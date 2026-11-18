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Την πολιτική αλλαγή στις επόμενες εθνικές εκλογές έθεσε ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στο 5ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

Ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση, υποστήριξε ότι το σημερινό οικονομικό μοντέλο αναπαράγει στρεβλώσεις, διαφθορά και ανισότητες, υπονομεύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

«Μία τρίτη τετραετία Μητσοτάκη δεν θα φέρει καμία ελπίδα, ρεαλιστική ή μη, αλλά μόνο τη διεύρυνση των ανισοτήτων και την κανονικοποίηση της διαφθοράς», ανέφερε, απαντώντας ουσιαστικά στο μήνυμα περί «ρεαλιστικής ελπίδας» που είχε στείλει νωρίτερα ο πρωθυπουργός.

«Μια κυβέρνηση που απαντά στην καθημερινή δυσκολία με εκθέσεις οίκων αξιολόγησης, έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία»

«Οι πολίτες πληρώνουν περισσότερους φόρους από όσους χρειάζεται το κράτος, και παίρνουν πίσω ένα μέρος τους σαν δώρο, όταν το επιτρέπει το εκλογικό ημερολόγιο», τόνισε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας πως «οι έκτακτες ενισχύσεις εξανεμίζονται στην επόμενη ανατίμηση. Δεν αλλάζουν τίποτα από όσα παράγουν την ακρίβεια. Αγοράζουν χρόνο, όχι λύσεις.

Εκεί όπου χρειάζονται έλεγχοι και ανταγωνισμός, η κυβέρνηση προτιμά τις εθελοντικές δεσμεύσεις. Και τις πληρώνει ο καταναλωτής στο ταμείο. Η ανάπτυξη που στηρίζεται μόνο στον τουρισμό και στα ακίνητα ανεβάζει το κόστος στέγασης. Τα ελληνικά νοικοκυριά δίνουν το 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για τη στέγη, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ (Eurostat).

Και τα ενοίκια ανέβηκαν 7,6% μέσα σε έναν χρόνο (ΕΛΣΤΑΤ, Απρίλιος 2026).

Μια κυβέρνηση λοιπόν, που απαντά στην καθημερινή δυσκολία με εκθέσεις οίκων αξιολόγησης έχει χάσει την επαφή με την κοινωνία».

«3η τετραετία Μητσοτάκη σημαίνει διαιώνιση της στασιμότητας, διεύρυνση των ανισοτήτων και κανονικοποίηση της διαφθοράς»

«Πίσω από την αναζήτηση της “νέας αρχιτεκτονικής” της ελληνικής οικονομίας υπάρχει η συνειδητοποιημένη πια ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.

«Κάτι που για πολλά χρόνια στη χώρα μας δεν ήταν καθόλου αυτονόητο. Στις μέρες μας δε, το μόνο που παράγει πλέον το υφιστάμενο μοντέλο είναι στρεβλώσεις, διαφθορά και ανισότητες σε ακραία μάλιστα επίπεδα.

Και αυτό αποτελεί τροχοπέδη για οποιαδήποτε προοπτική ενίσχυσης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

Συνεπώς προϋπόθεση για τη “νέα αρχιτεκτονική”, προϋπόθεση για την αλλαγή πολιτικής, είναι η πολιτική αλλαγή.

Διότι μια 3η τετραετία Μητσοτάκη καμία ελπίδα δε θα φέρει, παρά μόνο διαιώνιση της στασιμότητας, διεύρυνση των ανισοτήτων και κανονικοποίηση της διαφθοράς.

Και πιστεύω αυτό δεν το θέλει κανείς, πέραν από όσους λίγους επωφελούνται».

«Δεν ζητάμε να μας πιστέψετε. Ζητάμε να μας ελέγξετε. Να συγκρίνετε και να κρίνετε. Η διαδικασία κοστολόγησης στο Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο άνοιξε την 1η Νοεμβρίου. Την επόμενη μέρα είχαμε ήδη καταθέσει τις προτάσεις μας. Προς ώρας μόνον εμείς. Ουδείς άλλος. Για να συνεννοούμαστε.

Όταν κάθε μέτρο έχει κόστος, χρονοδιάγραμμα και νομοθετική διάταξη, τότε μιλάμε για πρόγραμμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι απλά εξαγγελίες.Και σας διαβεβαιώνω η ΕΛΑΣ έχει πρόγραμμα και όχι εξαγγελίες.

Πρόγραμμα συνεκτικό που μπορεί να αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών και να θέσει τις βάσεις για την αλλαγή του παραγωγικού μας μοντέλου».

4 προτεραιότητες

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ, Αλέξης Τσίπρας, συνόψισε τις τέσσερεις κρίσιμες προτεραιότητες του προγράμματος του κόμματός του:

• Πρώτη προτεραιότητα, το κόστος ζωής.

ΦΠΑ 6% στο ψωμί, στο γάλα, στο ελαιόλαδο, στα όσπρια και στα είδη βρεφικής και γυναικείας υγιεινής, με υποχρεωτική αναγραφή της τιμής πριν και μετά τη μείωση. Μείωση εως και 30% του ενεργειακού κόστους στους λογαριασμούς ρεύματος

Διπλάσια έκπτωση φόρου για τους μισθωτούς με παιδιά.

