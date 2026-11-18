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Κυπριακό, καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου, ελληνική προεδρία της ΕΕ, και διμερής συνεργασία είναι τα θέματα που βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, και του Έλληνα πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της 4ης Διακυβερνητικής Συνόδου Ελλάδας-Κύπρου.

Ο Ν. Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι υπάρχει διαρκής συντονισμός με Ελλάδα και Γαλλία για το καλώδιο, καθώς και ενημέρωση της ΕΕ για το «έργο στρατηγικής σημασίας».

Όσον αφορά στο Κυπριακό επισήμανε ότι «εργαζόμαστε έτσι ώστε να αξιοποιηθεί η παρούσα κινητικότητα και προσβλέπουμε στη συνάντηση με τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, με στόχο την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που διακόπηκαν πάντα εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών, των αρχών, των αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας σημείωσε ότι «αυτές οι διασκέψεις δεν είναι απλά διασκέψεις για να βγαίνουν φωτογραφίες, για να συζητούμε. Βλέπουμε αποτελέσματα, κι αυτό είναι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα».

«Στο επίκεντρο των σημερινών μας συζητήσεων βρέθηκαν 3 βασικοί πυλώνες συνεργασίας», συμπλήρωσε. «Ο 1ος αφορούσε την μεταφορά εμπειρογνωμοσύνης για την άσκηση της προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Κύπριοι υπουργοί είχαν την ευκαιρία να ενημερώσουν τους ομολόγους τους για τους κύριους ευρωπαϊκούς φακέλους, τους τομείς αρμοδιότητάς τους στην πορεία των διαπραγματεύσεων, και τα διδάγματα από τη διαχείρισή τους. Η ελληνική προεδρία θα λάβει χώρα σε μια δύσκολη συγκυρία για την Ευρώπη, που επηρεάζει άμεσα την Ελλάδα και την Κύπρο αλλά είμαι σίγουρος για την πετυχημένη προεδρία.

Ο 2ος κύριος πυλώνας που αγγίζει οριζόντια όλους τους τομείς είναι η τεχνητή νοημοσύνη και οι πρακτικές εφαρμογές προς όφελος των, των πολιτών μας και των επιχειρήσεων. Ο 3ος πυλώνας αφορούσε την πολιτική προστασία. Πρόκειται για μια θεματική που μας απασχόλησε και στην 1η διακυβερνητική μας διάσκεψη: πώς Ελλάδα και Κύπρος θωρακίζουμε ακόμη περισσότερο τις, τις χώρες μας, πώς προσφέρουμε ασφάλεια, περισσότερη ασφάλεια στους πολίτες μας, λαμβάνοντας τις κοινές προκλήσεις από τον καύσωνα, την ξηρασία, τη λειψυδρία και τις ακραίες δασικές πυρκαγιές».

Τόνισε, δε, ότι «η Ελλάδα και η Κύπρος, με πάντα με σταθερή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και πάντα μέσα από μια θετική προσέγγιση, εδραιώνουμε στην πράξη, με δράσεις, με πρωτοβουλίες των ρόλο μας ως πυλώνες ασφάλειας, σταθερότητας, υπευθυνότητας στην ανατολική Μεσόγειο, αλλά και ως γέφυρα συνεργασίας μεταξύ της Ευρώπης και της περιοχής».

Από την πλευρά του ο Κ. Μητσοτάκης συνεχάρη τον Ν. Χριστοδουλίδη για την επιτυχημένη προεδρία στο Συμβούλιο της ΕΕ. «Ολοκληρώσατε σύνθετους φακέλους και είναι σίγουρα μια εμπειρία την οποία σκοπεύουμε κι εμείς ως Ελλάδα να αξιοποιήσουμε», επισήμανε και υπογράμμισε ότι «προβλέπουμε μάλιστα την 1η Ιουλίου και η Κύπρος να ενταχθεί και επίσημα στη Ζώνη Σένγκεν και αυτή να είναι η πρώτη ουσιαστική απόφαση η οποία θα παρθεί επί ελληνικής προεδρίας».

Για το Κυπριακό τόνισε ότι «η θέση μας είναι σταθερή. Στηρίζουμε τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να επανεκκινήσουν οι συνομιλίες από εκεί που διακόπηκαν, με στόχο πάντα την επανένωση του νησιού, έχοντας πάντα ως βάση, ως θεμέλιο τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσθέτοντας ότι η Αθήνα προσβλέπει σε μια «δίκαιη, βιώσιμη λύση, μια διζωνική, δικοινοτική ομοσπονδία, χωρίς αναχρονιστικές εγγυήσεις, χωρίς δυνάμεις κατοχής».

Κατά τον Έλληνα πρωθυπουργό «οι χώρες είναι δυνάμεις σταθερότητας και ευημερίας στην Ανατολική Μεσόγειο», ενώ για το καλώδιο είπε ότι «ξεκίνησαν πάλι οι έρευνες βυθού γι αυτή τη σημαντική ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Όπως είπες (απευθυνόμενος προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη) είναι έργο ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ένα έργο που προχωρά ομαλά, απρόσκοπτα και βάσει αρχικού σχεδιασμού. Θα έχει σημαντικό αντίκτυπο για την Μεγαλόνησο, γι αυτό και επιμείναμε και επιμένουμε στην υλοποίηση του στρατηγικού έργου ξεπερνώντας τους όποιους σκοπέλους συναντήσαμε στην πορεία». Σημείωσε,δε, ότι η Ελλάδα και η Κύπρος «διαθέτουμε οικονομίες που σε ένα δύσκολο, δυσμενές διεθνές περιβάλλον καταφέρνουν και οι δύο με μεγάλη ταχύτητα να μειώνουν το δημόσιο χρέος, να παράγουν πλεονάσματα, να τηρούν τη δημοσιονομική ισορροπία και με αυτόν τον τρόπο να έχουν και τα δημοσιονομικά αποθέματα να στηρίζουν τους πολίτες απέναντι στο παγκόσμιο πρόβλημα της ακρίβειας, που δοκιμάζει όλες τις κοινωνίες».

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