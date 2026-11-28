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Στέφανος Ν. Γερουλάνος

Η καταγωγή του ανθρώπου

Μια σύγχρονη ιστορία μύθου, εξουσίας και βίας

Μετάφραση: Μενέλαος Αστερίου

Εκδόσεις: Πατάκη, Αθήνα, 2026.

Με αφορμή το βιβλίο του Στέφανου Ν. Γερουλάνου «Η καταγωγή του ανθρώπου», μια περιήγηση στις ιδέες που διαμόρφωσαν την εικόνα μας για την προϊστορία και στις πολιτικές σκοπιμότητες που συχνά υπηρέτησαν.

Στο εξώφυλλο του βιβλίου του Στέφανου Ν. Γερουλάνου πέντε μορφές προχωρούν από αριστερά προς τα δεξιά. Η πρώτη σχεδόν σέρνεται στο έδαφος, η τελευταία βαδίζει αγέρωχη, κρατώντας ένα πέτρινο τσεκούρι. Πρόκειται για μια από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες της ανθρώπινης εξέλιξης, μια παρέλαση εκατομμυρίων ετών που χωράει σε λίγα εκατοστά. Η διαδρομή έχει αρχή, κατεύθυνση και, κυρίως, έναν προδιαγεγραμμένο προορισμό: εμάς. Η επιστημονική γνώση, ωστόσο, περιγράφει μια πολύ πιο σύνθετη εξελικτική ιστορία, γεμάτη διακλαδώσεις, εξαφανίσεις και απρόβλεπτες συναντήσεις. Η εικόνα εξακολουθεί να επιβιώνει επειδή προσφέρει κάτι που οι άνθρωποι ανέκαθεν επιθυμούσαν: την καθησυχαστική βεβαιότητα ότι η ιστορία είχε εξαρχής κάποιον σκοπό και ότι εμείς αποτελούμε την εκπλήρωσή του.

Ο Γερουλάνος ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις ιστορίες που επινοήσαμε σχετικά με τους προγόνους μας, για τους τρόπους με τους οποίους τις κατασκευάσαμε και για τις σκοπιμότητες που υπηρέτησαν. Το βιβλίο αποτελεί μια εκτενή ιστορία της ευρωπαϊκής σκέψης των τελευταίων τριών αιώνων, ιδωμένη μέσα από την επίμονη προσπάθεια να ανακαλύψουμε τι ήμασταν πριν γίνουμε αυτό που είμαστε. Μια προσπάθεια που συχνά κατέληξε να αποκαλύπτει περισσότερα για εκείνους που έθεταν τα ερωτήματα παρά για τους μακρινούς ανθρώπους στους οποίους αναζητούσαν απαντήσεις.

Η αφετηρία της αφήγησης βρίσκεται στον Διαφωτισμό. Καθώς η παραδοσιακή βιβλική χρονολόγηση άρχιζε να υποχωρεί μπροστά στις ανακαλύψεις της γεωλογίας και αργότερα της παλαιοντολογίας, ο ανθρώπινος χρόνος αποκτούσε πρωτοφανές βάθος. Η Γη αποδεικνυόταν ασύγκριτα αρχαιότερη από όσο είχαν φανταστεί οι προηγούμενες γενιές και ο άνθρωπος αποκτούσε ένα παρελθόν που εκτεινόταν πολύ πέρα από τη γραπτή ιστορία. Αυτός ο άγνωστος κόσμος πρόσφερε στους Ευρωπαίους στοχαστές ένα νέο πεδίο ερμηνείας της ανθρώπινης φύσης και της κοινωνικής οργάνωσης.

