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09.11.2026 14:31

Ταυτοποιήθηκε η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στο Άγιο Παντελεήμονα – 24χρονη αφρικανικής καταγωγής

09.11.2026 14:31
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Μέσω των δακτυλικών αποτυπωμάτων της ταυτοποιήθηκε η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή σε βαλίτσα σε πεζοδρόμιο στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μία 24χρονη γυναίκα αφρικανικής καταγωγής.

Συγκεκριμένα για μία γυναίκα από την Μπουρκίνα Φάσο, για την οποία μάλιστα είχε δηλωθεί η εξαφάνισή της στις 29 Οκτωβρίου στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης από φίλο της.

Η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης από διερχόμενο άνδρα ο οποίος αντιλήφθηκε την έντονη δυσοσμία. Κάλεσε την αστυνομία η οποία άνοιξε τη βαλίτσα και αντίκρισε το πτώμα της γυναίκας.

Κατά την πρώτη ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς εξωτερικές κακώσεις, ενώ εκτιμήθηκε ότι ο θάνατός της είχε επέλθει περίπου πέντε έως επτά ημέρες πριν από τον εντοπισμό της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα πόδια της γυναίκας είχαν βρεθεί δεμένα, στοιχείο που εξετάζεται από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών.

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