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Η Eurobank και οι βασικοί μέτοχοι της First Investment Bank (Fibank), συμφώνησαν στην εξαγορά της Fibank, δημιουργώντας την #1 τράπεζα στη Βουλγαρία και έναν κορυφαίο τραπεζικό όμιλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών («SPA») με τους κ.κ. Ivailo Dimitrov Mutafchiev και Tzeko Todorov Minev για την απόκτηση ποσοστού 65% της Fibank1, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €0,65 δισ. (η «Συναλλαγή»).
Το τίμημα αντιστοιχεί σε τιμή ανά μετοχή €6,731 και σε αποτίμηση περίπου €1,0 δισ. για το 100% της Fibank.
Το τίμημα βασίζεται σε μηχανισμό locked-box και υπόκειται σε δύο βασικές προσαρμογές: προσαύξηση λόγω παρέλευσης του χρόνου (ticking fee), από τις 30 Ιουνίου 2027 έως την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και δεύτερον, τυχόν κέρδη (πέραν της λογιστικής αξίας) που θα προκύψουν από ενδεχόμενη μελλοντική πώληση δύο επενδυτικών ακινήτων. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Eurobank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση, σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία περί δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, για το σύνολο των εναπομενουσών μετοχών της Fibank που δεν κατέχει ήδη, περιλαμβανομένου του ποσοστού περίπου 18% της BDB και του περίπου 17% της ελεύθερης διασποράς.
Η BDB έχει αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να προσφέρει τις μετοχές της στη δημόσια πρόταση.
Σε κανονικοποιημένη βάση και λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη επίδραση των συνεργειών, η Fibank αναμένεται να συνεισφέρει περίπου €190 εκατ. στα ετήσια κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου (βάσει στοιχείων 2027E, σε pro forma βάση με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών).
Η εξαγορά αναμένεται να επιφέρει αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά περίπου 12% και των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 7%, μετά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και απόδοση επί του χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου περίπου 21%.
Το συνολικό τίμημα θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Η Eurobank προτίθεται να το χρηματοδοτήσει μέσω συνδυασμού πλεοναζόντων κεφαλαίων και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €750 εκατ. («ΑΜΚ»), υπό την προϋπόθεση της σχετικής έγκρισης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και της επακόλουθης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τους όρους της αύξησης. Η ΑΜΚ, που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της χρηματιστηριακής αξίας της Eurobank στις 17 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), με ιδιωτική τοποθέτηση αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, υπό την προϋπόθεση της προτεινόμενης κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.
Η AMK, η ολοκλήρωση της οποίας δεν αποτελεί αναβλητική προϋπόθεση της Συναλλαγής, αποσκοπεί στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης της Eurobank και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας και βεβαιότητας υλοποίησης της εξαγοράς. Ο pro forma δείκτης CET1 της Eurobank εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 14% κατά την ολοκλήρωση. Η εξαγορά του 100% της Fibank αναμένεται να έχει επίπτωση περίπου 160 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 του Ομίλου Eurobank.
Η προτεινόμενη δομή χρηματοδότησης αναμένεται να επιτρέψει στη Eurobank να διατηρήσει το στόχο διανομής κερδών στο 55%, παρά την εξαγορά. Η Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”), ο μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank, που κατέχει περίπου 32,9% των δικαιωμάτων ψήφου της, έχει εκφράσει τη στήριξή της στην προτεινόμενη Συναλλαγή και προτίθεται να ψηφίσει υπέρ των σχετικών αποφάσεων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της λήψης των εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.
Ο κ. Φωκίων Kαραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Eurobank και τον τραπεζικό τομέα της Βουλγαρίας. Μέσω της συνένωσης της Fibank και της Postbank, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Βουλγαρία. Καλωσορίζουμε θερμά τους ανθρώπους της Fibank στην οικογένεια της Eurobank με μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για όσα έχουν επιτύχει: τη μετεξέλιξη μιας μικρής τράπεζας στο πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της Βουλγαρίας, με ιδιαίτερα ισχυρή φήμη για την εξυπηρέτηση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων. Χτίζοντας πάνω σε αυτά τα επιτεύγματα και στη δύναμη της εξαιρετικής μας ομάδας στη Βουλγαρία, θα δημιουργήσουμε μια ακόμη ισχυρότερη τράπεζα, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας, νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας και μια διαρκή συνεισφορά στην βουλγαρική οικονομία».
Ο κ. Tzeko Minev και ο κ. Ivailo Mutafchiev, ιδρυτές και μέτοχοι της Fibank, δήλωσαν: «Η οικοδόμηση της Fibank υπήρξε πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για εμάς. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας και η αφοσίωση των συναδέλφων μας συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ισχυρού βουλγαρικού τραπεζικού franchise. Πιστεύουμε ότι η Eurobank είναι ο κατάλληλος μακροπρόθεσμος εταίρος για 4 το επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξης της Fibank. Ο συνδυασμός με την Postbank θα φέρει μεγαλύτερη κλίμακα, ευρύτερη τεχνογνωσία και νέες ευκαιρίες για την υποστήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε όλη τη Βουλγαρία. Ανυπομονούμε να δούμε την ενοποιημένη τράπεζα να χτίζει και να ευημερεί πάνω στα δυνατά σημεία και των δύο ιδρυμάτων».
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