Εδώ αναδεικνύεται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του Γερουλάνου. Η ευρωπαϊκή συνάντηση με τους αυτόχθονες πληθυσμούς της Αμερικής δημιούργησε ένα παράδοξο. Οι άνθρωποι που ζούσαν σε άλλες ηπείρους αντιμετωπίζονταν συχνά ως εκπρόσωποι ενός προγενέστερου σταδίου της ανθρωπότητας. Η γεωγραφική απόσταση μετατρεπόταν σε χρονική απόσταση. Οι κοινωνίες που συναντούσαν οι Ευρωπαίοι παρουσιάζονταν ως απομεινάρια ενός παρελθόντος το οποίο η Ευρώπη υποτίθεται ότι είχε οριστικά εγκαταλείψει.

Η ιδέα αυτή επέτρεπε μια αξιοθαύμαστη διανοητική ευκολία. Για να γνωρίσει κανείς τον πρωτόγονο άνθρωπο, αρκούσε να παρατηρήσει τους κατοίκους των αποικιών. Το συμπέρασμα προηγείτο της έρευνας. Η ευρωπαϊκή ανωτερότητα θεωρείτο δεδομένη και η ιστορία αναλάμβανε να την επιβεβαιώσει. Έτσι, η κατάταξη των ανθρώπινων κοινωνιών σε διαδοχικά στάδια, από την αγριότητα στη βαρβαρότητα και από εκεί στον πολιτισμό, αποκτούσε επιστημονικοφανή υπόσταση. Η αποικιοκρατία μπορούσε πλέον να παρουσιάζεται ως φυσική συνέπεια μιας ιστορικής εξέλιξης, ακόμη και ως αναπόφευκτη διαδικασία προόδου.

Ο Ζαν-Ζακ Ρουσσώ κατέχει κεντρική θέση σε αυτήν τη γενεαλογία των ιδεών. Η φυσική κατάσταση, η ανθρώπινη αθωότητα, η παιδική ηλικία της ανθρωπότητας και η υποτιθέμενη απώλεια μιας αρχικής ελευθερίας συγκροτούν ένα ισχυρό ερμηνευτικό σχήμα. Ο Ρουσσώ αναζητεί στο φανταστικό παρελθόν ένα μέτρο σύγκρισης με την κοινωνία της εποχής του. Η προϊστορία γίνεται έτσι όργανο κριτικής του παρόντος. Παράλληλα όμως εγκαθίσταται μια συνήθεια που θα αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτική: η αναζήτηση της αυθεντικής ανθρώπινης φύσης σε έναν κόσμο για τον οποίο διαθέτουμε ελάχιστες πληροφορίες και άφθονες προκαταλήψεις.

Από τον Ρουσσώ έως τον Δαρβίνο, από τον Μαρξ και τον Ένγκελς έως τον Φρόιντ, και από τις θεωρίες περί πρωτόγονου κομμουνισμού έως τις υποθέσεις για μια αρχέγονη μητριαρχία, ο Γερουλάνος παρακολουθεί τις διαδοχικές απόπειρες να δοθεί μια οριστική εξήγηση στην ανθρώπινη κατάσταση. Οι απαντήσεις διαφέρουν ριζικά. Για κάποιους, η προϊστορία αντιπροσωπεύει έναν χαμένο παράδεισο ισότητας. Για άλλους είναι ένας κόσμος αγριότητας, φόβου και αδιάκοπης βίας. Άλλοτε αποδεικνύει ότι η ιδιοκτησία και η κοινωνική ιεραρχία αποτελούν φυσικές αναγκαιότητες και άλλοτε ότι πρόκειται για μεταγενέστερες ιστορικές κατασκευές. Κάθε ιδεολογική παράδοση φαίνεται να ανακαλύπτει στους πρώτους ανθρώπους κάποια στοιχεία που δικαιώνουν τις δικές της πεποιθήσεις.

