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08.11.2026 23:38

«Θρίλερ» στον Άγιο Παντελεήμονα: Χωρίς εμφανή τραύματα η νεκρή που βρέθηκε σε βαλίτσα – Tα πρώτα ευρήματα και τα σενάρια που εξετάζονται

08.11.2026 23:38
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για την εξιχνίαση της υπόθεσης της σορού που εντοπίστηκε μέσα σε μία βαλίτσα στον Άγιο Παντελεήμονα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός ανήκει σε νεαρή γυναίκα αφρικανικής καταγωγής και δεν έφερε εμφανείς κακώσεις ενώ, λόγω της σήψης, εκτιμάται ότι ο χρόνος θανάτου κυμαίνεται μεταξύ πέντε ημερών έως περίπου μία εβδομάδα.

Όσον αφορά στα αίτια θανάτου, δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, από εγκληματική ενέργεια μέχρι χρήση ουσιών.

Περισσότερες απαντήσεις αναμένεται να δοθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα (9/11).

Υπενθυμίζεται πως η σορός της γυναίκας εντοπίστηκε απόψε μέσα σε βαλίτσα σε πεζοδρόμιο στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη βαλίτσα εντόπισε αλλοδαπός που αντιλήφθηκε έντονη δυσοσμία και ειδοποίησε τις Αρχές.

Αστυνομικοί έφτασαν στη συμβολή των οδών Αλκαμένους και Χαρίσσης και κατά τον έλεγχο της βαλίτσας, διαπίστωσαν ότι στο εσωτερικό της υπήρχε ανθρώπινη σορός.

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