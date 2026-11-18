Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέα στοιχεία προστίθενται στην υπόθεση των απευθείας αναθέσεων σε επιχειρήσεις που συνδέονται με τις δύο αδελφές του υφυπουργού Εσωτερικών, Βαγγέλη Λιάκου, διευρύνοντας το εύρος των συμβάσεων που έχουν μέχρι σήμερα δει το φως της δημοσιότητας. Μετά τις αποκαλύψεις για το λογιστικό γραφείο της Ελένης Λιάκου, στο οποίο έχουν καταγραφεί απευθείας αναθέσεις ύψους περίπου 1,145 εκατ. ευρώ από δήμους και δημοτικούς φορείς, νέα στοιχεία αφορούν πλέον και την επαγγελματική δραστηριότητα της δεύτερης αδελφής του, Ισιδώρας Λιάκου.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, η επιχείρηση της Ισιδώρας Λιάκου έχει συνάψει συμβάσεις με τέσσερις δήμους, συνολικού ύψους περίπου 256.694 ευρώ, για υπηρεσίες που εκτείνονται από τη λογιστική υποστήριξη έως την επικοινωνιακή στρατηγική, τις δημόσιες σχέσεις και την τουριστική προβολή.

Οι αναθέσεις καλύπτουν χρονικό διάστημα από το 2019 έως και το 2026, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διεύρυνση του αντικειμένου της επιχείρησης, αλλά και η επέκταση των συνεργασιών της με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον όχι μόνο οι συμβάσεις της πρώτης αδελφής, αλλά και ένα δεύτερο σύνολο δημοτικών συνεργασιών, σε διαφορετικούς δήμους και με διαφορετικό αντικείμενο υπηρεσιών.

Από τη μισθοδοσία παιδικού σταθμού στις υπηρεσίες επικοινωνίας και τουριστικής προβολής

Η ατομική επιχείρηση της Ισιδώρας Λιάκου ιδρύθηκε το 2015, με βασικό αντικείμενο τις λογιστικές υπηρεσίες. Στις αρχικές δραστηριότητές της περιλαμβανόταν, μεταξύ άλλων, και η παροχή υπηρεσιών καφενείου ή αναψυκτηρίου.

Το 2020, ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που αποκαλύπτει το dikastikoreportaz.gr, το επιχειρηματικό αντικείμενο διευρύνθηκε, καθώς προστέθηκαν δραστηριότητες που αφορούσαν τις υπηρεσίες μάρκετινγκ, διαφήμισης και οικονομικών συμβουλών.

Οι πρώτες συνεργασίες με δήμους αφορούσαν λογιστικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Στη συνέχεια, όμως, το αντικείμενο των συμβάσεων μετατοπίστηκε σε μεγάλο βαθμό προς την επικοινωνία, τις δημόσιες σχέσεις και την τουριστική ανάπτυξη.

Ειδικότερα, οι πρώτες τρεις απευθείας αναθέσεις εντοπίζονται στον Δήμο Σπετσών και αφορούν την υποστήριξη της μισθοδοσίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. Οι συμβάσεις υπογράφηκαν το 2019, το 2020 και το 2021, με τη συνολική αξία τους να ανέρχεται σε 14.880 ευρώ.

Σύμφωνα με τις σχετικές αναρτήσεις στη Διαύγεια, οι αποφάσεις ελήφθησαν:

Στις 4 Απριλίου 2019 .

. Στις 21 Απριλίου 2020 .

. Στις 24 Ιουνίου 2021.

Πρόκειται για τις πρώτες καταγεγραμμένες συνεργασίες της επιχείρησης με δημοτικό φορέα, πριν από την επέκταση των συμβάσεων σε άλλους δήμους και σε διαφορετικά πεδία υπηρεσιών.

Δήμος Θήρας: Ανάθεση 24.800 ευρώ για υπηρεσίες συμβούλου επικοινωνίας

Η επόμενη συνεργασία αφορά τον Δήμο Θήρας.

Στις 7 Ιουνίου 2022, ο δήμος προχώρησε σε απευθείας ανάθεση στην επιχείρηση της Ισιδώρας Λιάκου για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου επικοινωνίας.

Το οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης ανήλθε σε 24.800 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η συγκεκριμένη ανάθεση σηματοδοτεί την επέκταση της δραστηριότητας της επιχείρησης στον τομέα της επικοινωνιακής υποστήριξης δήμων, αντικείμενο που θα εμφανιστεί και στις επόμενες συμβάσεις της.

Δήμος Καντάνου – Σελίνου: Διαδοχικές αναθέσεις για επικοινωνία και τουριστική ανάπτυξη

Σημαντικό μέρος των συμβάσεων της Ισιδώρας Λιάκου αφορά τον Δήμο Καντάνου – Σελίνου, στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων.

