτερο και ισχυρότερο κύμα της κακοκαιρίας «Άργος» να σαρώνει την Αττική με νέο γύρο έντονων φαινομένων έως τις 7 το απόγευμα.

Πιο συγκεκριμένα:

Σήμερα Κυριακή (29-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές προβλέπονται στην ανατολική Θεσσαλία (ν. Λάρισας, ν. Μαγνησίας), τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά (ν. Αττικής, ν. Βοιωτίας, ν. Φθιώτιδας), την Εύβοια, τη βορειοανατολική Πελοπόννησο (ν. Κορινθίας, ν. Αργολίδας) (κόκκινη προειδοποίηση) και

β. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο (ν. Αρκαδίας στα ανατολικά, ν. Λακωνίας) (πορτοκαλί προειδοποίηση).

γ. Στα ανατολικά θα πνέουν πολύ θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 9 και στο Αιγαίο τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

δ. Τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Αύριο Δευτέρα (30-11-2026)

α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται στην Κρήτη (κόκκινη προειδοποίηση) και στα Δωδεκάνησα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

β. Θα συνεχιστούν οι πολύ θυελλώδεις άνεμοι στο Αιγαίο 8 με 9 και τοπικά 10 μποφόρ (κόκκινη προειδοποίηση).

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 24 ώρες.

«Φούσκωσε» ο Κηφισός – Η ασταμάτητη βροχόπτωση ανεβάζει τη στάθμη

Αυξημένη ροή υδάτων καταγράφεται στον Κηφισό, λόγω των βροχοπτώσεων που σαρώνουν την πρωτεύουσα από το βράδυ του Σαββάτου (29/11).

Το ποτάμι «φούσκωσε» αλλά προς το παρόν δεν εμπνέει ανησυχία η άνοδος της στάθμης.

Σοβαρά προβλήματα στην Αττική

Η κακοκαιρία, που πλήττει την Αττική, προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.

Στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου στον Άλιμο, η συσσώρευση υδάτων δυσχεραίνει την κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά, με τις αρχές να συστήνουν αυξημένη προσοχή στους οδηγούς.

Νωρίτερα, λίγο πριν από τις 4 τα ξημερώματα, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή στη Βούλα, από το ύψος της οδού Ιωάννη Μεταξά προς Πειραιά, ωστόσο η κίνηση αποκαταστάθηκε γρήγορα. Αντίθετα, κλειστή παραμένει και στα δύο ρεύματα η οδός Ήμερου Πεύκου στα όρια Πικερμίου και Σπάτων, στο ύψος του ρέματος Βάρδα, εξαιτίας της νεροποντής.

Εκτός από τα πλημμυρικά φαινόμενα, η έντονη βροχόπτωση οδήγησε και σε προβλήματα στο οδόστρωμα σε άλλες περιοχές του λεκανοπεδίου.

Στα Πατήσια, η κυκλοφορία στην οδό Νικοπόλεως διακόπηκε προσωρινά από το ύψος της οδού Δουσμάνη μέχρι την οδό Πατησίων, καθώς υποχώρησε το οδόστρωμα. Παράλληλα, το βράδυ του Σαββάτου στον Γέρακα, ένα αυτοκίνητο έπεσε μέσα σε μεγάλη τρύπα που άνοιξε στην οδό Ταϋγέτου.

Στο σημείο εκτελούνται έργα αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί ακόμη αν η υποχώρηση του δρόμου οφείλεται στις εργασίες ή στη βροχή, ενώ ο οδηγός του οχήματος άφησε σημείωμα στο παρμπρίζ για να ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές.

Στα λευκά η Δυτική Μακεδονία

Καθώς χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας Argos είναι και οι χιονοπτώσεις στη βόρεια Ελλάδα, οι εικόνες από τη Φλώρινα και την Καστοριά επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Η Φλώρινα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχει το περισσότερο χιόνι και σύμφωνα με την Αστυνομία χρειάζονται αλυσίδες στο επαρχιακό δίκτυο στους οδικούς άξονες Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή στην θέση Βίγλα, στο οδικό άξονα Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου, στο δρόμο προς την ορεινή κοινότητα Κέλλης καθώς και στην επαρχιακή οδο που συνδέει τον Αετό με το Νυμφαίο. Επίσης, στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Στα λευκά ντύθηκε η Δυτική Μακεδονία. Το χιόνι που πέφτει από τις πρώτες πρωινές ώρες και στους τέσσερις νομούς δεν έχει δημιουργήσει προς το παρόν προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Πού χρειάζεται προσοχή

Η τελευταία πενθήμερη προγνωστική εικόνα του Early Warning, με βάση το ICON 00 UTC της 29ης Νοεμβρίου, αποτυπώνει μια ιδιαίτερα ενεργή περίοδο βροχοπτώσεων, με τη ζώνη των σημαντικότερων φαινομένων να μετακινείται σταδιακά από τη δυτική Ελλάδα προς τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας.

Η Κυριακή είναι η ημέρα με το ισχυρότερο σήμα για την κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα. Το Early Warning του ICON-EU δίνει σημειακό ημερήσιο μέγιστο 180 mm.

Το κύριο ενδιαφέρον εντοπίζεται σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Αττική και Πελοπόννησο, με μεγάλες τοπικές εντάσεις και σημαντικές εξαωρες συσσωρεύσεις.

