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Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έρχονται στο φως από μαρτυρίες κατοίκων της πολυκατοικίας στον Άγιο Παντελεήμονα όπου φέρεται να διαπράχθηκε η δολοφονία της 24χρονης Αραμάτα, με καταγωγή από την Μπουρκίνα Φάσο, η σορός της οποίας εντοπίστηκε δεμένη μέσα σε βαλίτσα κοντά σε κάδο απορριμμάτων.

Σύμφωνα με το Live News, οι ένοικοι περιγράφουν ασυνήθιστους θορύβους και έντονη δυσοσμία, ενώ οι Αρχές αναζητούν στη Γαλλία έναν 20χρονο από τη Γουινέα, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία.

Μία από τις ενοίκους ανέφερε ότι το Σάββατο 7 Νοεμβρίου άκουγε μουσική και θορύβους καθαριότητας από το διαμέρισμα του υπόπτου.

«Το Σάββατο (7/11). Είχε βάλει μουσική, τίναζε, τίναζε, έκανε καθαριότητα. Προφανώς είχε βάλει και την κοπέλα… Μου ερχόταν μια μυρωδιά. Ε, λέω κάποια γάτα θα έχει ψοφήσει από το ακάλυπτο. Δεν έδωσα σημασία», περιέγραψε.

Ακόμη μία κάτοικος αποκάλυψε ότι η κόρη της άκουσε το ασανσέρ να ανεβοκατεβαίνει περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Αργότερα, διαπίστωσε έντονη δυσοσμία στον ανελκυστήρα.

«Μυρίζει απαίσια, μου λέει το ασανσέρ και τέσσερις η ώρα το άκουσα, πήγαινα πάνω, ερχότανε. Μάλλον αυτός τότε τη μετακίνησε», ανέφερε η γυναίκα, εκτιμώντας ότι τότε μεταφέρθηκε εκτός πολυκατοικίας η σορός της κοπέλας.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και σε μαρτυρία για έντονη φασαρία στις 30 Οκτωβρίου, ημερομηνία κατά την οποία εκτιμάται ότι μπορεί να διαπράχθηκε η δολοφονία.

«Χτύπους όμως, χτύπους. Υπήρχαν πολλοί χτύποι. Εγώ είχα ακούσει την έντονη φασαρία, 30 του μήνα, 30 Οκτωβρίου, το βράδυ. Πολλή φασαρία. Όχι φωνές, όχι φωνές», είπε ένοικος της πολυκατοικίας.

Στη Γαλλία αναζητείται ο 20χρονος βασικός ύποπτος

Ο 20χρονος από τη Γουινέα φέρεται να εγκατέλειψε την Ελλάδα μετά το έγκλημα, ταξιδεύοντας αεροπορικώς στη Γαλλία, όπου επικεντρώνονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η βαλίτσα με τη σορό της 24χρονης εγκαταλείφθηκε σε μικρή απόσταση από το διαμέρισμα όπου διέμενε ο ύποπτος.

Στο συγκεκριμένο ακίνητο φαίνεται ότι κατοικούσαν και άλλα άτομα, καθώς τα δωμάτια ενοικιάζονταν ξεχωριστά. Οι αστυνομικοί εξετάζουν τις μαρτυρίες και τις συνθήκες διαμονής των ενοίκων, επιχειρώντας να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις της Αραμάτα.

«Θέλω να μάθω την αλήθεια»

Στην εκπομπή μίλησε και άνδρας που δήλωσε ότι είχε ζητήσει την 24χρονη σε γάμο από την οικογένειά της. Όπως είπε, είχε επικοινωνήσει μαζί της μία ημέρα πριν εξαφανιστεί.

«Δεν ξέρω γιατί μου είπε ψέματα. Ίσως δεν ήθελε να ξέρω ότι είναι σε άλλο σημείο, ενώ μου είπε ότι είναι στο Σύνταγμα. Θέλω να μάθω την αλήθεια. Γιατί την σκότωσε, τι σχέση είχανε μεταξύ τους, τι του έκανε η Αραμάτα για να την σκοτώσει», ανέφερε.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εκπομπής, η 24χρονη φέρεται να διατηρούσε σχέση και με τον 20χρονο που αναζητείται.

Δικαιοσύνη ζητά η μητέρα της

Στην Μπουρκίνα Φάσο, η οικογένεια της Αραμάτα ζητά να παραλάβει τη σορό της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κηδεία στην πατρίδα της.

Ο θείος της περιέγραψε τη συντριβή των συγγενών της, τονίζοντας ότι η μητέρα της είναι απαρηγόρητη.

«Θέλω απλώς να δω την κόρη μου να οδηγείται στην τελευταία της κατοικία με αξιοπρέπεια και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θέλω να δω την σορό της κόρης μου πριν την κηδεία», δήλωσε η μητέρα της.

Η ίδια εξέφρασε την επιθυμία να ταξιδέψει στην Ελλάδα, ζητώντας τη συνδρομή των αρμόδιων Αρχών για να μπορέσει να αποχαιρετήσει την κόρη της.

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