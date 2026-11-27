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Σημαντικά προβλήματα στη Θεσπρωτία και συγκεκριμένα οι περιοχές Σύβοτα και Πλαταριά προκάλεσε κατά τη διάρκεια της νύχτας η κακοκαιρία που έχει ξεκινήσει και αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και την Κυριακή.

Ενδεικτικό της κατάστασης που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι και να διαχειριστούν οι αρχές είναι το γεγονός ότι μέχρι λίγο πριν τις 4 τα ξημερώματα η πυροσβεστική είχε δεχθεί 150 κλήσεις για παροχή βοήθειας: οι 145 αφορούσαν για αντλήσεις με πυροσβέστες να παρεμβαίνουν σε 10 περιπτώσεις και οι 5 για μεταφορά ατόμων με 3 ηλικιωμένους να μεταφέρονται από το σπίτι τους σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με το thespro.gr, στη βόρεια είσοδο της Ηγουμενίτσας, κοντά στη διασταύρωση προς τη Νέα Σελεύκεια, η κυκλοφορία των οχημάτων διακόπτεται κατά διαστήματα, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες των μηχανημάτων για την απομάκρυνση των φερτών υλικών που έχουν συσσωρευτεί στο οδόστρωμα. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται στο οδικό δίκτυο προς τους Φιλιάτες, όπου σε πολλά σημεία του δρόμου υπάρχουν πέτρες και φερτά υλικά που παρασύρθηκαν από τα νερά της βροχής.

Τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας είναι οι ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ θυελλώδεις άνεμοι που θα φτάσουν τα 9 μποφόρ. Τα έντονα φαινόμενα που έχουν ήδη ξεκινήσει, το Σάββατο θα επεκταθούν σε περισσότερες περιοχές της δυτικής και βόρειας χώρας, ενώ την Κυριακή το επίκεντρο της κακοκαιρίας θα μετατοπιστεί στα ανατολικά και νότια. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΕΜΥ, η Κυριακή θα χαρακτηριστεί από ισχυρές βροχοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας, ενώ ιδιαίτερα ενισχυμένοι θα είναι οι βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι στα ανατολικά.

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