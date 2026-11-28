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Νέα επιβάρυνση για περίπου 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και κτηνοτρόφους αναμένεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές προβλέπεται να αυξηθούν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξη Μητρόπουλο, οι διαδοχικές αυξήσεις, σε συνδυασμό με την τεκμαρτή φορολόγηση, επιδεινώνουν την οικονομική κατάσταση χιλιάδων ασφαλισμένων, ενώ διογκώνονται οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.
Από 1-1-2027, σύμφωνα με τον νόμο Βρούτση 4670/2020 (άρθρο 35 για κύρια ασφάλιση και άρθρο 45 για επικουρική), οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών θα αυξηθούν, για 5η συνεχή χρονιά, κατά 4%, όσο και το ποσοστό του πληθωρισμού.
Πιο συγκεκριμένα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι κ.λπ. υπέστησαν αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών τους ως εξής:
|Έτος
|Αύξηση
|2023
|9,6%
|2024
|3,46%
|2025
|2,7%
|2026
|2,5%
|2027
|4%
Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων, αγροτών, κτηνοτρόφων κ.λπ. κατά 18,26% την περίοδο 2023-2026, μαζί με την τεκμαρτή φορολόγησή τους, είναι οι βασικές αιτίες της υπερχρέωσής τους και της διόγκωσης των οφειλών στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.
Συνυπολογιζόμενης και της αύξησης κατά 4% από 1-1-2027, οι ασφαλιστικές εισφορές τους θα έχουν αυξηθεί, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, σωρευτικά κατά 22,26% την τελευταία πενταετία (περίοδος 2023-2027). Τέτοια αύξηση, για τόσο μικρή χρονική περίοδο, δεν έχει προηγούμενο σε καμία χώρα της Ευρώπης, όπως υποστηρίζει η ΕΝΥΠΕΚΚ!
Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη 2η Έκθεση του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ για το β΄ τρίμηνο του 2026:
Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση:
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