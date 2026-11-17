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Γνωστά έγιναν τα ονόματα των παικτών που βρίσκονται στις επιλογές του Βασίλη Σπανούλη για το επερχόμενο «παράθυρο» του Νοεμβρίου, στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ 2027.
Η Εθνική Ανδρών μπαίνει σε μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδο, καθώς έχει μπροστά της δύο απαιτητικές αναμετρήσεις, στις οποίες θα επιδιώξει να κάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για να ενισχύσει τη θέση της στη διεκδίκηση της πρόκρισης.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός συμπεριέλαβε 24 παίκτες στις κλήσεις του, έχοντας στη διάθεσή του ένα ευρύ σύνολο επιλογών ενόψει των δύο αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ανάμεσα στα ονόματα που ξεχωρίζουν βρίσκονται οι Τάιλερ Ντόρσεϊ, Νικ Καλάθης, Κώστας Παπανικολάου, Κωνσταντίνος Μήτογλου, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος και Θανάσης Αντετοκούνμπο.
Αναλυτικά, οι επιλογές του ομοσπονδιακού προπονητή για τις αναμετρήσεις με Γεωργία και Ισπανία είναι οι εξής:
Η Ελλάδα έχει μπροστά της δύο διαδοχικές αναμετρήσεις, με διαφορετικές συνθήκες και υψηλό βαθμό δυσκολίας. Αρχικά θα αντιμετωπίσει τη Γεωργία στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια θα μεταβεί στην Ισπανία για το δεύτερο παιχνίδι.
Αναλυτικά:
Η σημασία των δύο αγώνων γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη η κατάσταση στον όμιλο. Η Εθνική βρίσκεται στην πέμπτη θέση με ρεκόρ 4-4, ισοβαθμώντας με την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο, ενώ η Ουκρανία προηγείται με 6-2.
Η νίκη επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση, στην προηγούμενη αγωνιστική, έδωσε πολύτιμη ώθηση στην ελληνική ομάδα, η οποία καλείται πλέον να αξιοποιήσει το αποτέλεσμα και να συνεχίσει την προσπάθειά της.
Η βαθμολογία του ομίλου:
1. Ουκρανία – 6-2
2. Ισπανία – 5-3
3. Γεωργία – 5-3
4. Πορτογαλία – 4-4
5. Ελλάδα – 4-4
6. Μαυροβούνιο – 4-4
Υπενθυμίζεται ότι από τη δεύτερη προκριματική φάση θα εξασφαλίσουν την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο οι τρεις πρώτες ομάδες του ομίλου. Συνεπώς, οι αναμετρήσεις με Γεωργία και Ισπανία αποτελούν ένα ιδιαίτερα κρίσιμο τεστ για τις φιλοδοξίες της Εθνικής στον δρόμο προς το MundoBasket 2027, που θα διεξαχθεί στο Κατάρ.
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