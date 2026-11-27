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Ένας ακόμη παράγοντας αβεβαιότητας προστίθεται στην εξίσωση της ελληνικής οικονομίας για το 2027, την ώρα που η κυβέρνηση επιμένει να προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης, παρά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα πρώτα μηνύματα από την τουριστική αγορά κάθε άλλο παρά καθησυχαστικά είναι, καθώς, σύμφωνα με εκπροσώπους του ξενοδοχειακού κλάδου, οι προκρατήσεις για την επόμενη σεζόν εμφανίζουν υποχώρηση της τάξης του 15%-16% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Και αυτή τη φορά οι προειδοποιήσεις δεν προέρχονται από διεθνείς οργανισμούς ή οικονομικούς αναλυτές, αλλά από τους ίδιους τους ανθρώπους του τουρισμού, οι οποίοι διαπιστώνουν αλλαγή στους ρυθμούς της ζήτησης, την ώρα που το αυξημένο λειτουργικό κόστος και οι συνεχείς φορολογικές επιβαρύνσεις περιορίζουν την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας και η διατήρηση της δυναμικής του θεωρείται κρίσιμη για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων του επόμενου έτους.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής, σε πρόσφατη συνέντευξή του επισήμανε ότι τα μηνύματα που έλαβαν οι εκπρόσωποι του κλάδου κατά τη διάρκεια της διεθνούς τουριστικής έκθεσης World Travel Market του Λονδίνου παρέπεμπαν σε διψήφια μείωση των πρώιμων κρατήσεων για το 2027.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο επισκέπτης υπολογίζει πλέον πολύ πιο προσεκτικά το συνολικό κόστος των διακοπών του, συνυπολογίζοντας τη μετακίνηση, τη διαμονή, την εστίαση και τις υπόλοιπες δαπάνες στον προορισμό.

Ακόμη πιο συγκεκριμένος ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πιερίας και δεύτερος αντιπρόεδρος της ΠΟΞ, Ηρακλής Τσιτλακίδης, ο οποίος έκανε λόγο για μέση υποχώρηση των προκρατήσεων κατά 16% σε πανελλαδικό επίπεδο, επισημαίνοντας τις επιπτώσεις της υπερφορολόγησης στην ανταγωνιστικότητα του ελληνικού τουρισμού.

Την επιβράδυνση επιβεβαίωσε και ο Ανδρέας Ανδρεάδης, συνιδρυτής και Managing Partner του ξενοδοχειακού ομίλου Sani/Ikos, ο οποίος, μιλώντας στο περιθώριο του συνεδρίου Reimagine Tourism 2026, ανέφερε ότι οι μεγάλοι tour operators καταγράφουν υποχώρηση των προκρατήσεων.

Ο κ. Ανδρεάδης, πάντως, εμφανίστηκε περισσότερο αισιόδοξος για την τελική έκβαση της τουριστικής περιόδου, επισημαίνοντας ότι είναι ακόμη νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα. Στον δικό του όμιλο, άλλωστε, οι κρατήσεις για το 2027 παρουσιάζουν αύξηση 5%, με τη μέση τιμή να κινείται υψηλότερα κατά 8%.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Αγάπη Σμπώκου, μιλώντας στη γενική συνέλευση του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, έκανε λόγο για στασιμότητα στις προκρατήσεις της επόμενης χρονιάς, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό της για την εξαγγελθείσα αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων.

Ενδεικτικά των προβλημάτων ανταγωνιστικότητας είναι τα στοιχεία μελέτης του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων (ΙΤΕΠ), που παρουσίασε ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Αλέξανδρος Βασιλικός. Σύμφωνα με αυτά, για κάθε 100 ευρώ ξενοδοχειακού τζίρου στην Ελλάδα, οι καθαροί φόροι ανέρχονται σε 19,1 ευρώ, έναντι 6,4 ευρώ στην Ισπανία, 11,5 ευρώ στην Τουρκία, 12,3 ευρώ στην Ιταλία και 14,8 ευρώ στην Πορτογαλία.

Η διαφορά αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ευρωπαίοι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με την ακρίβεια, περιορίζουν τις δαπάνες τους και αναζητούν οικονομικότερες επιλογές για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Διπλός κίνδυνος για την ανάπτυξη

Οι πρώτες ενδείξεις από την τουριστική αγορά έρχονται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για την ελληνική οικονομία. Το 2027 θα είναι η χρονιά κατά την οποία θα περιοριστεί σημαντικά η αναπτυξιακή ώθηση από το Ταμείο Ανάκαμψης, γεγονός που έχει ήδη οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αισθητά πιο συγκρατημένες προβλέψεις από εκείνες της ελληνικής κυβέρνησης.

Η Κομισιόν, στις φθινοπωρινές οικονομικές προβλέψεις της, τοποθετεί τον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 1,5% τόσο για το 2027 όσο και για το 2028, έναντι 1,8% το 2026.

Στον αντίποδα, το οικονομικό επιτελείο προβλέπει επιτάχυνση της ανάπτυξης από 2% φέτος σε 2,3% το 2027, προσβλέποντας στην αύξηση των επενδύσεων και στην ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης.

Η απόσταση των 0,8 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ των δύο προβλέψεων μόνο αμελητέα δεν είναι. Εάν, μάλιστα, ο τουρισμός χάσει μέρος της δυναμικής που έχει αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, η επίτευξη των κυβερνητικών στόχων ενδέχεται να αποδειχθεί ακόμη δυσκολότερη.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο εννεάμηνο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026 προσέγγισαν τα 22 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,7% σε ετήσια βάση.

Ο υψηλός πήχης που διαμορφώνεται φέτος καθιστά ακόμη πιο απαιτητική την επόμενη χρονιά. Μια ενδεχόμενη επιβράδυνση του τουρισμού δεν θα περιοριστεί στα οικονομικά αποτελέσματα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αλλά θα επηρεάσει την απασχόληση, την εστίαση, το εμπόριο, τις μεταφορές, τα φορολογικά έσοδα και συνολικά την οικονομική δραστηριότητα σε πολλές περιοχές της χώρας.

Προφανώς, η σημερινή εικόνα των προκρατήσεων δεν προδικάζει την τελική έκβαση της τουριστικής περιόδου του 2027. Υπάρχουν αρκετοί μήνες μέχρι την έναρξη της σεζόν και δεν αποκλείεται η σημερινή υστέρηση να καλυφθεί. Ωστόσο, την ώρα που οι διεθνείς οργανισμοί προειδοποιούν για επιβράδυνση της ελληνικής οικονομίας μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι επιφυλάξεις που διατυπώνουν πλέον και οι άνθρωποι του τουρισμού προσθέτουν έναν ακόμη αστάθμητο παράγοντα στις ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις του νέου προϋπολογισμού. Διότι, εάν την ίδια χρονιά περιοριστεί η συμβολή του Ταμείου Ανάκαμψης και χάσει ταχύτητα ο τουρισμός, το μεγάλο ερώτημα που καλείται να απαντήσει η κυβέρνηση είναι από πού ακριβώς θα προέλθει η επιτάχυνση της ανάπτυξης που προβλέπει.

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