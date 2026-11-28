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Εμπνευσμένο από αληθινά γεγονότα – τη δολοφονία του Μεγάλου Δούκα Σεργκέι Αλεξάντροβιτς στη Ρωσία το 1905 από επαναστάτες σοσιαλιστές που πίστεψαν ότι η πράξη τους θα καταστρέψει το τσαρικό απολυταρχικό καθεστώς –, το έργο «Οι δίκαιοι» του Αλμπέρ Καμύ πραγματεύεται όχι μόνο την εξέγερση ως αναγκαιότητα για την κατάκτηση της ελευθερίας ενός λαού, αλλά και τα όρια της βίας στις πράξεις των στασιαστών. Δηλαδή τη σύγκρουση δύο ισχυρών απόψεων: αυτήν που θεωρεί την επανάσταση πάνω απ’ όλα και την άλλη που πιστεύει ότι η ηθική οφείλει να υπερτερεί.

Έργο φιλοσοφικό και πολιτικό, που συχνά χαρακτηρίζεται και ως δοκίμιο ή τραγωδία ιδεών, δεν καταφεύγει σε μελοδραματικές υπερβολές, αλλά θέτει βαθιά υπαρξιακά διλήμματα, επισημαίνοντας πως, αν η δικαιοσύνη χάσει την ανθρωπιά της, κινδυνεύει να μετατραπεί σε μια νέα μορφή τυραννίας.

Κατ’ επέκταση οι δύο κεντρικοί ήρωες έρχονται σε αντιπαράθεση. Από τη μια ο Γιάνεκ, αρνούμενος να αφαιρέσει αθώες ζωές, αποτυγχάνει να σκοτώσει τον Δούκα, καθώς στην άμαξά του βρίσκονται παιδιά (εν τέλει ο Δούκας δολοφονείται από τον Ιβάν Πλατόνονβιτς Καλγιάγιεφ, της οργάνωσης Μάχης Εσέρων που συνδεόταν με το Σοσιαλιστικό Επαναστατικό Κόμμα). Από την άλλη ο σκληροπυρηνικός Στεπάν θεωρεί πως δεν υπάρχει κανένας ηθικός φραγμός μπροστά στην επιτέλεση του καθήκοντος. Ανάμεσα τους η ευαίσθητη Ντόρα αντιστέκεται στις σκληρές προκλήσεις που επιβάλλει η ιδεολογία.

Το κείμενο του Καμύ – το οποίο ωστόσο έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον όταν το διαβάζεις παρά στη σκηνική του παρουσίαση – αντιμετωπίστηκε από τον Γιάννη Κακλέα με σύνεση, χωρίς να απομακρύνεται από την ουσία του. Από την άλλη η παράσταση διανθίστηκε με εμβόλιμες προβολές ντοκουμέντων εκείνης της εποχής, αναδεικνύοντας τη διαχρονικότητα της πολιτικής βίας και τα διλήμματα που την πλαισιώνουν.

Τα σκηνικά της Ηλένιας Δουλαρίδη και τα κοστούμια του Νίκου Χαρλαύτη συνέβαλαν στη δημιουργία μιας αυθεντικής ατμόσφαιρας. Ο Κωσταντίνος Μπιμπής (Γιάνεκ) υποδύθηκε με ωριμότητα έναν επαναστάτη με ενσυναίσθηση, ο Νίκος Δερτιλής (Στεπάν), στην αντίθετη όχθη, έπεισε με τη μαχητικότητά του και η Βερόνικα Δαβάκη (Ντόρα) υπερασπίστηκε με σθένος την ανθρωπιά και τον έρωτα, αν και κάποιες φορές οι εξάρσεις της δεν είχαν μέτρο. Αντίθετα ο Γιάννης Σαμψαλάκης (Μπόρις) και ο Χρήστος Τσάβος (Αλεξέι) κράτησαν τις σωστές ισορροπίες. Τέλος, ο Δημήτρης Γεωργαλάς και η Τζούλη Σούμα είχαν ερμηνευτικές αδυναμίες.

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