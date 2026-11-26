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Το ζήτημα της Εξεταστικής για τα κόκκινα δάνεια κυριάρχησε και στο σημερινό briefing της Κουμουνδούρου που έγινε από τον εκπρόσωπο Τύπου Δημήτρη Μελίδη, τον εκπρόσωπο Τύπου και Επικοινωνίας Γιώργο Παναγιωτόπουλο και τον Γραμματέα Οργανωτικού Γιάννη Μπουλέκο.

Κατά την ενημέρωση τα τρία στελέχη της Κουμουνδούρου επανέλαβαν πως πρόθεση του κόμματος είναι να αποκαλύψει «τη ληστρική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας». Εν μέσω της συζήτησης στο δημόσιο διάλογο, για το αν η Εξεταστική έχει πραγματικό στόχο τον Αλέξη Τσίπρα, τονίστηκε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «υπό το φως των παρόντων δεδομένων» δε σκοπεύει να κλητεύσει μέλη της κυβέρνησης 2015-2019, ούτε προφανώς και τον Αλέξη Τσίπρα. Από την άλλη ξεκαθαρίστηκε πάντως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δε θα εμποδίσει την κλήση οποιουδήποτε μάρτυρα ζητηθεί από άλλο κόμμα του κοινοβουλίου.

Ειδικότερα, αναφερόμενος στο θέμα της Εξεταστικής Επιτροπής, ο Δ. Μελίδης επισήμανε πως με το που ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έφτασε τον αριθμό των 10 βουλευτών, προχώρησε αμέσως στην κατάθεση της συγκεκριμένης πρότασης στο Κοινοβούλιο. Τόνισε, επίσης, πως η εξεταζόμενη περίοδος ξεκινά από το 2003 κι όχι από το 2015, όπως κάποιοι τεχνηέντως διέρρεαν. Στο πλαίσιο αυτό, πρόσθεσε πως η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπερψηφίστηκε από 137 βουλευτές, από το σύνολο δηλαδή της αντιπολίτευσης αλλά και από τους ανεξάρτητους βουλευτές που πρόσκεινται στο κόμμα του Αλ. Τσίπρα.

Ακόμη, επισήμανε πως, διαχρονικά, ο ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχει σε όλες τις Εξεταστικές Επιτροπές της Βουλής, είτε διαθέτει την πλειοψηφία είτε όχι, ενώ πρόσθεσε πως στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύφθηκαν πολλές διαστάσεις του σκανδάλου της κυβέρνησης της ΝΔ, παρ’ όλο που η ΝΔ είχε την πλειοψηφία.

Επιπλέον, εξηγώντας την επιλογή να συμπεριληφθεί και η περίοδος διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ στην Εξεταστική Επιτροπή, ο Δ. Μελίδης σημείωσε πως θα ήταν παράλογο να μην συμπεριληφθεί το χρονικό διάστημα 2015-’19, από τη στιγμή που η αφετηρία της είναι το 2003 και η κυβέρνηση Σημίτη.

Η Εξεταστική Επιτροπή θα αναδείξει πλήρως το μείζον κοινωνικό ζήτημα που αφορά τη λειτουργία των funds και των servicers και την πρώτη κατοικία, τόνισε ο Γιάννης Μπουλέκος, επισημαίνοντας πως η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει στήσει έναν ληστρικό μηχανισμό, που έχει οδηγήσει στην πιο βίαιη αναδιανομή πλούτου στη χώρα από τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.

Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες που θα πάρει το προσεχές διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για το επίμαχο θέμα, ο Γ. Μπουλέκος έκανε λόγο για τροπολογία που θα φέρει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την κατάργηση του ακατάσχετου λογαριασμού που διαθέτουν τα funds και οι servicers. Στο ίδιο πλαίσιο, ζήτησε τη διερεύνηση τυχόν χρεών των συγκεκριμένων εταιρειών προς την Εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία.

Σε ό,τι αφορά την περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γ. Μπουλέκος προκάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να παρουσιάσει έστω μία περίπτωση πλειστηριασμού λαϊκής πρώτης κατοικίας που να πραγματοποιήθηκε τότε.

