Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Χάθηκαν οι άλλοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για να αναλάβουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση; Ή χάθηκαν τα άλλα κυβερνητικά πόστα για να τοποθετηθεί ο Βαγγέλης Λιάκος; Γιατί, από όλα τα χαρτοφυλάκια, το Μαξίμου επέλεξε να του δώσει ακριβώς εκείνο στο οποίο δραστηριοποιούνται επαγγελματικά οι δύο αδελφές του, με τις επιχειρήσεις τους να έχουν αναλάβει υπηρεσίες για δήμους με απευθείας αναθέσεις συνολικής αξίας 1.185.216,68 ευρώ, με βάση τα συγκεκριμένα ποσά που έχουν δημοσιευτεί μέχρι τώρα.

Πού πήγαν οι απευθείας αναθέσεις

Στο λογιστικό γραφείο της Ελένης Λιάκου δόθηκαν απευθείας αναθέσεις ύψους 1.144.796,40 ευρώ για λογιστικές, οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Προέρχονται από έξι νησιωτικούς δήμους και φορείς τους: Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες, Αίγινα, Αγκίστρι και Κύθηρα.

Για την Ισιδώρα Λιάκου, που δραστηριοποιείται στον χώρο της επικοινωνίας, αποκαλύφθηκαν δύο αποφάσεις του 2026 συνολικής αξίας 40.420,28 ευρώ. Ο Δήμος Αίγινας ανέθεσε υπηρεσίες επικοινωνίας και τουριστικής προβολής έναντι 35.420,60 ευρώ με ΦΠΑ και ο Δήμος Καντάνου–Σελίνου υπηρεσίες τουριστικού σχεδιασμού έναντι 4.999,68 ευρώ. Η δημοτική παράταξη «Μαζί Μπροστά για την Αίγινα» αναφέρει και παλαιότερη σύμβαση άνω των 34.000 ευρώ. Αν συνυπολογιστεί, το συνολικό ποσό για τις δύο επιχειρήσεις ξεπερνά τα 1,219 εκατ. ευρώ, με το πρωτότυπο της παλαιότερης σύμβασης να εκκρεμεί στη δημοσιογραφική διασταύρωση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε ότι «δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη». Ο ίδιος ο Λιάκος λέει ότι δεν έχει εταιρική ή επαγγελματική σχέση με την Ελένη Λιάκου και ότι τα γραφεία τους στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους του ίδιου κτιρίου. Η απάντηση για τους ορόφους αφήνει άθικτο το πολιτικό ερώτημα. Ποιος έκρινε ότι ήταν συνετό να αναλάβει ο Λιάκος την Αυτοδιοίκηση, όταν δήμοι αποτελούσαν ήδη πελάτες των επιχειρήσεων των αδελφών του;

Το «πάγωμα» αφορά το λογιστικό γραφείο της μίας αδελφής

Όπως διαβεβαιώνουν τώρα, το λογιστικό γραφείο της Ελένης Λιάκου δεν θα αναλαμβάνει νέες υποθέσεις ΟΤΑ όσο ο αδελφός της έχει το χαρτοφυλάκιο της Αυτοδιοίκησης. Η πληροφορία αφορά το συγκεκριμένο γραφείο. Ακόμη κι αν η δέσμευση επεκτεινόταν και στη δεύτερη επιχείρηση, θα έμεναν ανοιχτά τα ερωτήματα για τις υφιστάμενες συμβάσεις και τις αποφάσεις που μπορεί να επηρεάσουν μελλοντικές συνεργασίες.

Ένα πάγωμα νέων αναθέσεων όσο διαρκεί η θητεία αφήνει ανοιχτό το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Για να δημιουργηθεί προσδοκία μελλοντικής συνεργασίας, αρκεί ένας δήμαρχος να θεωρήσει ότι τον συμφέρει να καλλιεργήσει από τώρα μια σχέση που μπορεί να του φανεί χρήσιμη αργότερα. Αυτός είναι ο κίνδυνος που δημιουργεί η ίδια η τοποθέτηση. Από ποιες αποφάσεις θα απέχει ο υφυπουργός όταν αυτές αφορούν άμεσα δήμους που έχουν συμβάσεις με τις επιχειρήσεις των αδελφών του; Ποιος θα ελέγχει την αποχή του;

Στη Βουλή έχει κατατεθεί ερώτηση με αίτημα να δοθούν οι συμβάσεις και να ελεγχθεί τυχόν κατάτμησή τους. Ακόμη κι αν κάθε ανάθεση αποδειχθεί απολύτως νόμιμη, η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει τη δική της επιλογή. Μπορούσε να τοποθετήσει τον Λιάκο αλλού ή να ορίσει άλλον υφυπουργό για την Αυτοδιοίκηση. Επέλεξε να βάλει τον ίδιο στο συγκεκριμένο πόστο και να δημιουργήσει μια σκιά που θα μπορούσε να είχε αποφύγει εξαρχής.

Διαβάστε επίσης

Ο Σαμαράς πήρε… το όπλο του: Πυρά κατά της κυβέρνησης για την οικονομία – «Δεν είναι “φιλελευθερισμός” να αφήνεις να δημιουργούνται καρτέλ»

Νίκος Παππάς για εξεταστική: Χαρακτήρισε «Κέρβερο» το πρόγραμμα «Ηρακλής» και κάλεσε τα κόμματα να την υπερψηφίσουν – Αναφορά στον Αλέκο Φλαμπουράρη

Μητσοτάκης από την Κύπρο: Να διαφυλάξουμε τους βασικούς πυλώνες της πολιτικής της Ευρώπης, την κοινή αγροτική πολιτική την πολιτική συνοχής