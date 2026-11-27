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Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε τη βαθιά του απογοήτευση προς τις ΗΠΑ, δηλώνοντας ότι οι καθυστερήσεις στην παράδοση ζωτικής σημασίας αντιβαλλιστικών πυραύλων κοστίζουν ζωές Ουκρανών και παραπονούμενος ότι οι ΗΠΑ δεν πιέζουν αρκετά τη Ρωσία στις ειρηνευτικές συνομιλίες.

«Ο Πούτιν είναι επιτιθέμενος και δολοφόνος, δεν μπορεί να είναι φίλος»

Σε συνέντευξή του στο BBC, στο γραφείο του στο κέντρο του Κιέβου, ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε επίσης ότι ήταν «παράξενο» το γεγονός ότι ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δημοσίευσε μια φωτογραφία του να αγκαλιάζει τον Βλαντίμιρ Πούτιν, αποκαλώντας τον «φίλο μου».

«Φυσικά είναι δικαίωμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά… είναι παράξενο», είπε ο Ζελένσκι, μιλώντας στα αγγλικά.

«Είναι επιτιθέμενος και δολοφόνος… Δεν μπορεί να είναι φίλος. Απλώς δεν μπορεί», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ήταν σαν να έλεγε κανείς πως ήταν φίλος με τον Αδόλφο Χίτλερ κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Σε αδιέξοδο οι ειρηνευτικές συνομιλίες

Οι δύο απεσταλμένοι του Τραμπ προσπαθούν να διαπραγματευτούν μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ώστε να τερματιστούν οι τεράστιες απώλειες ανθρώπινων ζωών. Ωστόσο, συχνά φαίνονται πιο ευθυγραμμισμένοι με τη θέση της Μόσχας παρά με εκείνη του Κιέβου.

Ο τελευταίος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών, που διεξήχθη με διαμεσολάβηση στο Άμπου Ντάμπι νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεν σημείωσε καμία εμφανή πρόοδο: «Όσα περισσότερα μαθαίνουμε, τόσα περισσότερα προβλήματα προκύπτουν», ήταν ο τρόπος με τον οποίο το περιέγραψε ο Ζελένσκι.

Ανέφερε ότι οι συνομιλίες αναμένεται να επαναληφθούν τον Δεκέμβριο.

Την Πέμπτη, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του, Truth Social, ότι στη δική του σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Κίνα την περασμένη εβδομάδα, κάλεσε τη Ρωσία να «αποσύρει κάθε στρατιωτική επιθετικότητα εναντίον εδαφών σε ολόκληρη την Ευρώπη» και δήλωσε ότι πιστεύει πως μια ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία αποτελεί «ισχυρή πιθανότητα».

Όμως, από τις δημόσιες δηλώσεις της, η Ρωσία φαίνεται να έχει οπισθοχωρήσει στις αρχικές, σκληροπυρηνικές διαπραγματευτικές της θέσεις – σε όλα τα ζητήματα.

Και ο Ζελένσκι αποκάλυψε ότι δεν ήταν σαφές εάν Ευρωπαίοι διαπραγματευτές θα κάθονταν στο τραπέζι των συνομιλιών, όπως είχαν ανακοινώσει οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ.

Το Κρεμλίνο φαίνεται να αντιστέκεται. Η Ουκρανία χρειάζεται επειγόντως να προχωρήσουν οι συνομιλίες και να τερματιστούν πέντε εξαντλητικά χρόνια της πλήρους κλίμακας εισβολής της Ρωσίας.

Τα ρωσικά πλήγματα σε ολόκληρη τη χώρα γίνονται ολοένα και πιο συχνά και πιο θανατηφόρα: ο αριθμός των αμάχων που σκοτώνονται βρίσκεται σε ιστορικό υψηλό.

Έτσι, ο Ζελένσκι ζήτησε «πραγματικά χρήσιμους συμμάχους, που μπορούν να πιέσουν τη Ρωσία» ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα, και προέτρεψε τις ΗΠΑ να ανταποκριθούν στη φήμη τους ως ισχυρή χώρα με «δύναμη και σεβασμό».

«Όταν προσπαθείς να είσαι πολύ ουδέτερος απέναντι στον επιτιθέμενο… σημαίνει ότι στηρίζεις τα θύματα αλλά στηρίζεις και τον επιτιθέμενο. Δεν είναι σωστό», τόνισε.

Έλλειμμα σε πυραύλους Patriot και «πινγκ πονγκ» για το Starlink

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι τηρούν ουδετερότητα στη σύνθετη αναζήτηση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών που θα μπορέσει να αντέξει στον χρόνο. Στο μεταξύ, το Κίεβο πασχίζει να υπερασπιστεί τον εναέριο χώρο του.