Η αναζήτηση αυτή απέκτησε ιδιαίτερα σκοτεινές διαστάσεις όταν συνδέθηκε με τις φυλετικές θεωρίες του 19ου και του 20ού αιώνα. Η αντίληψη περί ανώτερων και κατώτερων ανθρώπινων ομάδων, η πίστη στην αναπόφευκτη εξαφάνιση των λεγόμενων πρωτόγονων λαών και οι φαντασιώσεις περί φυλετικής καθαρότητας πρόσφεραν ένα ιδεολογικό οπλοστάσιο στις αποικιακές αυτοκρατορίες και, αργότερα, στον ναζισμό. Ο Γερουλάνος αναδεικνύει πώς η επίκληση του απώτατου παρελθόντος μπορούσε να μετατρέψει την πολιτική βία σε υποτιθέμενο φυσικό νόμο. Όταν ένας λαός περιγράφεται ως κατάλοιπο μιας ξεπερασμένης βαθμίδας της ανθρώπινης εξέλιξης, η εξόντωσή του κινδυνεύει να εμφανιστεί ως αναπόφευκτη εξέλιξη αντί για ανθρώπινο έγκλημα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η μεταφορά αυτών των αντιλήψεων στη γλώσσα του σύγχρονου πολέμου. Η απειλή ότι ένας αντίπαλος θα βομβαρδιστεί μέχρι να επιστρέψει στην Εποχή του Λίθου προϋποθέτει μια ιεραρχική αντίληψη του πολιτισμού, σύμφωνα με την οποία ορισμένοι λαοί βρίσκονται ψηλότερα και άλλοι χαμηλότερα στην κλίμακα της ιστορικής εξέλιξης. Η τεχνολογική υπεροχή γίνεται ταυτόχρονα κριτήριο πολιτισμικής ανωτερότητας. Και κάπως έτσι, στο όνομα της προόδου, επιστρατεύονται τα πιο εξελιγμένα μέσα καταστροφής για να επαναφέρουν τους άλλους σε μια κατάσταση που οι ίδιοι οι επιτιθέμενοι έχουν ορίσει ως κατώτερη.

Αυτές οι ιστορικές διαδρομές αποτελούν το μεγαλύτερο επίτευγμα του βιβλίου. Ο συγγραφέας διαθέτει αξιοσημείωτη ευρυμάθεια και την ικανότητα να συνδέει φαινομενικά απομακρυσμένα πεδία της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η φιλοσοφία συνομιλεί με την ανθρωπολογία, η αρχαιολογία με την πολιτική θεωρία, η ψυχανάλυση με τις φυλετικές ιδεολογίες, η λογοτεχνία με τις επιστημονικές ανακαλύψεις. Το αποτέλεσμα είναι ένα εκτεταμένο πανόραμα της νεωτερικής σκέψης, όπου οι ιδέες αποκτούν ιστορική υπόσταση μέσα από τις χρήσεις και τις συνέπειές τους. Ο Γερουλάνος επιμένει, δικαιολογημένα, ότι οι θεωρίες για την ανθρώπινη καταγωγή επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τους συνανθρώπους μας, την κοινωνία, την εξουσία και τελικά τον ίδιο τον πολιτισμό.

Η επιστήμη μπορεί να χρησιμοποιήθηκε για να δικαιολογήσει την εξουσία, αλλά η ιστορία της περιλαμβάνει επίσης την αμφισβήτηση των ίδιων των ιεραρχιών που προηγουμένως θεωρούνταν αυτονόητες. Η θεωρία της εξέλιξης υπονόμευσε παγιωμένες αντιλήψεις περί της ιδιαίτερης θέσης του ανθρώπου στη δημιουργία. Η γενετική ανέτρεψε πλήθος φυλετικών βεβαιοτήτων. Οι νεότερες έρευνες για τους Νεάντερταλ έχουν αποκαταστήσει μια εικόνα της ανθρώπινης συγγένειας πολύ πιο σύνθετη από τις παλαιότερες ρατσιστικές ταξινομήσεις. Η ίδια επιστημονική διαδικασία που κάποτε φιλοξένησε προκαταλήψεις, προσφέρει σήμερα τα μέσα για την αναίρεσή τους.

