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Η αντιπαράθεση για τον νέο πολυετή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής σύγκρουσης ανάμεσα στον Εμανουέλ Μακρόν και τη Μαρίν Λεπέν, με φόντο τις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία την άνοιξη του 2027.

Η έκτακτη Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε χωρίς συμφωνία για το δημοσιονομικό πλαίσιο της περιόδου 2028-2034. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να επιστρέψουν στο θέμα στις 17 Δεκεμβρίου, ενώ οι διαφωνίες για το ύψος και τις προτεραιότητες των δαπανών παραμένουν έντονες.

Η Λεπέν κατηγόρησε τον Γάλλο πρόεδρο ότι επιχειρεί να επισπεύσει τη συμφωνία πριν από τις εκλογές, κάνοντας λόγο για «πολιτικάντικους ελιγμούς κάτω από το τραπέζι» που, όπως υποστήριξε, αποσκοπούν στο να εμποδίσουν τη δημοκρατική έκφραση των Γάλλων. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού έχει δηλώσει ότι, αν εκλεγεί, θα μειώσει τη συνεισφορά της Γαλλίας στον προϋπολογισμό της ΕΕ και θα διακόψει τη βοήθεια προς την Ουκρανία.

Απαντώντας από τις Βρυξέλλες, ο Μακρόν επέκρινε την «αλλόκοτη αλαζονεία» της Λεπέν και την κάλεσε να δείξει περισσότερη ταπεινότητα.

«Την τελευταία φορά που κοίταξα, δεν είχε εκλεγεί», είπε, σχολιάζοντας ότι η υποψήφια της ακροδεξιάς συμπεριφέρεται σαν να έχει ήδη αποφασιστικό λόγο για το μέλλον της Γαλλίας.

Η παρέμβασή του ήταν ασυνήθιστα άμεση για τις συνόδους στις Βρυξέλλες, όπου συνήθως αποφεύγει τα γαλλικά εσωτερικά πολιτικά ζητήματα.

Ο Γάλλος πρόεδρος προειδοποίησε ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του 2026, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν το δεύτερο εξάμηνο του 2027, μετά τις γαλλικές εκλογές. Υποστήριξε ότι οι περικοπές που εξετάζονται συνιστούν «στρατηγικό λάθος», καθώς κινδυνεύουν να περιορίσουν τις ευρωπαϊκές επενδύσεις σε σχέση με εκείνες των ΗΠΑ και της Κίνας.

Το Παρίσι ζητά μεγαλύτερο προϋπολογισμό και διατήρηση των κονδυλίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Εκατοντάδες αγρότες διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες, διαμαρτυρόμενοι για τις πιθανές περικοπές.

Από την πλευρά τους, οι χώρες που τάσσονται υπέρ της δημοσιονομικής συγκράτησης, με επικεφαλής τη Γερμανία, ζητούν περιορισμό των δαπανών και μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα και στη μετανάστευση. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς χαρακτήρισε τις περικοπές τουλάχιστον 200 δισ. ευρώ ελάχιστη βάση για τις διαπραγματεύσεις.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα περιέγραψε τη Σύνοδο ως μέρος της διαπραγματευτικής διαδικασίας, ενώ οι ηγέτες συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες τον Δεκέμβριο.

Ο Μερτς συνέδεσε, παράλληλα, τη συμφωνία για τον προϋπολογισμό με τη συμμετοχή όλων των κρατών-μελών στη χρηματοδότηση της Ουκρανίας.

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