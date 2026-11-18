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Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ παρακολούθησε σήμερα χορούς του Μπόλιγουντ και επισκέφθηκε ένα κινηματογραφικό στούντιο στη Μουμπάι κατά την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στην Ινδία, ενώ η σύζυγός του Κέιτ Μίντλετον μίλησε με υγειονομικούς υπαλλήλους σε ένα μαιευτήριο της πόλης.

Το βασιλικό ζεύγος, που πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στην οικονομική πρωτεύουσα της Ινδίας, θα ολοκληρώσει την επίσκεψή του στο Νέο Δελχί και θα συναντήσει τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι στο τέλος της σημερινής ημέρας.

Σήμερα, ο Ουίλιαμ και η Κέιτ είχαν διαφορετικές υποχρεώσεις με τον πρίγκιπα να επισκέπτεται τα γραφεία μιας διακεκριμένης εταιρείας παραγωγής του Μπόλιγουντ, της Dharma Productions, στα προάστια του Μουμπάι, ενώ η Κέιτ επισκέφθηκε ένα μαιευτήριο το κέντρο της πόλης.

Ο Ουίλιαμ χαμογελούσε καθώς οι χορευτές εκτελούσαν ένα νούμερο από την επιτυχημένη ταινία του Μπόλιγουντ, παραγωγής της Dharma, με τίτλο “Kabhi Khushi Kabhie Gham” (Κάποιες Φορές Χαρά, Κάποιες Λύπη), η δράση της οποίας τοποθετείται εν μέρει στο Λονδίνο.

Παρόντες ήταν επίσης οι ηθοποιοί Σαΐφ Αλί Χαν και Καρίνα Καπούρ.

“Ηταν επιβλητικός και ευγενικός και μίλησε εκτενώς για την δυναμική του ινδικού κινηματογράφου και για τον τρόπο που ο κινηματογράφος σε όλες τις ινδικές διαλέκτους είναι αγαπητός σε ολόκληρο τον κόσμο”, δήλωσε μετά την επίσκεψη του Βρετανού πρίγκιπα ο Καράν Τζοχάρ, κινηματογραφικός παραγωγός και υπεύθυνος της Dharma Productions.

Το βασιλικό ζεύγος πραγματοποιεί από τη Δευτέρα μια περιοδεία γεμάτη υποχρεώσεις στην πόλη των 13 εκατομμυρίων κατοίκων, κατά τη διάρκεια της οποίας έπαιξε κρίκετ με τον παλαίμαχο Σατσίν Τεντουλκάρ, επισκέφθηκε μια σχολή χειροτεχνίας και παραβρέθηκε στην εντυπωσιακή τελετή απονομής των βραβείων «Earthshot» —μια πρωτοβουλία για την κλιματική αλλαγή που ίδρυσε ο Ουίλιαμ πριν από έξι χρόνια.

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας, η οποία πραγματοποιεί την πιο σημαντική επίσκεψή της στο εξωτερικό αφότου υποβλήθηκε σε θεραπεία για τον καρκίνο το 2024, απένειμε επίσης ένα από τα βραβεία το βράδυ της Τρίτης, φορώντας μια κόκκινη τουαλέτα ινδικού στυλ.

Στην ομιλία του κατά την τελετή απονομής χθες Τρίτη, ο Ουίλιαμ ανέφερε ότι οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη γίνονται πλέον εμφανείς —με επαναλαμβανόμενους καύσωνες και καταστροφικές πλημμύρες— χαρακτηρίζοντας την τρέχουσα συγκυρία μια κρίσιμη καμπή για τον πλανήτη.

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