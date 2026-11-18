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Η Eurobank και οι βασικοί μέτοχοι της First Investment Bank (Fibank), συμφώνησαν στην εξαγορά της Fibank, δημιουργώντας την #1 τράπεζα στη Βουλγαρία και έναν κορυφαίο τραπεζικό όμιλο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Βασικοί όροι της Συναλλαγής

Η Eurobank ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης αγοράς μετοχών («SPA») με τους κ.κ. Ivailo Dimitrov Mutafchiev και Tzeko Todorov Minev για την απόκτηση ποσοστού 65% της Fibank1, έναντι συνολικού τιμήματος περίπου €0,65 δισ. (η «Συναλλαγή»).

Το τίμημα αντιστοιχεί σε τιμή ανά μετοχή €6,731 και σε αποτίμηση περίπου €1,0 δισ. για το 100% της Fibank.

Το τίμημα βασίζεται σε μηχανισμό locked-box και υπόκειται σε δύο βασικές προσαρμογές: προσαύξηση λόγω παρέλευσης του χρόνου (ticking fee), από τις 30 Ιουνίου 2027 έως την ολοκλήρωση της Συναλλαγής και δεύτερον, τυχόν κέρδη (πέραν της λογιστικής αξίας) που θα προκύψουν από ενδεχόμενη μελλοντική πώληση δύο επενδυτικών ακινήτων. Μετά την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, η Eurobank θα υποβάλει υποχρεωτική δημόσια πρόταση, σύμφωνα με τη βουλγαρική νομοθεσία περί δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών, για το σύνολο των εναπομενουσών μετοχών της Fibank που δεν κατέχει ήδη, περιλαμβανομένου του ποσοστού περίπου 18% της BDB και του περίπου 17% της ελεύθερης διασποράς.

Η BDB έχει αναλάβει ανέκκλητη δέσμευση να προσφέρει τις μετοχές της στη δημόσια πρόταση.

Σημαντικά στρατηγικά οφέλη

Δημιουργία της #1 τράπεζας στη Βουλγαρία : Η Fibank είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία βάσει του μεριδίου αγοράς ως προς το συνολικό ενεργητικό κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 20261 , με ισχυρή παρουσία στη λιανική και επιχειρηματική τραπεζική και πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Μετά την προβλεπόμενη συνένωση της Fibank με την Eurobank Bulgaria (Postbank), το ενιαίο τραπεζικό σχήμα θα καταστεί η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία βάσει συνολικού ενεργητικού και καταθέσεων, με μερίδιο αγοράς περίπου 20% κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 20262.

: Η Fibank είναι η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία βάσει του μεριδίου αγοράς ως προς το συνολικό ενεργητικό κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 20261 , με ισχυρή παρουσία στη λιανική και επιχειρηματική τραπεζική και πλήρες φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών. Μετά την προβλεπόμενη συνένωση της Fibank με την Eurobank Bulgaria (Postbank), το ενιαίο τραπεζικό σχήμα θα καταστεί η μεγαλύτερη τράπεζα στη Βουλγαρία βάσει συνολικού ενεργητικού και καταθέσεων, με μερίδιο αγοράς περίπου 20% κατά την 30ή Σεπτεμβρίου 20262. Δημιουργία ενός κορυφαίου τραπεζικού ομίλου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Η Συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Eurobank για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή και την εδραίωση της ηγετικής της θέσης στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται, συνδυάζοντας τη #1 θέση στη Βουλγαρία με ηγετικές θέσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η Συναλλαγή αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην υλοποίηση της στρατηγικής της Eurobank για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρύτερη περιοχή και την εδραίωση της ηγετικής της θέσης στις βασικές αγορές όπου δραστηριοποιείται, συνδυάζοντας τη #1 θέση στη Βουλγαρία με ηγετικές θέσεις στην Ελλάδα και την Κύπρο. Περαιτέρω επέκταση σε μια ελκυστική αγορά υψηλής ανάπτυξης εντός της Ευρωζώνης: Η Βουλγαρία προσφέρει έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, προοπτικών σύγκλισης και συμμετοχής στην Ευρωζώνη. Έχοντας υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026, συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης, με την προβλεπόμενη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2.6% το 2026, έναντι 1.4% στην ΕΕ3.

