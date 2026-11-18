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Ο Ματάν Καχάνα, πρώην αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων του ισραηλινού στρατού και συνεργάτης του Γκάντι Άιζενκοτ, εξελέγη την Τρίτη, 17/11, πρόεδρος της Κνεσέτ (της Βουλής του Ισραήλ). Η εκλογή του σηματοδοτεί μια σημαντική νίκη για το μπλοκ της αντιπολίτευσης έναντι του απερχόμενου πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Καχάνα, μέλος του κόμματος Γιασάρ του Άιζενκοτ, εξασφάλισε 62 ψήφους επί συνόλου 120 στην Κνεσέτ, επικρατώντας του Οφίρ Κατς, υποψηφίου του κόμματος Λικούντ του Νετανιάχου.

Η νίκη αυτή δίνει στον Γκάντι Άιζενκοτ και την παράταξή του στρατηγικό πλεονέκτημα, καθώς του επιτρέπει να καθορίζει το κοινοβουλευτικό χρονοδιάγραμμα και να δρομολογήσει πρωτοβουλίες για την κατάργηση βασικών πτυχών της δικαστικής μεταρρύθμισης που είχε προωθήσει η κυβέρνηση Νετανιάχου.

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