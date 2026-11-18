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Την υποψήφια ταινία για 4 Oscar, κωμωδία επιστημονικής φαντασίας « Bugonia » (2025, διάρκειας 113’) του Γιώργου Λανθίμου, με τους Emma Stone, Jesse Plemons, Alicia Silverstone, θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 22 Νοεμβρίου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Δύο άνδρες εμμονικοί με θεωρίες συνωμοσίας απάγουν τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας φαρμακευτικής, πιστεύοντας πως είναι εξωγήινη που σχεδιάζει την καταστροφή της Γης.

Η συνέχεια επί της οθόνης στη Nova TV και στο Novacinema1 την Κυριακή 22/11 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στo Novacinema1, αλλά και On Demand μέσα από την πλατφόρμα Nova TV, όποτε εσύ επιθυμείς, με περισσότερες από 6.000 ταινίες και επεισόδια σειρών. Παράλληλα, με τη λειτουργία Preview Videos μπορείς να πάρεις μια πρώτη γεύση από το περιεχόμενο πριν επιλέξεις τι θα παρακολουθήσεις, ενώ η δυνατότητα offline θέασης σου επιτρέπει να κατεβάζεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές και να τις απολαμβάνεις ακόμα και χωρίς σύνδεση στο internet.