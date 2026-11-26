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Εικόνα – επιεικώς – σύγχυσης παρουσιάζει η κυβέρνηση, όσον αφορά στη διαχείριση της υπόθεσης του υφΥΠΕΣ, Βαγγέλη Λιάκου, καθώς, από τη μία φαίνεται ότι τον αφήνει χωρίς αρμοδιότητες και από την άλλη τον στέλνει να μιλήσει σε εκδήλωση για τους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, αύριο το πρωί, ο Β. Λιάκος έχει προγραμματιστεί να μιλήσει στο 2ο Πολυθεματικό Επιστημονικό Συνέδριο ΟΤΑ, με τίτλο «Αυτοδιοίκηση 2030-2040 – Χτίζοντας τη νέα αυτοδιοικητική δεκαετία» το οποίο άρχισε σήμερα στη Λάρισα. Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εθνικό Δίκτυο Τεχνογνωσίας και Επικοινωνίας Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών των ΟΤΑ «Δίκτυο Ξενοφών», τον Όμιλο Εταιρειών της Forum Consulting, το Δίκτυο Γνώσης Αιρετών και Τεχνοκρατών και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας.

Το εντυπωσιακό της υπόθεσης είναι ότι ο Β. Λιάκος πραγματοποιεί ομιλία ως αρμόδιος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση υφΥΠΕΣ, την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση, με κάθε επισημότητα και διά στόματος αντιπροέδρου της, Κωστή Χατζηδάκη, καθιστά σαφές ότι ο υφυπουργός δεν πρόκειται να αναλάβει τις αρμοδιότητες που προβλέπει η θέση του, κάτι που επίβεβαίωσε στο briefing και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Ως προς το θέμα μιας άμεσης ή έμμεσης σύγκρουσης συμφερόντων, πέραν των όποιων αρμοδιοτήτων που ο Αντιπρόεδρος γνωρίζει καλύτερα και μένω σε όσα είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που έχει και έναν ευρύτερο συντονισμό του κυβερνητικού έργου, μόνο και μόνο η σύσταση για αποφυγή τέτοιων συνεργασιών μετά την ανάληψη των καθηκόντων, δείχνει και την κεντρική κατεύθυνση της κυβέρνησης», τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης.

Προσέθεσε, δε, ότι «όταν ο πολιτικός που είναι συγγενής, εν προκειμένω ή που είναι οι συγγενείς, δεν έχει κάποια επαγγελματική ή επιχειρηματική σχέση μαζί τους, αλλά επειδή αναλαμβάνει ένα υφυπουργείο σε ένα υπουργείο, που ασχέτως του ΦΕΚ που θα βγει, έχει και την εποπτεία της τοπικής αυτοδιοίκησης, έπρεπε αυτονοήτως να γίνει σύσταση και θα δοθούν οι αρμοδιότητες που θα κριθεί κεντρικά ότι πρέπει να δοθούν», όπερ σημαίνει ότι ο Λιάκος δεν αναλαμβάνει την αρμοδιότητα των ΟΤΑ.

Σημειώνεται ότι, όπως αποκάλυψε το topontiki.gr, o Λιάκος έχει ανακοινωθεί ήδη από το υπουργείο Εσωτερικών ως «υπουργός αρμόδιος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», καθώς, προφανώς δεν είχε προηγηθεί ενημέρωση και συντονισμός μεταξύ Χατζηδάκη και υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου, με αποτέλεσμα η ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ να εμφανίζει ακόμα και σήμερα το Λιάκο με τη συγκεκριμένη αρμοδιότητα στο οργανόγραμμά του.

Επίσης, πρέπει να επισημανθεί ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Λιάκο, καθώς μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου δεν έχει δημοσιευτεί κάτι σε ΦΕΚ, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Λιάκος είχε συνάντηση την Δευτέρα με τον Στέλιο Κουτνατζή, Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού, για το ΦΕΚ που θα καθόριζε τις αρμοδιότητές του.

Επίσης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν φάνηκε να «αδειάζει» τον Άγγελο Συρίγο, ο οποίος νωρίτερα ήταν σαφέστατος, λέγοντας ότι «εγώ θα είχα παραιτηθεί». Σχολιάζοντας τη δήλωση Συρίγου, ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «δικαίωμα του κάθε βουλευτή ή υπουργού είναι να απαντάει για το τι θα έκανε αν ήταν στη θέση ενός συναδέλφου σε κάτι το οποίο ούτως ή άλλως κανείς δεν αντιλέγει ότι αφορά υποθέσεις συγγενών. Ούτε ο κ. Συρίγος είπε κάτι διαφορετικό. Το πώς θα χειριστεί ο καθένας ένα τέτοιο θέμα, με βάση και τις εξηγήσεις που δόθηκαν στη συνέχεια, είναι και δική του απόφαση».

Σημειώνεται, δε, ότι παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος μιλώντας στο ΟΡΕΝ, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «αν υπάρχει πολιτικός που έχει θέματα ποινικής ή ηθικής διαχείρισης πρέπει να απαντώνται από τον ίδιο ή από τη Δικαιοσύνη», προσθέτοντας, πάντως, ότι «η ηθικολογία δεν κάνει καλό στην πολιτική. Από εδώ και πέρα έως τις εκλογές θα βλέπουμε τα ίδια θέματα, ενώ μετά τις εκλογές ως εκ θαύματος δεν θα υπάρχει κανένα θέμα. Δεν είναι η πρώτη φορά. Βγήκε τίποτα από όλες αυτές τις ηθικολογικές προσεγγίσεις όλα αυτά τα χρόνια;».

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