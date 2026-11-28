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Νέα επιβάρυνση για περίπου 1,5 εκατομμύριο ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και κτηνοτρόφους αναμένεται από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές προβλέπεται να αυξηθούν για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Σύμφωνα με τον καθηγητή και πρόεδρο της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξη Μητρόπουλο, οι διαδοχικές αυξήσεις, σε συνδυασμό με την τεκμαρτή φορολόγηση, επιδεινώνουν την οικονομική κατάσταση χιλιάδων ασφαλισμένων, ενώ διογκώνονται οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ και το ΚΕΑΟ.

Από 1-1-2027, σύμφωνα με τον νόμο Βρούτση 4670/2020 (άρθρο 35 για κύρια ασφάλιση και άρθρο 45 για επικουρική), οι ασφαλιστικές εισφορές ελεύθερων επαγγελματιών και αγροτών θα αυξηθούν, για 5η συνεχή χρονιά, κατά 4%, όσο και το ποσοστό του πληθωρισμού.

Πιο συγκεκριμένα, ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι κ.λπ. υπέστησαν αυξήσεις των ασφαλιστικών εισφορών τους ως εξής:

Έτος Αύξηση 2023 9,6% 2024 3,46% 2025 2,7% 2026 2,5% 2027 4%

Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, επιστημόνων, αγροτών, κτηνοτρόφων κ.λπ. κατά 18,26% την περίοδο 2023-2026, μαζί με την τεκμαρτή φορολόγησή τους, είναι οι βασικές αιτίες της υπερχρέωσής τους και της διόγκωσης των οφειλών στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ.

Συνυπολογιζόμενης και της αύξησης κατά 4% από 1-1-2027, οι ασφαλιστικές εισφορές τους θα έχουν αυξηθεί, σύμφωνα με την ΕΝΥΠΕΚΚ, σωρευτικά κατά 22,26% την τελευταία πενταετία (περίοδος 2023-2027). Τέτοια αύξηση, για τόσο μικρή χρονική περίοδο, δεν έχει προηγούμενο σε καμία χώρα της Ευρώπης, όπως υποστηρίζει η ΕΝΥΠΕΚΚ!

Τα στοιχεία για τις οφειλές και τις συντάξεις

Σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη 2η Έκθεση του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ για το β΄ τρίμηνο του 2026:

1.825.923 ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες (87,31% των οφειλετών) χρωστούν έως 30.000 ευρώ .

(87,31% των οφειλετών) χρωστούν έως . 7 στους 10 επέλεξαν την 1η, χαμηλότερη ασφαλιστική κλάση για το 2026.

επέλεξαν την για το 2026. 7 στους 10 εγκαταλείπουν τη ρύθμιση στην οποία έχουν υπαχθεί.

εγκαταλείπουν τη ρύθμιση στην οποία έχουν υπαχθεί. 8 στους 10 θα λάβουν σύνταξη έως 800 ευρώ μεικτά (752 ευρώ καθαρά) .

θα λάβουν σύνταξη έως . 300.000-350.000 ασφαλισμένοι αδυνατούν να βγουν στη σύνταξη λόγω οφειλών προς τον ΕΦΚΑ.

Τα τέσσερα αιτήματα προς την κυβέρνηση

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί την κυβέρνηση:

Να καταργήσει τη διάταξη του νόμου Βρούτση (ν. 4670/2020) περί ετήσιας αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών κ.λπ.

περί ετήσιας αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών κ.λπ. Να μην προβεί σε νέα αύξηση ασφαλιστικών εισφορών από 1-1-2027 κατά 4% .

. Να προβεί σε διαγραφή («κούρεμα») παλαιών οφειλών και προσαυξήσεων και να φέρει νέα ρύθμιση με ευνοϊκές προϋποθέσεις υπαγωγής και χαμηλό επιτόκιο .

και να φέρει νέα ρύθμιση με ευνοϊκές προϋποθέσεις υπαγωγής και . Να οριστεί πλαφόν οφειλών τουλάχιστον 50.000 ευρώ για όλους.

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