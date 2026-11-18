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Από τα Καμένα Βούρλα ξεκινούν την Παρασκευή οι πρώτες περιοδείες του Αντώνη Σαμαρά που θα έχουν πια σαφή χαρακτηριστικά κομματικής προετοιμασίας.

Ο πρώην πρωθυπουργός αναμένεται την ίδια ημέρα στη Λάρισα και το Σαββατοκύριακο σε Κατερίνη και Θεσσαλονίκη. Σήμερα θα δοθεί επισήμως από το γραφείο τύπου του το πρόγραμμα των περιοδειών, γεγονός που οδηγεί στη σκέψη ότι ο πρώην πρωθυπουργός ετοιμάζεται πια μεθοδικά για την συγκρότηση του κόμματος του. Στη Λάρισα, το ραντεβού της Παρασκευής έχει δοθεί στο ξενοδοχείο Ιμπέριαλ, όπου ο κ. Σαμαράς θα μιλήσει σε εκδήλωση.

Στη διαδρομή προς τη Θεσσαλονίκη προβλέπονται συναντήσεις με αγρότες, εκπροσώπους παραγωγικών φορέων και στελέχη της αυτοδιοίκησης. Πρόκειται για περιοχές όπου ο πρώην πρωθυπουργός διατηρεί προσωπικές γνωριμίες από τα χρόνια της ηγεσίας του στη ΝΔ. Η περιοδεία θα δείξει ποιες από τις σχέσεις αυτές παραμένουν πολιτικά ενεργές, γιατί άλλο βάρος έχει η παρουσία ενός παλιού συνεργάτη σε μια εκδήλωση και άλλο η απόφασή του να θέσει υποψηφιότητα απέναντι στο κόμμα με το οποίο εξελέγη.

Πριν βγει στην περιφέρεια, ο Αντώνης Σαμαράς θα μιλήσει από το βήμα του 5ου Οικονομικού Συνεδρίου της «Ναυτεμπορικής». Η οικονομία αποκτά ιδιαίτερη σημασία για το υπό διαμόρφωση εγχείρημα. Με τις συναντήσεις στη Θεσσαλία και στη Μακεδονία, ο πρώην πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να εξηγήσει στους ίδιους τους παραγωγούς τι θα έκανε διαφορετικά και ποια είναι τα οικονομικά μέτρα που προτείνει κατά της ακρίβειας.

Αν και η 29η Νοεμβρίου, επέτειος της εκλογής του στην ηγεσία της ΝΔ το 2009, είχε συζητηθεί από πολλούς ως πιθανή ημερομηνία δημιουργίας του κόμματος του, συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού διαψεύδουν κάτι τέτοιο καθώς φαίνεται ότι ο σχεδιασμός προβλέπει διαδοχικά βήματα που θα οδηγήσουν στην ίδρυση του κόμματος με αρχικό τη δημοσιοποίηση της ιδρυτικής διακήρυξης. Ο ίδιος εξακολουθεί να προτιμά οι επίσημες ανακοινώσεις να γίνουν πιο κοντά στις εκλογές, έστω κι αν αυτό προκαλεί προβλήματα στους πιθανούς υποψήφιους βουλευτές που επιθυμούν να ξεκινήσουν νωρίς την προεκλογική τους εκστρατεία.

Τα πρόσωπα

Όσον αφορά τα πρόσωπα που ακούγονται για τα ψηφοδέλτια του νέου κόμματος ο Κώστας Μαρκόπουλος αναφέρεται σταθερά για την Εύβοια, ενώ στον Νότιο Τομέα Αθηνών ακούγονται ο Πάνος Παναγιωτόπουλος και η Ιωάννα Γκελεστάθη. Στον Βόρειο Τομέα παίζουν τα ονόματα του Μάριου Σαλμά, του Αργύρη Ντινόπουλου και του Μελέτη Μελετόπουλου. Για την Α΄ Αθηνών συζητούνται ο πρώην πρύτανης Θεόδωρος Φορτσάκης χωρίς όμως ο καθηγητής να έχει πάρει τις τελικές του αποφάσεις, και ο επί τιμή πρέσβης Φραγκίσκος Βέρρος.

Ο Άκης Γεροντόπουλος θα είναι υποψήφιοςστον Έβρο, ενώ για το ψηφοδέλτιο Επικρατείας ακούγονται τα ονόματα του πρώην υπουργού Κώστα Τζαβάρα και του καθηγητή Γιάννη Μάζη. Επίσημες υποψηφιότητες δεν έχουν ανακοινωθεί. Το μεγαλύτερο μέρος πάντως, των μέχρι στιγμής ονομάτων είναι πρόσωπα με διαδρομή στη ΝΔ, η οποία κάποια στιγμή διακόπηκε.

Στην Πειραιώς εκτός από τους κινήσεις του κ. Σαμαρά παρακολουθύν και τα δημοσκοπικά δεδομένα. Στη πρόσφατη μέτρηση της Pulse για τον ΣΚΑΪ ο σκληρός πυρήνας όσων λένε ότι σίγουρα θα ψηφίσουν το κόμμα Σαμαρά κινείται στο 5% ενώ το ναι και σίγουρα ναι φτάνει κοντά στο 14%. Από την άλλη, σύμφωνα με τις έρευνες που έχει κάνει η Opinion Poll, από το ποσοστό που πιστώνεται στο κόμμα Σαμαρά, η εκτίμηση είναι ότι η ΝΔ θα πληγεί χάνοντας ένα ποσοστό που θα κινείται μεταξύ του 1% και 2%.

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