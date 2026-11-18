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Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκε να αντισταθεί στον εμπορικό προστατευτισμό, ενώ ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντιμίρ Πούτιν επέκρινε τις δυτικές κυρώσεις, καθώς οι δύο ηγέτες προετοίμαζαν το έδαφος για μια τριμερή συνάντηση υψηλού διακυβεύματος με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σι και Πούτιν μίλησαν ήδη στη σύνοδο κορυφής της Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού (APEC) στο Σενζέν, το τεχνολογικό κέντρο της νότιας Κίνας, πριν από την άφιξη του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ από τη Μανίλα, όπου συναντούσε βασικούς περιφερειακούς συμμάχους. Οι τρεις άνδρες αναμένεται να συναντηθούν στο περιθώριο της συνόδου την Πέμπτη και ενδεχομένως να συζητήσουν τον πόλεμο της Ρωσίας με την Ουκρανία και τον πόλεμο των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και άλλα καυτά ζητήματα όπως το εμπόριο, η τεχνητή νοημοσύνη και τα πυρηνικά όπλα.

Η συνάντηση έχει προκαλέσει συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας του 1945 μεταξύ των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία επισημοποίησε τις σφαίρες επιρροής, έθεσε τις βάσεις για τη μεταπολεμική τάξη και έγινε συνώνυμο των συμφωνιών των μεγάλων δυνάμεων που επιβλήθηκαν στις μικρότερες χώρες. Έχει επίσης ανησυχήσει τους ηγέτες των μικρότερων οικονομιών, ιδίως στην Ευρώπη και την Ασία, οι οποίοι φοβούνται ότι οι μεγαλύτερες στρατιωτικές δυνάμεις του κόσμου θα αγνοήσουν τα συμφέροντά τους.

Υπέρ «ελεύθερου εμπορίου» ο Σι

Στην εναρκτήρια ομιλία του, ο Σι προέτρεψε να υποστηριχθεί αυτό που χαρακτήρισε ως «ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο», προσπαθώντας να παρουσιάσει τη χώρα του ως σταθερό εταίρο στη διεθνή σκηνή, σε αντίθεση με τον κύριο οικονομικό αντίπαλό της, τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν αυξήσει τους δασμούς και έχουν υιοθετήσει μια πιο επιθετική εξωτερική πολιτική υπό την ηγεσία του Τραμπ. Οι δηλώσεις του Σι ήρθαν αφότου η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε περαιτέρω περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε προηγμένα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης από εταιρείες όπως η Nvidia, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει περαιτέρω την εύθραυστη εμπορική εκεχειρία με το Πεκίνο. Η Κίνα έχει δεσμευτεί να προβεί σε αντίποινα.

«Πρέπει να υποστηρίξουμε με αποφασιστικότητα το πολυμερές εμπορικό σύστημα που βασίζεται σε κανόνες, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου στον πυρήνα του, να υποστηρίξουμε το ελεύθερο και ανοιχτό εμπόριο και τις επενδύσεις, και να διατηρήσουμε τη σταθερότητα και την ομαλή λειτουργία των παγκόσμιων βιομηχανικών αλυσίδων και αλυσίδων εφοδιασμού», δήλωσε ο Σι σε ακροατήριο επιχειρηματικών στελεχών. Οι δυτικοί εμπορικοί εταίροι έχουν επικρίνει την Κίνα για τα τεράτια εμπορικά πλεονάσματα που υπερβαίνουν το 1 τρισ. δολάρια, τα οποία επιτυγχάνονται μέσω πολιτικών που στηρίζουν τον μεταποιητικό της τομέα εις βάρος των καταναλωτών της.

Το Πεκίνο υποστηρίζει ότι το μοντέλο ανάπτυξής του είναι κατάλληλο για μια οικονομία που εξακολουθεί να προσπαθεί να καλύψει τη διαφορά από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου, αλλά η Ουάσιγκτον, οι Βρυξέλλες και άλλοι εκφράζουν ανησυχίες ότι η κυριαρχία της Κίνας στις αλυσίδες εφοδιασμού παρέχει στη χώρα γεωπολιτική επιρροή και υποστηρίζουν ότι οι πολιτικές της απειλούν τις βιομηχανίες και τις θέσεις εργασίας τους. Ο Σι δήλωσε ότι η Κίνα θα συνεχίσει να επενδύει στον βιομηχανικό της τομέα και να αναπτύσσει νέες τεχνολογίες που θα ωφελήσουν και άλλες χώρες. Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα μειώσει τους δασμούς και θα ανοίξει περαιτέρω τις αγορές της, ενώ θα αντισταθεί στον προστατευτισμό και τις μονομερείς αποφάσεις, πρόσθεσε.