Οι αεροπορικοί συναγερμοί, μέρα και νύχτα, αποτελούν πλέον ένα εξουθενωτικό χαρακτηριστικό της καθημερινότητας. Καθώς οι ρωσικοί βαλλιστικοί πύραυλοι στοχοποιούν σταθμούς παραγωγής ενέργειας και γέφυρες, αεριωθούμενα drones εκτοξεύονται καθημερινά εναντίον του κέντρου του Κιέβου και άλλων μεγάλων πόλεων.

Η Ουκρανία εκτοξεύει εκατοντάδες drones εναντίον στόχων στη Ρωσία ως απάντηση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι ο στρατός εδώ είναι πλέον σε θέση να καταρρίπτει περίπου το 70% των ταχύτερων drones της Ρωσίας, ένα ποσοστό που, όπως είπε, βελτιώνεται.

Ωστόσο, υπάρχει ένα «πολύ, πολύ μεγάλο» έλλειμμα σε αναχαιτιστικούς πυραύλους για την ανάσχεση των βαλλιστικών πυραύλων και ανέφερε ότι οι Αμερικανοί καθυστερούν τις παραδόσεις των συστημάτων Patriot.

«Είναι κρίμα που έστρεψαν την προσοχή τους στη Μέση Ανατολή και τους βοηθούν περισσότερο… Είναι κρίμα. Έχουμε τεράστια ερωτήματα γι’ αυτό», είπε ο Ζελένσκι.

«Το έλλειμμα αυτών των πυραύλων ισοδυναμεί με ανθρώπινες ζωές».

Επιβεβαίωσε επίσης ότι το αμερικανικό σύστημα δορυφορικών επικοινωνιών Starlink – καθώς και η στρατιωτική του έκδοση, Starshield – εξακολουθούσε να υπόκειται σε περιορισμούς στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας.

Ουκρανικές μονάδες drones περιέγραψαν τα προβλήματά τους στο BBC, καθώς τα αναχαιτιστικά τους drones δεν μπορούν πλέον να προλάβουν τα ρωσικά Shahed. Αυτό σημαίνει ότι τα συγκεκριμένα όπλα πετούν στη συνέχεια βαθύτερα στην ουκρανική επικράτεια, ανενόχλητα.

Ποιανού απόφαση ήταν λοιπόν αυτή;

«Τεχνικά της SpaceX, πολιτικά – δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω», απάντησε ο Ζελένσκι. «Είναι σαν… πινγκ πονγκ. Ρωτάμε τη μία πλευρά, και μας λέει ότι φταίει η άλλη».

Δύσκολος χειμώνας και πλήγματα στη Μεσόγειο

Τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς εναντίον ρωσικών στόχων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες εβδομάδες, συμπεριλαμβανομένων διυλιστηρίων πετρελαίου και πλοίων που μεταφέρουν όπλα ή καύσιμα.

Την Πέμπτη, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, δήλωσε ότι μια επίθεση που βύθισε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο αγκυροβολημένο στην ανατολική Λιβύη αυτή την εβδομάδα ενείχε τον κίνδυνο επέκτασης του πολέμου στη Μεσόγειο, κάτι που χαρακτήρισε απαράδεκτο.

Ο Ζελένσκι υπερασπίστηκε την ενέργεια αυτή, αποκαλώντας το πολεμικό πλοίο Merkury «απολύτως θεμιτό στόχο».

Παραδέχτηκε ότι τέτοια πλήγματα ήταν «πολύ επικίνδυνα», αλλά τόνισε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις «δεν επιτίθενται ποτέ» χωρίς συντονισμό με τους εταίρους τους.

Αρνήθηκε να γίνει πιο συγκεκριμένος.

Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι η Ουκρανία προετοιμάζεται για έναν δύσκολο και επικίνδυνο χειμώνα.

Πρόσφατες επιθέσεις στο Κίεβο έβαλαν στο στόχαστρο γέφυρες στον τεράστιο ποταμό Δνείπερο, σε μια προφανή προσπάθεια να κοπεί η πόλη στα δύο.

Ορισμένοι κάτοικοι έχουν ήδη εγκαταλείψει την πόλη για τον χειμώνα και επιχειρήσεις έχουν κλείσει, καθώς οι διακοπές ρεύματος και τα πλήγματα στα δίκτυα εφοδιασμού έχουν εκτοξεύσει το λειτουργικό κόστος σε μη διαχειρίσιμα επίπεδα.

Έχουν επίσης βυθίσει μεγάλο μέρος της πόλης στο σκοτάδι.

«Η Ρωσία θέλει να το βάλουμε στα πόδια, φυσικά», είπε ο Ζελένσκι.

«Ο κόσμος μπορεί να φύγει, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να υπερασπιστούμε την πρωτεύουσά μας με κάθε τρόπο. Χρειαζόμαστε την πρωτεύουσά μας. Χωρίς πρωτεύουσα, δεν έχεις χώρα».

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