Δωρεάν αστικές συγκοινωνίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, μεταφορικό ισοδύναμο για τα νησιά, πρόγραμμα επιδότησης εως 1200 ευρώ το χρόνο για οικογένειες που διαμένουν σε χωριά με πληθυσμό εως 1000 κατοίκων.

•⁠ ⁠Δεύτερη προτεραιότητα, ένα κράτος που στέκεται δίπλα στον πολίτη.

Αυξήσεις για τους εργαζόμενους στη δημόσια υγεία και στη δημόσια εκπαίδευση, μηδενική συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα, καθολική πρόσβαση στην προσχολική αγωγή, φοιτητικό επίδομα 500 ευρώ το μήνα σε όσους σπουδάζουν μακριά από το σπίτι τους στα περιφερειακά πανεπιστήμια.

• Τρίτη προτεραιότητα η προσιτή στέγη. 50.000 προσιτές κατοικίες στην τετραετία. Με νέα κτίρια σε δημόσια και δημοτική γη, μετατροπές κατάλληλων κτιρίων και κλειστά ακίνητα που ξανανοίγουν.Ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης κύριας και φοιτητικής κατοικίας τέσσερα χρόνια. Πάγωμα ενοικίων για δύο χρόνια στα ιδιωτικά ακίνητα και για τρία σε ακίνητα του δημοσίου. Κατάργηση της Golden Visa από τα ακίνητα.

• Τέταρτη προτεραιότητα, η μικρή επιχείρηση. Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος στα νομικά πρόσωπα και της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις.

«Οραματιζόμαστε επίσης μια πολυκεντρική χώρα, γιατί Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Η μικρή επιχείρηση και η περιφέρεια είναι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Μια ανάπτυξη που τις αφήνει πίσω δεν είναι βιώσιμη.

Και όλα αυτά μπορούν να υλοποιηθούν με τη νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας, το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης.

Με πρωτογενή κεφάλαια 12 δισεκατομμυρίων στην τετραετία που με μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, μπορεί να προσεγγίσει εύκολα τα 25 δισεκατομμύρια στην τετραετία κι άνω των 50 δισεκατομμυρίων σε ορίζοντα δεκαετίας».

Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης και «πατριωτική εισφορά»

Στον πυρήνα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που παρουσίασε τοποθέτησε τη δημιουργία Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης, το οποίο χαρακτήρισε νέα επενδυτική μηχανή της επόμενης δεκαετίας.

Παράλληλα επανέλαβε την πρόταση για θέσπιση «πατριωτικής εισφοράς», με στόχο όσοι έχουν ωφεληθεί περισσότερο από την οικονομική ανάκαμψη να συνεισφέρουν περισσότερο στη χρηματοδότηση του κοινού μέλλοντος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη βιομηχανική πολιτική, επικαλούμενος τις εκθέσεις Ντράγκι και Λέττα για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα και την ενιαία αγορά.

Όπως εξήγησε, δεν προτείνει επιστροφή στον κρατισμό, αλλά ένα κράτος που σχεδιάζει στρατηγικά και συντονίζει κρίσιμες επενδύσεις σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

Στις προτεραιότητες που ανέδειξε περιλαμβάνονται οι επενδύσεις στη διαχείριση υδάτων και την έξυπνη άρδευση, η ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στην κλιματική κρίση.

«Η ανάπτυξη να μετριέται σε κάθε σπίτι και όχι στη βιτρίνα»

Ο πρώην πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η δημογραφική γήρανση, η συρρίκνωση του πληθυσμού εργάσιμης ηλικίας και η χαμηλή παραγωγικότητα συνιστούν τις μεγαλύτερες προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα πρέπει να ενισχύσει μόνιμα την παραγωγική της ικανότητα και να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στον διεθνή καταμερισμό εργασίας, υιοθετώντας μια στρατηγική οικονομικής ασφάλειας (securonomics).

Αναφερόμενος στις κοινωνικές συνέπειες των ανισοτήτων, συνέδεσε την οικονομική ανασφάλεια με την ενίσχυση της ακροδεξιάς, επισημαίνοντας ότι η απάντηση πρέπει να είναι μια αξιόπιστη προοπτική για όσους αισθάνονται ότι μένουν πίσω.

«Να παράγουμε περισσότερα, να μοιράζουμε δικαιότερα, να ζούμε καλύτερα», ήταν το τρίπτυχο με το οποίο συνόψισε το σχέδιο της ΕΛΑΣ.

Κλείνοντας, τόνισε ότι δεν επιδιώκει να υποσχεθεί «τα πάντα σε όλους», αλλά να παρουσιάσει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα με συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

«Θέλουμε η ανάπτυξη να μετριέται σε κάθε σπίτι και όχι στη βιτρίνα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι με αυτό το κριτήριο πρέπει να αξιολογηθεί η επόμενη κυβέρνηση, όποτε και αν πραγματοποιηθούν οι εκλογές.

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