Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από μια νεοφυή επιχείρηση με δύο εργαζομένους σε ένα διευρυμένο δίκτυο ηλεκτρονικού εμπορίου με 26.000 συνεργαζόμενα καταστήματα, 2,6 εκατ. χρήστες και παρουσία σε 100 πόλεις της Ελλάδας εξελίχθηκε μέσα σε 15 χρόνια το efood, αποτυπώνοντας τις σημαντικές αλλαγές που έχουν επέλθει στις καταναλωτικές συνήθειες και στη λειτουργία του λιανεμπορίου.

Η εταιρεία, η οποία ξεκίνησε τη δραστηριότητά της τον Νοέμβριο του 2011, έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα 693 εκατ. παραγγελίες, ενώ ο σημερινός ρυθμός συναλλαγών μέσω της πλατφόρμας ανέρχεται σε τρεις παραγγελίες ανά δευτερόλεπτο. Το επιχειρηματικό της μοντέλο έχει μεταβληθεί σημαντικά σε σχέση με τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, καθώς η διανομή έτοιμου φαγητού και καφέ αποτελεί πλέον μέρος μιας ευρύτερης εμπορικής δραστηριότητας.

Η σταδιακή επέκταση στο οργανωμένο λιανεμπόριο, η δημιουργία ιδιόκτητου δικτύου ηλεκτρονικών σούπερ μάρκετ μέσω του efood market και η ανάπτυξη συνεργασιών με μεγάλες εμπορικές αλυσίδες έχουν διευρύνει τις πηγές εσόδων και το πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας, σε μια αγορά όπου ο ανταγωνισμός εντείνεται.

Η επέκταση πέρα από την εστίαση

Σήμερα, μέσω της πλατφόρμας διατίθενται προϊόντα από 93 διαφορετικές κατηγορίες καταστημάτων, ενώ το δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων λιανικής αριθμεί περισσότερα από 4.000 σημεία. Εκτός από τρόφιμα και είδη καθημερινής ανάγκης, οι καταναλωτές έχουν πρόσβαση σε προϊόντα τεχνολογίας, ηλεκτρικές συσκευές, είδη προσωπικής φροντίδας, φαρμακευτικά προϊόντα και είδη για κατοικίδια.

Η διεύρυνση αυτή αντανακλά τη στρατηγική μετατροπής του efood από πλατφόρμα παραγγελίας φαγητού σε ένα ευρύτερο ψηφιακό εμπορικό δίκτυο, με στόχο τη διεκδίκηση μεγαλύτερου μεριδίου της καθημερινής καταναλωτικής δαπάνης.

Παράλληλα, περίπου 16.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την υπηρεσία delivered by efood, αναθέτοντας στην εταιρεία τη μεταφορά των παραγγελιών προς τους καταναλωτές. Η ανάπτυξη του συγκεκριμένου δικτύου επιτρέπει και σε μικρότερες επιχειρήσεις να αποκτούν πρόσβαση στην αγορά των ηλεκτρονικών παραγγελιών, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν δικές τους υποδομές διανομής.

Από το 2018, όταν αναπτύχθηκε η υπηρεσία με τη σημερινή της μορφή, περισσότεροι από 33.000 διανομείς έχουν συνεργαστεί με την εταιρεία, πραγματοποιώντας συνολικά 135 εκατ. παραδόσεις. Κατά την τριετία από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Σεπτέμβριο του 2026, οι παροχές προς τους διανομείς ανήλθαν, σύμφωνα με τα στοιχεία του efood, σε 374 εκατ. ευρώ.

Σε επίπεδο ανθρώπινου δυναμικού, η εταιρεία απασχολεί σήμερα 1.900 εργαζομένους σε 418 διαφορετικές ειδικότητες και θέσεις εργασίας, ενώ από το 2022 έχουν υλοποιηθεί 143 εκπαιδευτικά προγράμματα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του προσωπικού.

Το οικονομικό αποτύπωμα και οι επόμενες προκλήσεις

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η εταιρεία με αφορμή τη συμπλήρωση 15 ετών λειτουργίας, η συνολική οικονομική δραστηριότητα που συνδέεται με το οικοσύστημα του efood συνεισέφερε το 2025 περίπου 1,8 δισ. ευρώ στο ελληνικό ΑΕΠ, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,73% του συνόλου.

Την ίδια περίοδο, εκτιμάται ότι υποστηρίχθηκαν 52.811 θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,28% της συνολικής απασχόλησης στη χώρα, ενώ η φορολογική συνεισφορά της ευρύτερης δραστηριότητας υπολογίζεται σε 721,5 εκατ. ευρώ ή στο 0,61% των συνολικών κρατικών εσόδων. Τα συγκεκριμένα μεγέθη αφορούν το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα του δικτύου και όχι αποκλειστικά τις οικονομικές επιδόσεις της ίδιας της εταιρείας.

Στον τομέα της κοινωνικής ευθύνης, μέσω του προγράμματος Love Delivered έχουν συγκεντρωθεί 1,5 εκατ. ευρώ για κοινωνικούς σκοπούς, ενώ σε ετήσια βάση υποστηρίζονται περισσότεροι από 30 φορείς.

Η συμπλήρωση της πρώτης δεκαπενταετίας βρίσκει το efood σε μια σαφώς διαφορετική αγορά από εκείνη του 2011. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των ψηφιακών πλατφορμών, το κόστος διανομής, οι προμήθειες των συνεργαζόμενων καταστημάτων και η διατήρηση της αγοραστικής δυνατότητας των καταναλωτών αποτελούν κρίσιμες παραμέτρους για την επόμενη φάση ανάπτυξης της εταιρείας.

Διαβάστε επίσης:

Sunlight: Μετά τις επενδύσεις του 1 δισ. ευρώ ανοίγει νέα μέτωπα στην άμυνα και την ενέργεια

ΜΕΤΚΑ: Πρεμιέρα σήμερα στο Χρηματιστήριο με αποτίμηση 1,25 δισ. ευρώ και ισχυρή επενδυτική δύναμη πυρός

Alter Ego Media: Αύξηση κεφαλαίου 40 εκατ. ευρώ για εξαγορές και νέες επενδύσεις στην ψυχαγωγία