Αξίζει επίσης να διακρίνουμε τη σχέση μιας ιδέας με τις πολιτικές χρήσεις της από την ευθύνη της ίδιας της ιδέας για όσα έγιναν στο όνομά της. Οι ιστορικές θεωρίες μπορούν να προσφέρουν νομιμοποιητικά επιχειρήματα στην εξουσία, όπως μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για την καταγγελία της. Η επίκληση του Δαρβίνου από τους υποστηρικτές του κοινωνικού δαρβινισμού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας ιδεολογικής μετατόπισης. Η διαπίστωση ότι επιστημονικές έννοιες χρησιμοποιήθηκαν από ρατσιστικά καθεστώτα είναι ιστορικά ουσιώδης. Η μετατροπή αυτής της διαπίστωσης σε γενική ενοχοποίηση της επιστημονικής αναζήτησης θα ήταν ένα διαφορετικό και πολύ περισσότερο προβληματικό συμπέρασμα.

Η διεθνής υποδοχή του βιβλίου ανέδειξε ακριβώς αυτή την ένταση. Το έργο απέσπασε ιδιαίτερα ευνοϊκές κριτικές από σημαντικά αμερικανικά έντυπα, συμπεριλήφθηκε στις επιλογές του «New Yorker» για τα καλύτερα βιβλία του 2024 και τιμήθηκε το 2025 με το βραβείο Ralph Waldo Emerson της Phi Beta Kappa, της αρχαιότερης ακαδημαϊκής «τιμητικής αδελφότητας» των ΗΠΑ. Παράλληλα, διατυπώθηκαν ουσιαστικές αντιρρήσεις. Ο William Deresiewicz στο «The Atlantic» υποστήριξε ότι η κριτική του Γερουλάνου κινδυνεύει να υποκαταστήσει τη διάκριση ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και στις ιδεολογικές καταχρήσεις της με μια γενικευμένη καχυποψία απέναντι στην αναζήτηση της αλήθειας. Ο ανθρωπολόγος Agustín Fuentes, στο επιστημονικό περιοδικό «Nature Ecology & Evolution», έκρινε ότι η ιστορία αυτή, παρά τις σημαντικές επισημάνσεις της, παρουσιάζει μια ελλιπή εικόνα της έρευνας για την ανθρώπινη εξέλιξη.

Οι επιφυλάξεις αυτές αξίζουν προσοχή. Η ιστορική κριτική οφείλει να μας βοηθά να διακρίνουμε τις προκαταλήψεις που επηρεάζουν τη γνώση. Αν όμως φτάσει στο σημείο να θεωρεί κάθε γνώση απλώς ένα προσωπείο της εξουσίας, τότε καταργεί το ίδιο το κριτήριο με το οποίο θα μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι μια θεωρία είναι εσφαλμένη. Το γεγονός ότι κάποιος επιστήμονας επηρεάστηκε από τις ιδεολογικές αντιλήψεις της εποχής του αποτελεί αντικείμενο ιστορικής έρευνας. Το αν τα συμπεράσματά του επαληθεύονται αποτελεί διαφορετικό ερώτημα. Και τα δύο έχουν σημασία.

Στον επίλογο του βιβλίου, ο Γερουλάνος επιστρέφει στις μεγάλες αφηγήσεις της εποχής μας, μεταξύ των οποίων εκείνες του Γιουβάλ Νώε Χαράρι. Η δημοφιλία τους αποκαλύπτει πόσο έντονα εξακολουθούμε να επιθυμούμε μια ενιαία ιστορία της ανθρωπότητας, ικανή να εξηγήσει ταυτόχρονα την καταγωγή μας, τη συμπεριφορά μας και το μέλλον μας. Η ανθρώπινη εξέλιξη γίνεται τότε ένα τεράστιο ερμηνευτικό σχήμα στο οποίο χωρούν η οικονομία, η θρησκεία, ο πόλεμος, η πολιτική και οι ανθρώπινες σχέσεις. Μια τέτοια φιλοδοξία ασφαλώς γοητεύει. Το πρόβλημα αρχίζει όταν η γοητεία της συνολικής εξήγησης υποκαθιστά την επίπονη εξέταση των επιμέρους ιστορικών πραγματικοτήτων.

