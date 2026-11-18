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Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης (18/11) στη Ρουμανία και έγινε αισθητός σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του Βουκουρεστίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των σεισμολογικών ινστιτούτων, ο σεισμός σημειώθηκε γύρω στις 02:48 (ώρα Ελλάδας), με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 120 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη καταγραφή του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Ινστιτούτου (EMSC), το επίκεντρο εντοπίστηκε 64 χιλιόμετρα βορειοβορειοδυτικά της πόλης Μπουζάου, η οποία αριθμεί περίπου 130.000 κατοίκους, και 25 χιλιόμετρα νότια της πόλης Τούλνιτσι.

M5.3 earthquake, 16 km west of Nereju Mic, Vrancea, Romania. At 130.8 km deep, this was an intermediate-depth event. Shaking may be felt across a broad area, though surface impacts are typically moderated by depth. It is the only recorded quake in the region over the past 30 days, and the largest at M5.3. #earthquake #GeoShake #Vrancea — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) November 18, 2026

Ο σεισμός ήταν αρκετά ισχυρός και έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα, ωστόσο οι πληροφορίες που είναι διαθέσιμες μέχρι στιγμής δεν αναφέρουν εάν έχουν καταγραφεί θύματα ή υλικές ζημιές.

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