Από το 2022 έως το 2026 καταγράφονται διαδοχικές απευθείας αναθέσεις για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης, με τα ποσά να επαναλαμβάνονται σε αρκετές από τις σχετικές συμβάσεις.

Αναλυτικά:

28 Νοεμβρίου 2022: Απευθείας ανάθεση για συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας, ύψους 14.880 ευρώ .

Απευθείας ανάθεση για συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας, ύψους . 6 Νοεμβρίου 2023: Ανάθεση για συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης, ύψους 18.600 ευρώ .

Ανάθεση για συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης, ύψους . 11 Μαρτίου 2025: Νέα ανάθεση για το ίδιο αντικείμενο, ύψους 18.600 ευρώ .

Νέα ανάθεση για το ίδιο αντικείμενο, ύψους . 31 Οκτωβρίου 2025: Ακόμη μία ανάθεση για συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης, επίσης ύψους 18.600 ευρώ .

Ακόμη μία ανάθεση για συμβουλευτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και τουριστικής ανάπτυξης, επίσης ύψους . 9 Ιουλίου 2026: Ανάθεση για συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη συμμόρφωση με την εγκύκλιο του ΕΟΤ και την υποστήριξη του τουριστικού σχεδιασμού του δήμου, ύψους 4.999 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες συμβάσεις αποτυπώνουν μια συνεργασία που εκτείνεται σε διαδοχικά έτη, με βασικό αντικείμενο την επικοινωνιακή υποστήριξη και την τουριστική προβολή της περιοχής.

Το στοιχείο που ξεχωρίζει είναι η επανάληψη των αναθέσεων για παρόμοιες υπηρεσίες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, με τρεις συμβάσεις να έχουν οικονομικό αντικείμενο 18.600 ευρώ η καθεμία.

Δήμος Αίγινας: Τέσσερις συμβάσεις, πάνω από 140.000 ευρώ

Η μεγαλύτερη οικονομικά συνεργασία της επιχείρησης της Ισιδώρας Λιάκου αφορά τον Δήμο Αίγινας.

Από τον Αύγουστο του 2023 έως τον Οκτώβριο του 2026 καταγράφονται τέσσερις απευθείας αναθέσεις, με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 140.335 ευρώ, για υπηρεσίες συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, προβολής και τουριστικής ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα:

17 Αυγούστου 2023: Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και προβολής του Δήμου Αίγινας, έναντι 34.720 ευρώ , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και προβολής του Δήμου Αίγινας, έναντι , συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 24 Σεπτεμβρίου 2024: Ανάθεση για υπηρεσίες συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, προβολής και τουριστικής ανάπτυξης, ύψους 34.775 ευρώ .

Ανάθεση για υπηρεσίες συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, προβολής και τουριστικής ανάπτυξης, ύψους . 8 Οκτωβρίου 2025: Νέα απευθείας ανάθεση για αντίστοιχες υπηρεσίες, ύψους 35.420 ευρώ .

Νέα απευθείας ανάθεση για αντίστοιχες υπηρεσίες, ύψους . 29 Οκτωβρίου 2026: Τέταρτη ανάθεση για υπηρεσίες συμβούλου στρατηγικής επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων, προβολής και τουριστικής ανάπτυξης, επίσης ύψους 35.420 ευρώ.

Η συνεργασία με τον Δήμο Αίγινας είναι εκείνη με το μεγαλύτερο συνολικό οικονομικό αντικείμενο από τις συμβάσεις που αποδίδονται στην επιχείρηση της δεύτερης αδελφής του υφυπουργού.

Μόνο από τον συγκεκριμένο δήμο προκύπτουν συμβάσεις άνω των 140.000 ευρώ, ενώ οι αναθέσεις εκτείνονται σε τέσσερα διαδοχικά έτη, από το 2023 έως το 2026.

Διαβάστε επίσης:

Υπόθεση Λιάκου: Χάθηκαν οι βουλευτές ή χάθηκαν τα υπουργεία; Ηθικό θέμα και πολιτικές σκιές για τις απευθείας αναθέσεις των αδελφών

Τσίπρας στο συνέδριο της Ναυτεμπορικής: Πολιτική αλλαγή για να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο – Οι 4 προτεραιότητες της ΕΛΑΣ

Εξεταστική ΣΥΡΙΖΑ για Ηρακλή και κόκκινα δάνεια: Ομοβροντία κατά Τσίπρα από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ, «έγιναν λάθη» παραδέχτηκε ο Παππάς