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Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να φύγει με τη νίκη από την Μπολόνια, γνωρίζοντας την ήττα με 84-79 από τη Βίρτους, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague. Τα επιθετικά ριμπάουντ αποδείχθηκαν καθοριστικά για την εξέλιξη της αναμέτρησης, με τους Ιταλούς να εκμεταλλεύονται τις αδυναμίες των «πράσινων» κοντά στο καλάθι και να τους υποχρεώνουν σε δεύτερη συνεχόμενη ήττα.

Το «τριφύλλι» υποχώρησε στο 8-4, χάνοντας την κορυφή της βαθμολογίας, την ώρα που η Βίρτους έβαλε τέλος σε ένα αρνητικό σερί πέντε ηττών και βελτίωσε το ρεκόρ της σε 5-7.

Η ομάδα της Μπολόνια, που είχε ήδη επικρατήσει του Ολυμπιακού, κατάφερε να κάμψει και την αντίσταση του Παναθηναϊκού, έχοντας ως βασικό όπλο την υπεροχή της στη μάχη των ριμπάουντ.

Τα επιθετικά ριμπάουντ έκριναν την αναμέτρηση

Η μεγαλύτερη αδυναμία του Παναθηναϊκού εντοπίστηκε στην προστασία της ρακέτας του. Η Βίρτους μάζεψε 17 επιθετικά ριμπάουντ έναντι 10 των «πράσινων», εξασφαλίζοντας συνεχώς δεύτερες επιθέσεις.

Οι Ιταλοί αξιοποίησαν την υπεροχή τους, σημειώνοντας 19 πόντους από δεύτερες ευκαιρίες, στοιχείο που αποδείχθηκε καθοριστικό για την τελική έκβαση του αγώνα.

Πρωταγωνιστές για τους γηπεδούχους ήταν οι Αλιού Ντιαρά και Μο Ντιούφ, οι οποίοι κυριάρχησαν κοντά στα δύο καλάθια, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στη φροντ λάιν του Παναθηναϊκού.

Ο Ντιαρά ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ο Ντιούφ πρόσθεσε 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Συνολικά, οι δύο ψηλοί της Βίρτους είχαν 30 πόντους και 16 ριμπάουντ, αποτελώντας βασικούς συντελεστές της νίκης.

Τα προβλήματα του Παναθηναϊκού και η επιστροφή της Βίρτους στις νίκες

Για τον Παναθηναϊκό, η συνεργασία των Φρανσίσκο και Ναν δεν απέδωσε ούτε αυτή τη φορά τα αναμενόμενα, ενώ η αδυναμία αντιμετώπισης των αντίπαλων ψηλών ανέδειξε εκ νέου την ανάγκη για μεγαλύτερη ενίσχυση κοντά στο καλάθι.

Η απουσία ενός ακόμη ψηλού που θα μπορούσε να προσφέρει ουσιαστικές λύσεις και να στηρίξει τον Ματίας Λεσόρ εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τους «πράσινους».

Από την άλλη πλευρά, ο Άλεξ Μούμπρου είδε τη Βίρτους να επιστρέφει στις επιτυχίες, επιβεβαιώνοντας ότι παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστική στην έδρα της.

Η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη στο πρώτο ημίχρονο, με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 20-19 στο τέλος της πρώτης περιόδου και 43-40 στην ανάπαυλα. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ανέτρεψαν την κατάσταση στο τρίτο δεκάλεπτο, περνώντας μπροστά με 60-56, και διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι το τελικό 84-79.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 40-43, 60-56, 84-79.

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