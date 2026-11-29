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Η Ολλανδή δημιουργός υψηλής ραπτικής Iris van Herpen συγκαταλέγεται στους σχεδιαστές μόδας που συμμετέχουν φέτος στο Design Miami, που πραγματοποιείται από την 1η έως τις 6 Δεκεμβρίου.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, θα παρουσιάσει ένα γλυπτό μεγάλης κλίμακας, που συνδυάζει διάφανο τούλι (illusion tulle), εμπριμέ μετάξι και βιτρό.

Το Design Miami αποτελεί το κορυφαίο παγκόσμιο σημείο συνάντησης για τον χώρο του design, προσελκύοντας κορυφαίους δημιουργούς, συλλέκτες και επιμελητές από όλο τον κόσμο.

Παράλληλα, η Iris van Herpen επιλέχθηκε ως η πρώτη δημιουργός στην οποία θα απονεμηθεί το «Perrier-Jouët Design for Nature Award», μια νέα, σημαντική διάκριση που θεσπίζεται φέτος για πρώτη φορά.

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