Η Βουλγαρία προσφέρει έναν ιδιαίτερα ελκυστικό συνδυασμό ανάπτυξης, προοπτικών σύγκλισης και συμμετοχής στην Ευρωζώνη. Έχοντας υιοθετήσει το ευρώ την 1η Ιανουαρίου 2026, συγκαταλέγεται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ευρωζώνης, με την προβλεπόμενη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2.6% το 2026, έναντι 1.4% στην ΕΕ3. Περαιτέρω γεωγραφική διαφοροποίηση του Ομίλου: Η συνεισφορά της Βουλγαρίας στον Όμιλο, σε pro forma βάση και βάσει στοιχείων εννεαμήνου 2026, αυξάνεται από περίπου 17% σε 24% ως προς τα καθαρά δάνεια, από 13% σε 21% ως προς τις καταθέσεις και από 15% σε 26% ως προς τα καθαρά κέρδη (σε pro forma βάση, με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών), ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση του Ομίλου Eurobank.

Η συνεισφορά της Βουλγαρίας στον Όμιλο, σε pro forma βάση και βάσει στοιχείων εννεαμήνου 2026, αυξάνεται από περίπου 17% σε 24% ως προς τα καθαρά δάνεια, από 13% σε 21% ως προς τις καταθέσεις και από 15% σε 26% ως προς τα καθαρά κέρδη (σε pro forma βάση, με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών), ενισχύοντας τη γεωγραφική διαφοροποίηση του Ομίλου Eurobank. Υψηλός βαθμός συμπληρωματικότητας των δραστηριοτήτων: Ενίσχυση της παρουσίας στον ελκυστικό τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με διευρυμένη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες και ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης.

Ενίσχυση της παρουσίας στον ελκυστικό τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με διευρυμένη προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες και ισχυρότερες προοπτικές ανάπτυξης. Σημαντική δημιουργία αξίας για τους μετόχους μέσω της επίτευξης συνεργειών: Η εξαγορά αναμένεται να αποφέρει επαναλαμβανόμενες ετήσιες συνέργειες κόστους άνω των €70 εκατ. μετά από φόρους, οι οποίες αναμένεται να έχουν υλοποιηθεί πλήρως έως το 2029.

Σε κανονικοποιημένη βάση και λαμβάνοντας υπόψη την πλήρη επίδραση των συνεργειών, η Fibank αναμένεται να συνεισφέρει περίπου €190 εκατ. στα ετήσια κέρδη μετά από φόρους του Ομίλου (βάσει στοιχείων 2027E, σε pro forma βάση με πλήρη ενσωμάτωση των συνεργειών).

Η εξαγορά αναμένεται να επιφέρει αύξηση των κερδών μετά από φόρους κατά περίπου 12% και των κερδών ανά μετοχή (EPS) κατά περίπου 7%, μετά και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και απόδοση επί του χρησιμοποιούμενου κεφαλαίου περίπου 21%.

Ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια σε pro forma βάση, υποστηριζόμενη από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

Το συνολικό τίμημα θα καταβληθεί εξ ολοκλήρου σε μετρητά. Η Eurobank προτίθεται να το χρηματοδοτήσει μέσω συνδυασμού πλεοναζόντων κεφαλαίων και αύξησης μετοχικού κεφαλαίου €750 εκατ. («ΑΜΚ»), υπό την προϋπόθεση της σχετικής έγκρισης από Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων και της επακόλουθης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τους όρους της αύξησης. Η ΑΜΚ, που αντιστοιχεί περίπου στο 4% της χρηματιστηριακής αξίας της Eurobank στις 17 Νοεμβρίου 2026, αναμένεται να υλοποιηθεί μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated bookbuilding), με ιδιωτική τοποθέτηση αποκλειστικά σε ειδικούς επενδυτές, υπό την προϋπόθεση της προτεινόμενης κατάργησης των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων.