Εδώ βρίσκεται, κατά τη γνώμη μου, και το σημαντικότερο δίδαγμα του βιβλίου. Η ανθρώπινη ιστορία είναι πολύ πλουσιότερη από τις θεωρίες που φιλοδοξούν να την περικλείσουν. Η προσπάθεια να ερμηνεύσουμε όλες τις κοινωνίες μέσα από ένα μοναδικό εξελικτικό σχήμα, είτε αυτό υπόσχεται αδιάκοπη πρόοδο είτε προφητεύει αναπόφευκτη καταστροφή, καταλήγει συνήθως να αποδυναμώνει την ιστορική κατανόηση. Οι άνθρωποι υπήρξαν ταυτόχρονα δημιουργικοί και καταστροφικοί, συνεργάσιμοι και βίαιοι, ικανοί για θαυμαστά επιτεύγματα αλλά και για πράξεις απερίγραπτης αγριότητας. Καμία υποτιθέμενη αρχέγονη κατάσταση δεν αρκεί για να εξηγήσει αυτήν την πολυπλοκότητα.

Ο Γερουλάνος έχει το αναμφισβήτητο προσόν να μας υποχρεώνει να εξετάσουμε κριτικά τις βεβαιότητές μας. Η ιστορία των θεωριών για την προϊστορία, όπως την αφηγείται, αποκαλύπτει πόσο εύκολα η επιθυμία για γνώση συνυπάρχει με την ανάγκη για αυτοδικαίωση. Εκείνο που θα έκανε το έργο πειστικότερο θα ήταν μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα της ιστορικής και επιστημονικής έρευνας να διορθώνει τις ίδιες της τις πλάνες. Διότι η ιστορία της γνώσης περιλαμβάνει και τις δύο αυτές διαδικασίες: τη δημιουργία προκαταλήψεων και την επίμονη προσπάθεια υπέρβασής τους.

«Η καταγωγή του ανθρώπου» είναι ένα σημαντικό, προκλητικό βιβλίο, πλούσιο σε ιστορικές πληροφορίες και θεωρητικές συνδέσεις, που αξίζει να διαβαστεί με την ίδια κριτική διάθεση την οποία ζητεί από τους αναγνώστες του να υιοθετήσουν. Η αξία του βρίσκεται κυρίως στην αποκάλυψη των τρόπων με τους οποίους κατασκευάσαμε εικόνες των προγόνων μας για να δικαιολογήσουμε τις δικές μας κοινωνίες, τις δικές μας πολιτικές επιλογές και συχνά τις δικές μας βιαιότητες.

Οι πρόγονοί μας, άλλωστε, έζησαν χωρίς να γνωρίζουν τίποτε για τις φιλοσοφικές και πολιτικές διαμάχες που θα διεξάγονταν κάποτε στο όνομά τους. Το λιγότερο που τους οφείλουμε είναι να προσπαθήσουμε να μάθουμε ποιοι πραγματικά υπήρξαν, χωρίς να απαιτούμε από αυτούς να επικυρώνουν εκ των υστέρων τις δικές μας βεβαιότητες.

Απόσπασμα

Η αναζήτηση της ανθρώπινης καταγωγής υπήρξε συχνά μια προσπάθεια να δικαιολογήσουμε τις δικές μας κοινωνίες, τις πολιτικές μας επιλογές και κάποτε τις πιο σκοτεινές εκδηλώσεις της ανθρώπινης βίας. Στο βιβλίο του, ο Στέφανος Ν. Γερουλάνος παρακολουθεί πώς οι θεωρίες για το απώτατο παρελθόν διαμορφώθηκαν από τις ιδεολογικές ανάγκες κάθε εποχής, θέτοντας ένα κρίσιμο ερώτημα: πόσα από όσα πιστεύουμε για τους προγόνους μας αποτελούν επιστημονική γνώση και πόσα αντανακλούν τις δικές μας προκαταλήψεις;

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