Takeaways by to pontiki AI Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επισήμανε την...

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Την ανάγκη να αλλάξει το αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας προέταξε ο πρώην Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, μιλώντας στο συνέδριο για τα 20 χρόνια της Technopolis Θεσσαλονίκης.

Η χώρα δεν αρκεί να επιστρέψει στα επίπεδα προ της οικονομικής κρίσης, αλλά πρέπει να παρακολουθεί τις ευρωπαϊκές επιδόσεις και να βρίσκεται κοντά στον τρέχοντα ευρωπαϊκό μέσο όρο, υποστήριξε ο κ. Βενιζέλος, έθεσε, ωστόσο, ως βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με την ανάπτυξη της περιφέρειας την αντιμετώπιση της δημογραφικής στασιμότητας της χώρας.

«Το πρώτο ερώτημα είναι πώς μπορεί η Ελλάδα να μεταβάλει τις γραμμικές προβλέψεις για ετήσια αύξηση του ΑΕΠ γύρω στο 1%, καθώς οι προβλέψεις αυτές επηρεάζονται πρωτίστως από τα δημογραφικά δεδομένα και την προβολή τους», αναρωτήθηκε ο κ. Βενιζέλος και συνέχισε:

«Εάν δεν μεταβάλουμε αυτή τη γραμμική πρόβλεψη, η οποία τώρα φέρνει σε αντίθεση τις παραδοχές του σχεδίου προϋπολογισμού με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσδοκώμενο ποσοστό ανάπτυξης για το 2027 και το 2028, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία σοβαρή συζήτηση για την περιφέρεια και τον ρόλο της».

«Είμαστε καθηλωμένοι πρωτίστως για δημογραφικούς λόγους, χωρίς να υποτιμώ και να μηδενίζω τίποτα. Γίνονται πάρα πολλά και στις δημόσιες υποδομές και στο πεδίο των ιδιωτικών πρωτοβουλιών, αλλά υπάρχει αυτή η καθοριστική αφετηρία από την οποία πρέπει να ξεκινήσουμε», πρόσθεσε ο κ. Βενιζέλος και συνέχισε:

«Πώς, δηλαδή, για να θέσω το ίδιο ζήτημα με άλλη εκφορά του λόγου, μπορεί να επιτευχθεί πράγματι η εκτίναξη του ελατηρίου, που συμπιέστηκε την περίοδο της κρίσης, όταν πήραμε την απόφαση να θυσιάσουμε το 25% του ΑΕΠ για να διασώσουμε το 75%, ενώ η ασύντακτη χρεοκοπία και η επιστροφή στη δραχμή θα έθεταν σε κίνδυνο το 100% του ΑΕΠ και τη δημοκρατία στην Ελλάδα. Αλλά η εκτίναξη δεν σημαίνει να επανέλθουμε στο σημείο που βρισκόμασταν το 2009 και να είμαστε ουραγοί στις ευρωπαϊκές κατατάξεις, αλλά να παρακολουθούμε τον τρέχοντα μέσο όρο των ευρωπαϊκών επιδόσεων και να βρισκόμαστε σε όλες τις επιδόσεις κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο».

Ο κ. Βενιζέλος, ενόψει και της λήξης του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και με αφορμή τη συζήτηση για τον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ, επισήμανε ότι η χώρα θα πρέπει να αναζητήσει νέες πηγές χρηματοδότησης, τόσο από ευρωπαϊκούς όσο και από ιδιωτικούς πόρους, καθώς δεν είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει ξανά αντίστοιχη συγκέντρωση ενωσιακών κονδυλίων, όπως κατά την περίοδο της πανδημίας.

«Μόνον η επιδοματική πολιτική αθροίζει ένα ποσό γύρω στα 65 δισ. Ξέρετε, εμείς αναγκαστήκαμε, με πόνο ψυχής και τεράστιο πολιτικό κόστος, να περικόψουμε 72 δισεκατομμύρια τα 10 χρόνια της κρίσης και τα επόμενα τέσσερα μοιράστηκαν 65».

Μιλώντας για την αναπτυξιακή δυναμική της περιοχής, ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο «να φύγουμε από την ανακύκλωση γενικολογιών και στερεοτύπων», που «δεν μας βοηθά σε τίποτε στην εποχή που ζούμε, που όλα σαρώνονται».

Ειδικότερα, αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, υποστήριξε ότι η πόλη πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο και τη θέση της, εγκαταλείποντας τη λογική του ανταγωνισμού με πρωτεύουσες άλλων βαλκανικών χωρών. Υπογράμμισε ότι, χωρίς καμία συνταγματική αλλαγή, θα ήταν δυνατή η δημιουργία ενός αναπτυξιακού «περιφερειακού δακτυλίου», που θα παρακάμπτει την Αθήνα και θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα με άλλες περιφέρειες της χώρας.

«Το άρθρο 102, παράγραφος 3, επιτρέπει να ιδρυθούν σύνδεσμοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την άσκηση αρμοδιοτήτων και την προώθηση αναπτυξιακών σχεδίων. Άρα και οι περιφέρειες μπορούν να οργανώσουν θεσμικά οντότητες, συνδέσμους περιφερειών με την ονομασία αυτή, του περιφερειακού δακτυλίου, που μπορεί να είναι από μόνος του σημαντικός μοχλός», είπε ο κ. Βενιζέλος και συνέχισε:

«Και στο πλαίσιο αυτό, με βάση την ίδια συνταγματική διάταξη, πρέπει η Θεσσαλονίκη να αποκτήσει μητροπολιτική αυτοδιοίκηση, χωρίς καμία συνταγματική ή νομοθετική μεταβολή, δημιουργώντας αυτόν τον σύνδεσμο περιφερειακού δακτυλίου, που τον επιτρέπει το άρθρο 102, παράγραφος 3, του Συντάγματος».

Ο κ. Βενιζέλος πρότεινε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα να αποκτήσει θυγατρική με έδρα τη Θεσσαλονίκη, η οποία θα έχει ως αντικείμενο τη χρηματοδότηση της περιφέρειας. «Πρέπει να αποκτήσει μία θυγατρική για την περιφέρεια με έδρα τη Θεσσαλονίκη», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας παράλληλα ότι απαιτείται μια σοβαρή συζήτηση τόσο με το ελληνικό τραπεζικό σύστημα όσο και με τους θεσμικούς φορείς, αλλά και με ιδιώτες επενδυτές που μπορούν να αναλάβουν και να διαχειριστούν το επενδυτικό ρίσκο.

Κλείνοντας, ο Ευάγγελος Βενιζέλος υπογράμμισε ότι η Θεσσαλονίκη έχει τις προϋποθέσεις που μπορούν να μετατραπούν σε συγκεκριμένη αναπτυξιακή πολιτική. «Έχουμε ιδέες, έχουμε ανθρώπους, έχουμε την παράδοση, την ιστορία, έχουμε το πολιτιστικό υπόβαθρο, την αυτοσυνειδησία. Αλλά αυτό όλο πρέπει να το μετατρέψουμε σε ικανότητα σχεδιασμού και εφαρμογής», σημείωσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι η βούληση μπορεί να μετατραπεί σε μια συγκροτημένη και αποτελεσματική πολιτική πρακτική για τη Θεσσαλονίκη και την ελληνική περιφέρεια.

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