Η AMK, η ολοκλήρωση της οποίας δεν αποτελεί αναβλητική προϋπόθεση της Συναλλαγής, αποσκοπεί στη διεύρυνση της επενδυτικής βάσης της Eurobank και στην παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας και βεβαιότητας υλοποίησης της εξαγοράς. Ο pro forma δείκτης CET1 της Eurobank εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στο 14% κατά την ολοκλήρωση. Η εξαγορά του 100% της Fibank αναμένεται να έχει επίπτωση περίπου 160 μονάδων βάσης στον δείκτη CET1 του Ομίλου Eurobank.

Η προτεινόμενη δομή χρηματοδότησης αναμένεται να επιτρέψει στη Eurobank να διατηρήσει το στόχο διανομής κερδών στο 55%, παρά την εξαγορά. Η Fairfax Financial Holdings Limited (“Fairfax”), ο μεγαλύτερος μέτοχος της Eurobank, που κατέχει περίπου 32,9% των δικαιωμάτων ψήφου της, έχει εκφράσει τη στήριξή της στην προτεινόμενη Συναλλαγή και προτίθεται να ψηφίσει υπέρ των σχετικών αποφάσεων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027, υπό την προϋπόθεση της λήψης των εποπτικών εγκρίσεων και της πλήρωσης των προϋποθέσεων ολοκλήρωσης.

Δηλώσεις σχετικά με τη Συναλλαγή

Ο κ. Φωκίων Kαραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Eurobank και τον τραπεζικό τομέα της Βουλγαρίας. Μέσω της συνένωσης της Fibank και της Postbank, φιλοδοξούμε να δημιουργήσουμε το κορυφαίο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη Βουλγαρία. Καλωσορίζουμε θερμά τους ανθρώπους της Fibank στην οικογένεια της Eurobank με μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση για όσα έχουν επιτύχει: τη μετεξέλιξη μιας μικρής τράπεζας στο πέμπτο μεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυμα της Βουλγαρίας, με ιδιαίτερα ισχυρή φήμη για την εξυπηρέτηση νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων. Χτίζοντας πάνω σε αυτά τα επιτεύγματα και στη δύναμη της εξαιρετικής μας ομάδας στη Βουλγαρία, θα δημιουργήσουμε μια ακόμη ισχυρότερη τράπεζα, προσφέροντας μεγαλύτερη αξία στους πελάτες μας, νέες ευκαιρίες για τους ανθρώπους μας και μια διαρκή συνεισφορά στην βουλγαρική οικονομία».

Ο κ. Tzeko Minev και ο κ. Ivailo Mutafchiev, ιδρυτές και μέτοχοι της Fibank, δήλωσαν: «Η οικοδόμηση της Fibank υπήρξε πηγή μεγάλης υπερηφάνειας για εμάς. Η εμπιστοσύνη των πελατών μας και η αφοσίωση των συναδέλφων μας συνέβαλαν στη δημιουργία ενός ισχυρού βουλγαρικού τραπεζικού franchise. Πιστεύουμε ότι η Eurobank είναι ο κατάλληλος μακροπρόθεσμος εταίρος για 4 το επόμενο κεφάλαιο της ανάπτυξης της Fibank. Ο συνδυασμός με την Postbank θα φέρει μεγαλύτερη κλίμακα, ευρύτερη τεχνογνωσία και νέες ευκαιρίες για την υποστήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων σε όλη τη Βουλγαρία. Ανυπομονούμε να δούμε την ενοποιημένη τράπεζα να χτίζει και να ευημερεί πάνω στα δυνατά σημεία και των δύο ιδρυμάτων».

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