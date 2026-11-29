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Στη δεύτερη και πιο επικίνδυνη φάση της μπαίνει σήμερα, Κυριακή (29/11), η κακοκαιρία «Άργος», που έχει προκαλέσει ήδη πλημμύρες, κατολισθήσεις και ζημιές σε δεκάδες κτίρια καθώς και εγκλωβισμούς οδηγών στη δυτική Ελλάδα.

Το επίκεντρο των ισχυρών φαινομένων μετατοπίζεται πλέον στα ανατολικά και τα νότια τμήματα της Ελλάδας, με την Αττική, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και τμήματα της Πελοποννήσου να βρίσκονται υπό κόκκινη μετεωρολογική προειδοποίηση, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα να έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές.

Ιδιαίτερα ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις για την Αττική, όπου, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, σε διάστημα μόλις έξι ωρών ενδέχεται να πέσει τοπικά ποσότητα βροχής αντίστοιχη με εκείνη ενός ολόκληρου Νοεμβρίου.

Ήδη από το βράδυ του Σαββάτου εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 σε πέντε περιφερειακές ενότητες, ενώ σε τέσσερις περιφέρειες της χώρας τίθενται σήμερα σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με υποχρεωτική αναστολή υπαίθριων χειρωνακτικών εργασιών και διανομών με δίκυκλα.

Ισχυρές καταιγίδες τη νύχτα στην Αττική – Προβλήματα στη Βούλα

Η κακοκαιρία άρχισε να επηρεάζει την Αττική από το βράδυ του Σαββάτου, με ισχυρές καταιγίδες να εκδηλώνονται λίγο μετά τις 20:00 σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου.

Έντονα φαινόμενα καταγράφηκαν στη Δροσιά, στου Παπάγου, στη Μάνδρα, στο Ψυχικό, στα Καλύβια, στον Άγιο Στέφανο και στο Περιστέρι, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν, μεταξύ άλλων, τα βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού.

Στα λευκά η Δυτική Μακεδονία

Καθώς χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας Argos είναι και οι χιονοπτώσεις στη βόρεια Ελλάδα, οι εικόνες από τη Φλώρινα και την Καστοριά επιβεβαιώνουν τις προβλέψεις των μετεωρολόγων.

Στα λευκά ντύθηκε η Δυτική Μακεδονία. Το χιόνι που πέφτει από τις πρώτες πρωινές ώρες και στους τέσσερις νομούς δεν έχει δημιουργήσει προς το παρόν προβλήματα στην ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων τόσο στο εθνικό όσο και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Η Φλώρινα είναι η Περιφερειακή Ενότητα που έχει το περισσότερο χιόνι και σύμφωνα με την Αστυνομία χρειάζονται αλυσίδες στο επαρχιακό δίκτυο στους οδικούς άξονες Φλώρινα – Κρυσταλλοπηγή στην θέση Βίγλα, στο οδικό άξονα Φλώρινας – Καστοριάς μέσω Βιτσίου, στο δρόμο προς την ορεινή κοινότητα Κέλλης καθώς και στην επαρχιακή οδο που συνδέει τον Αετό με το Νυμφαίο. Επίσης, στην Καστοριά χρειάζονται αλυσίδες στην περιοχή της Κοτύλης και στον άξονα που συνδέει την Καστοριά με το Αμύνταιο στο χωριό Κλεισούρα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική χρειάστηκε να επέμβει σε δύο περιπτώσεις, στα Σέρβια Κοζάνης και στην Φλώρινα για την απομάκρυνση πεσμένων δένδρων από το οδόστρωμα.

Όπως φαίνεται στα βίντεο που ακολουθούν χιόνι έπεσε και μέσα στην πόλη της Φλώρινας αλλά και στο χωριό Βεύη.

Στα λευκά ντύθηκε και η Κλεισούρα στην Καστοριά

Στα λευκά έχει ντυθεί και το χιονοδρομικό κέντρο στο Περτούλι ενώ χιονίζει και στα Χάνια του Πηλίου, με την πυροσβεστική κατά τη διάρκεια της νύχτας να δέχεται τρεις κλήσεις για κοπές δένδρων, δύο στην παλαιά εθνική Λάρισας-Βόλου και μία προς την Γυρτώνη.

Απαγορευτικό απόπλου σε πολλά λιμάνια λόγω θυελλωδών ανέμων – Τα δρομολόγια που δεν θα εκτελεστούν

Σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, λόγω των θυελλωδών ανέμων που, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), αναμένεται να φτάσουν κατά τόπους τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 μποφόρ στο Ιόνιο.

Από το λιμάνι του Πειραιά, τα πρωινά δρομολόγια θα εκτελεστούν κανονικά, ωστόσο από το απόγευμα αναμένονται προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα προγραμματισμένα δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Νήσος Ρόδος» στις 18:00 για Κω και Ρόδο και «Διαγόρας» στις 20:00 για Χίο και Μυτιλήνη.

Προβλήματα καταγράφονται και στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με τα νησιά του Αργοσαρωνικού, όπου δεν θα εκτελεστεί το πρώτο πρωινό δρομολόγιο, ενώ αρκετά υδροπτέρυγα θα παραμείνουν δεμένα.

Τι ισχύει για Ραφήνα και Λαύριο

Από το λιμάνι της Ραφήνας, τα πρωινά δρομολόγια προς τις Κυκλάδες θα πραγματοποιηθούν κανονικά. Ωστόσο, λόγω της αναμενόμενης ενίσχυσης των ανέμων, ακυρώνονται τα απογευματινά δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων «Fast Ferries Άνδρος» στις 16:45 και «Superstar» στις 18:00, με προορισμό την Άνδρο, την Τήνο και τη Μύκονο.

Από το λιμάνι του Λαυρίου, τα δρομολόγια από το μεσημέρι και μετά θα εκτελούνται κατά την κρίση των πλοιάρχων, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Σε ποιες άλλες ακτοπλοϊκές γραμμές δεν εκτελούνται δρομολόγια

Την ίδια ώρα, δεν εκτελούνται δρομολόγια στις ακτοπλοϊκές γραμμές Βόλου – Σποράδων, Καβάλας – Πρίνου Θάσου, Κεραμωτής – Λιμένα Θάσου και Αλεξανδρούπολης – Σαμοθράκης.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι αναμένεται να ενισχυθούν σταδιακά σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν σήμερα καλούνται, πριν μεταβούν στα λιμάνια, να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ακυρώσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

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