Απαντώντας στα σενάρια περί προσυνεννόησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με το ΠΑΣΟΚ για την Εξεταστική Επιτροπή, τόνισε πως το ΠΑΣΟΚ, μέχρι την επέτειο του Πολυτεχνείου, δεν είχε αποφασίσει για το πώς θα κινηθεί. Πρόσθεσε, δε, πως η «Δικαίωση», αμέσως μετά τον ΣΥΡΙΖΑ, συναντήθηκε και με το ΠΑΣΟΚ και με το ΚΚΕ, αλλά τα κόμματα αυτά δεν πήραν κάποια πρωτοβουλία.

Ο Γ. Μπουλέκος ξεκαθάρισε πως με την Εξεταστική Επιτροπή η Νέα Δημοκρατία θα αναγκαστεί να απολογηθεί για το σχέδιο Ηρακλής, το οποίο φέρει τις υπογραφές του κ. Μητσοτάκη, του κ. Σταϊκούρα και του κ. Στουρνάρα, όπως είπε. Κάθε άλλη συζήτηση είναι αποπροσανατολιστική, υπογράμμισε. Στο ίδιο πλαίσιο, υπενθύμισε αφενός πως, όταν ψηφιζόταν το σχέδιο Ηρακλής υπήρχαν τότε κάποιες φωνές εντός του ΣΥΡΙΖΑ που συμφωνούσαν με αυτό, και, αφετέρου, την πρόταση δυσπιστίας που είχε καταθέσει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, με πρόεδρο τον Αλ. Τσίπρα, προς τον κ. Σταϊκούρα.

Αναφερόμενος στο ζήτημα της αγροτικής γης, ο Γ. Μπουλέκος έθεσε το θέμα της Αγροτικής Τράπεζας, της οποίας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια κατέληξαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από εκεί στα funds. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, τόνισε, είναι η τσιφλικοποίηση της αγροτικής γης μέσω των πλειστηριασμών.

Για το σχέδιο Ηρακλής, ο Γ. Παναγιωτόπουλος τόνισε πως υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα που έχουν να κάνουν με το πώς αυτό συστήθηκε, ποια είναι τα business plans των funds και των servicers και τι συμβαίνει με τις κρατικές εγγυήσεις ύψους 20 δισ. ευρώ που έχουν πάρει. Δεν έχουμε κανένα ευρωπαϊκό κράτος που να έχει δώσει εγγυήσεις του Δημοσίου σε ιδιώτες προκειμένου να διαχειριστούν χρέη, τόνισε ο Γ. Παναγιωτόπουλος.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε πως οι εταιρείες αυτές αγόρασαν δάνεια ύψους 35 δισ. με αρχικό κεφάλαιο μόλις 1.5 δισ., με τον νόμο περί ξένων επενδύσεων, μάλιστα. Τόνισε, επίσης, οι εταιρείες αυτές δεν έλαβαν κρατικές εγγυήσεις κατά την περίοδο της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, δεν ήταν ιδιοκτήτες των τίτλων, αλλά διαχειριστές τους.

Αναφερόμενος στα business plans, σημείωσε πως τον Δεκέμβριο του 2024 δήλωναν υστέρηση εσόδων της τάξης του 20-25%, ενώ εκτίμησε ότι σήμερα έχει υπερβεί το 33%.

Επιπλέον, σχολίασε το γεγονός πως ο ανεξάρτητος βουλευτής, Γ. Δραγασάκης, επέκρινε σε συνέντευξή του την Εξεταστική Επιτροπή, την οποία όμως είχε υπερψηφίσει. Στο ίδιο πλαίσιο, αναρωτήθηκε για το τι θα κάνουν οι ανεξάρτητοι βουλευτές ως προς την Εξεταστική Επιτροπή: θα ζητήσουν να μπουν στην κλήρωση ώστε να συμμετάσχουν ή όχι;

Ο Γ. Παναγιωτόπουλος υπογράμμισε πως, υπό το φως των παρόντων δεδομένων, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν σκοπεύει να κλητεύσει οποιοδήποτε μέλος της κυβέρνησης 2015-’19, «διότι περί αυτών γνωρίζουμε», όπως είπε χαρακτηριστικά.

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