Από το Rain Intensity Watch ξεχωρίζουν:

Στερεά Ελλάδα: 24,6 mm/1h – 55,0 mm/3h – 94,9 mm/6h

24,6 mm/1h – 55,0 mm/3h – 94,9 mm/6h Αττική: 23,0 mm/1h – 48,1 mm/3h – 72,0 mm/6h

23,0 mm/1h – 48,1 mm/3h – 72,0 mm/6h Θεσσαλία: 21,3 mm/1h – 38,4 mm/3h – 70,0 mm/6h

21,3 mm/1h – 38,4 mm/3h – 70,0 mm/6h Πελοπόννησος: 20,5 mm/1h – 45,4 mm/3h – 68,4 mm/6h

Η χρονική ακολουθία δείχνει ότι τα εντονότερα φαινόμενα ξεκινούν νωρίτερα στη Θεσσαλία, μεταφέρονται στη συνέχεια προς Στερεά και Αττική και αργότερα προς την Πελοπόννησο.

Στερεά Ελλάδα: Η ισχυρότερη συνολική ένδειξη

Η Στερεά Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα.

Η μέγιστη ωριαία ένταση φθάνει τα 24,6 mm σε μία ώρα, ενώ το μέγιστο κυλιόμενο τρίωρο ανέρχεται στα 55,0 mm.

Ακόμη σημαντικότερη είναι η τιμή του εξαώρου, που φθάνει τα 94,9 mm.

Αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται σε μία σύντομη έντονη μπόρα, αλλά υπάρχει δυνατότητα παρατεταμένης ισχυρής βροχόπτωσης για αρκετές ώρες.

Η χρονική αλληλουχία είναι επίσης χαρακτηριστική: η ένταση αυξάνεται μέσα στην ημέρα της Κυριακής και το ισχυρότερο εξάωρο εντοπίζεται γύρω στις 15:00.

Αττική: Πολύ ισχυρό σήμα μέσα στην Κυριακή

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι και οι τιμές για την Αττική.

Το ICON-EU δίνει:

23,0 mm σε μία ώρα ,

, 48,1 mm σε τρεις ώρες ,

, 72,0 mm σε έξι ώρες.

Η μέγιστη ωριαία ένταση εμφανίζεται περίπου στις 13:00, το τρίωρο κορυφώνεται γύρω στις 15:00 και το εξαωρο γύρω στις 16:00 της Κυριακής.

Η χρονική αυτή συνέχεια είναι σημαντική, καθώς υποδηλώνει ότι δεν πρόκειται απλώς για ένα στιγμιαίο πέρασμα έντονων φαινομένων. Υπάρχει σαφές σήμα για συσσωρευμένη βροχόπτωση αρκετών ωρών μέσα στο μεσημέρι και το απόγευμα.

Θεσσαλία: Έντονα φαινόμενα ήδη από τις πρωινές ώρες

Στη Θεσσαλία η μέγιστη ωριαία βροχόπτωση φθάνει τα 21,3 mm, ενώ το τρίωρο τα 38,4 mm και το εξάωρο τα 70,0 mm.

Η διαφορά σε σχέση με την Αττική και τη Στερεά βρίσκεται κυρίως στον χρόνο εκδήλωσης.

Η Θεσσαλία εμφανίζει την κορύφωση νωρίτερα, με τη μέγιστη ωριαία ένταση ήδη περίπου στις 05:00, το τρίωρο γύρω στις 09:00 και το εξάωρο περίπου στις 12:00.

Άρα η περιοχή μπαίνει νωρίτερα στη φάση των ισχυρότερων φαινομένων.

Πελοπόννησος: Ισχυρή επιβάρυνση προς το απόγευμα και το βράδυ

Στην Πελοπόννησο οι τιμές είναι επίσης υψηλές:

20,5 mm/ώρα ,

, 45,4 mm στο τρίωρο ,

, 68,4 mm στο εξάωρο.

Εδώ, όμως, η κορύφωση μετατοπίζεται χρονικά αργότερα.

Η μέγιστη ωριαία ένταση εμφανίζεται περίπου στις 12:00, αλλά το ισχυρότερο τρίωρο εντοπίζεται γύρω στις 19:00 και το εξάωρο περίπου στις 20:00.

Επομένως, η Κυριακή παρουσιάζει μια χαρακτηριστική χρονική μετατόπιση των ισχυρότερων φαινομένων από τη Θεσσαλία και τη Στερεά προς νοτιότερες περιοχές.

Κρήτη: Το ενδιαφέρον μεταφέρεται στη Δευτέρα

Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί η Κρήτη.

Η περιοχή βρίσκεται μόλις στην πέμπτη θέση ως προς τη μέγιστη ωριαία ένταση, με 18,4 mm/ώρα, αλλά ανεβαίνει πολύ περισσότερο όταν εξετάσουμε τη διάρκεια της βροχής.

Το μέγιστο τρίωρο φθάνει τα 49,9 mm, ενώ το εξάωρο αγγίζει τα 89,7 mm, τη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή ολόκληρου του πίνακα μετά τη Στερεά Ελλάδα.

Το σημαντικό είναι ότι οι συγκεκριμένες τιμές αφορούν πλέον τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, με το ισχυρότερο επεισόδιο από το πρωί έως περίπου το μεσημέρι.

Αυτό επιβεβαιώνει τη μεταφορά της κύριας ζώνης έντονης βροχόπτωσης νοτιότερα κατά τη διάρκεια της Δευτέρας.

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