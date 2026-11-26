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Μύλος στην κυβέρνηση με τον Ευάγγελο Λιάκο των… αδελφών με τις απευθείας αναθέσεις από τους δήμους.

Ενώ η αρχική επιλογή του πρωθυπουργού για την υφυπουργοποίησή του είχε σκοπό να αναλάβει το χαρτοφυλάκιο του μετακινηθέντος για το υπουργείο Ανάπτυξης Βασίλη Σπανάκη, που αφορούσε στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό δεν πρόκειται πλέον να γίνει, μετά τον ασταμάτητο θόρυβο για τις απευθείας αναθέσεις που έχουν πάρει οι δύο αδελφές του από δήμους της χώρας.

Ο Κωστής Χατζηδάκης έκανε τη σχετική ανακοίνωση χθες βράδυ στο Action24.

Μόνο που πρόκειται για μία θεαματική κωλοτούμπα και απελπισμένη αναδίπλωση της κυβέρνησης. Ο Λιάκος έχει ανακοινωθεί ήδη από το υπουργείο Εσωτερικών ως «υπουργός αρμόδιος για την Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Προφανώς δεν είχε προηγηθεί ενημέρωση και συντονισμός μεταξύ Χατζηδάκη και υπουργού Εσωτερικών Θόδωρου Λιβάνιου, με αποτέλεσμα η ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ να εμφανίζει ακόμα και σήμερα το Λιάκο με τη συγκεκριμένη αρμοδιότητας.

Αν ισχύσει αυτό που ανακοίνωσε ο Χατζηδάκης, τότε θα είναι η πρώτη φορά σε κυβερνητικά ιστορικά που ένας υφυπουργός δεν θα έχει καμία αρμοδιότητα ουσιαστικά – καθότι οι άλλες είναι στον υπουργό και στους άλλους δύο υφυπουργούς – και θα περιφέρεται ασκόπως στους διαδρόμους του υπουργείου, σε τηλεοπτικά πάνελ να εξηγεί τι συνέβη με τις οικογενειακές αναθέσεις και σε δικαστικές αίθουσες να μηνύει δημοσιογράφους.

Να σημειωθεί ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η επίσημη ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Λιάκο, καθώς μέχρι και τις 26 Νοεμβρίου δεν έχει δημοσιευτεί κάτι σε ΦΕΚ.

Την ίδια ώρα, στον επίσημο κατάλογο της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων δεν υπάρχει επίσης αναφορά σε ΦΕΚ αρμοδιοτήτων για τον ίδιο, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει για τους άλλους δύο υφυπουργούς του υπουργείου.

Να τονιστεί ωστόσο πως σύμφωνα με πληροφορίες, ο Λιάκος είχε συνάντηση την Δευτέρα με τον Στέλιο Κουτνατζή για το ΦΕΚ που θα καθόριζε τις αρμοδιότητές του.

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