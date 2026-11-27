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Με νέες εξαγορές ξενοδοχειακών μονάδων, εκτεταμένες ανακαινίσεις και επέκταση σε μεγάλες τουριστικές αγορές της Μεσογείου, η ELLA Resorts επιταχύνει την υλοποίηση του επενδυτικού της σχεδιασμού, θέτοντας ως στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου 10.000 δωματίων.

Ο ξενοδοχειακός όμιλος, που αποτελεί τον επενδυτικό βραχίονα της H.I.G. Capital στον τομέα της πολυτελούς παραθαλάσσιας φιλοξενίας, έχει ήδη πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους περίπου 450 εκατ. ευρώ από το 2021, ενώ μέχρι το 2030 προγραμματίζει πρόσθετες επενδύσεις 700 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος τους στα 1,15 δισ. ευρώ.

Στο επίκεντρο της στρατηγικής του παραμένει η ελληνική αγορά, χωρίς ωστόσο να περιορίζονται σε αυτήν οι επιχειρηματικές του φιλοδοξίες. Η διοίκηση εξετάζει ευκαιρίες επέκτασης στην Ιταλία και την Ισπανία, δύο από τις πλέον ώριμες τουριστικές αγορές της Μεσογείου, με σχετικές εξελίξεις να αναμένονται το προσεχές διάστημα.

Στην Ελλάδα, η τελευταία επιχειρηματική κίνηση αφορά τη συμφωνία για την απόκτηση ξενοδοχειακής μονάδας δυναμικότητας περίπου 500 δωματίων στη Ζάκυνθο. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027, ανοίγοντας τον δρόμο για την εκτεταμένη ανακαίνιση και αναβάθμιση του ξενοδοχείου.

Το επιχειρηματικό μοντέλο της ELLA Resorts στηρίζεται στην απόκτηση υφιστάμενων παραθαλάσσιων ξενοδοχειακών ακινήτων και στην αναβάθμισή τους, με στόχο την τοποθέτησή τους στην υψηλότερη κατηγορία της τουριστικής αγοράς. Στα βασικά κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται η διεθνής ζήτηση, η αεροπορική συνδεσιμότητα των προορισμών, η τοπική ταυτότητα, η περιβαλλοντική ανθεκτικότητα και η δυνατότητα εξασφάλισης εξειδικευμένου προσωπικού.

Ο επενδυτικός χάρτης στην Ελλάδα

Σήμερα ο όμιλος διαθέτει 13 ξενοδοχειακές μονάδες, εκ των οποίων τέσσερις λειτουργούν πλήρως αναβαθμισμένες, με συνολική δυναμικότητα 1.539 δωματίων. Με την ολοκλήρωση των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, η συνολική δυναμικότητα του χαρτοφυλακίου αναμένεται να προσεγγίσει τα 4.500 δωμάτια.

Στη Ρόδο λειτουργούν από το 2022 τα Ella Helea και Ella Elissa, δυναμικότητας 623 και 209 δωματίων αντίστοιχα, ενώ στην Κρήτη εγκαινιάστηκε φέτος το πλήρως ανακαινισμένο και επεκταθέν πεντάστερο Ella Rocrita, με 358 δωμάτια.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η παρουσία του ομίλου στην Κέρκυρα, όπου διαθέτει τρεις ξενοδοχειακές μονάδες. Εκτός από το Ella Alkyna των 349 δωματίων, που λειτουργεί από το 2025, τον Μάιο του 2027 προγραμματίζεται η έναρξη λειτουργίας του Ella Elýra, πρώην Pelekas Monastery, με 171 δωμάτια και σουίτες. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ανακαίνιση και επέκταση του Ella Veneta, πρώην Capo Di Corfu, με στόχο την αύξηση της δυναμικότητάς του από 296 σε 630 δωμάτια σε δύο φάσεις.

Στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, και συγκεκριμένα στην Αγία Μαρίνα, δρομολογείται η ανάπτυξη πολυτελούς παραθαλάσσιου resort 328 δωματίων, με συνεδριακές εγκαταστάσεις και χώρους ευεξίας. Στο ακίνητο εκτελούνται ήδη αδειοδοτημένες εργασίες στατικής ενίσχυσης, εν αναμονή της πλήρους αδειοδότησης του έργου.

Στην Κω, μετά την απόκτηση των πέντε ξενοδοχείων του ομίλου Κυπριώτη, προτεραιότητα αποτελεί η αναβάθμιση του Kipriotis Village Resort, ενώ οι υπόλοιπες τέσσερις μονάδες εξακολουθούν να λειτουργούν μέσω εξωτερικού συνεργάτη.

Παράλληλα με τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, η ELLA Resorts εισάγει ένα νέο μοντέλο πολυτελούς φιλοξενίας υπό την ονομασία «Ellavated Bliss», το οποίο βασίζεται στη φιλοσοφία του ultra all inclusive, συνδυάζοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, γαστρονομία, ευεξία και εμπειρίες που συνδέονται με την πολιτιστική ταυτότητα κάθε προορισμού.

Μέσω του συγκεκριμένου μοντέλου και των νέων επενδύσεων, ο όμιλος επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση του στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά της πολυτελούς παραθαλάσσιας φιλοξενίας, διεκδικώντας μεγαλύτερο μερίδιο της διεθνούς τουριστικής ζήτησης και διαμορφώνοντας ένα χαρτοφυλάκιο με ευρύτερο γεωγραφικό αποτύπωμα στη Μεσόγειο.

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