«Το μήνυμά του είναι πιθανό να βρει απήχηση σε πολλές χώρες του Παγκόσμιου Νότου και ενισχύει την προσπάθεια του Πεκίνου να αντιπαραβάλει την τεχνολογική στρατηγική του με εκείνη της Ουάσιγκτον», δήλωσε ο Τζορτζ Τσεν, εταίρος και πρόεδρος του τμήματος ψηφιακών υπηρεσιών της The Asia Group. Το ταξίδι του Τραμπ στην Ασία είναι το πρώτο του μετά την ήττα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές, ενώ οι κατηγορίες που αφορούν τον ιδρυτή της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, και έναν ύποπτο Κινέζο κατάσκοπο εντείνουν την ένταση.

«Παρακμή» της Δύσης βλέπει ο Πούτιν

Ωστόσο, οι περισσότεροι αναλυτές αναμένουν ότι η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο θα διατηρήσουν τις σχέσεις τους σχετικά σταθερές, καθώς ο Τραμπ και ο Σι πρόκειται μετά τη συνάντησή τους την Πέμπτη στο Σενζέν θα ξαναβρεθούν, στο πλαίσιο της συνόδου της Ομάδας των 20 στο Μαϊάμι τον Δεκέμβριο. Ο Πούτιν, ο οποίος μίλησε αφότου η Ουκρανία κατέστρεψε τη ζωτικής σημασίας οδική γέφυρα του Κερτς που συνδέει την Κριμαία με τη Ρωσία – ένα σοβαρό πλήγμα για τον πόλεμο που διεξάγει εδώ και τέσσερα χρόνια -, ακολούθησε τον Σι στη σκηνή με μια ομιλία στην οποία χαρακτήρισε τις δυτικές δυνάμεις ως «πρώην ηγεμόνες».

Είπε ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε «ταπεινωτική παρακμή» και ότι οι αντιρωσικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν μετά την εισβολή του στην Ουκρανία είχαν αντίθετα αποτελέσματα, καθιστώντας τη χώρα του ισχυρότερη. «Η εμπειρία έχει δείξει ότι τα παραδοσιακά εργαλεία οικονομικής κυριαρχίας και de facto εξαναγκασμού έχουν σε μεγάλο βαθμό εξαντλήσει τις δυνατότητές τους, έχοντας χάσει μεγάλο μέρος της εκφοβιστικής τους δύναμης», δήλωσε ο Πούτιν. «Ενώ οι κυρώσεις, οι δασμοί και οι περιορισμοί στις εξαγωγές μπορεί να εξακολουθούν να ασκούν κάποιο αποτρεπτικό αποτέλεσμα, δεν είναι σε θέση να ανακόψουν την ανάπτυξη — πόσο μάλλον να συντρίψουν τις οικονομίες των ανταγωνιστών».

Σε διμερή συνάντηση που ακολούθησε, ο Σι και ο Πούτιν αλληλοεπαίνεσαν ο ένας τον άλλον για μια συνεργασία που, όπως δήλωσαν, λειτουργεί «σταθερά και θετικά στη διεθνή σκηνή» και δεσμεύτηκαν για περισσότερα μέτρα που προωθούν έναν «πολυπολικό κόσμο». Στη Μανίλα, ο Τραμπ δεσμεύτηκε να εμβαθύνει την αμυντική συνεργασία με τις Φιλιππίνες, εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων με το Πεκίνο σχετικά με τα αμφισβητούμενα νησιά στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας. Νωρίτερα, άφησε να εννοηθεί το ενδεχόμενο να συναντήσει τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στην Κίνα, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Το Κρεμλίνο απέρριψε αυτή την εβδομάδα τις συγκρίσεις με τη Διάσκεψη της Γιάλτας ως «παιχνίδια πολιτικών επιστημόνων», αλλά ανέφερε ότι η συνάντηση θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στις παγκόσμιες υποθέσεις. Το Πεκίνο δήλωσε ότι η τριμερής συνάντηση θα προωθήσει την παγκόσμια ειρήνη. Την Τρίτη, η Ταϊβάν και η Ιαπωνία ανέφεραν εισβολές ρωσικών αεροσκαφών στον εναέριο χώρο τους. Ο Πούτιν χαρακτήρισε τον κόσμο «ταραγμένο», αλλά δήλωσε ότι οι διαφωνίες μεταξύ των χωρών μπορούν να επιλυθούν «καθισμένοι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων». «Επομένως, αναμένω μεγάλα πιθανά οφέλη από την επικείμενη τριμερή συνάντηση μεταξύ των ηγετών της Ρωσίας, της Κίνας και των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε.

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