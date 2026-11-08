Τραμπ: Παραδέχεται ότι η πολιτική των μαζικών απελάσεων ήταν «πολύ σκληρή» μετά την εκλογική ήττα

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Σε μια αξιοσημείωτη παραδοχή για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησής του προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «πολύ σκληρή» την προσέγγισή του στις μαζικές απελάσεις μεταναστών. Η δήλωση έγινε σε συνέντευξή του στο CBS, λίγες ημέρες μετά τη βαριά ήττα των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ, στις οποίες οι Δημοκρατικοί σημείωσαν σαρωτική επικράτηση.

Σύμφωνα με αποσπάσματα της συνέντευξης που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για την πολιτική του στο μεταναστευτικό και απάντησε: «Νομίζω ότι ήταν πολύ σκληρή».

Ωστόσο, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε εάν η συγκεκριμένη παραδοχή σηματοδοτεί πρόθεση αλλαγής της κυβερνητικής στρατηγικής ή εάν σχεδιάζει να αναθεωρήσει τις πρακτικές που εφαρμόζονται στις επιχειρήσεις εντοπισμού και απέλασης μεταναστών.

Η αντίφαση με την αναβάθμιση του Στίβεν Μίλερ

Η δήλωση του Αμερικανού προέδρου αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς έρχεται μόλις δύο ημέρες μετά την απόφασή του να αναβαθμίσει τον Στίβεν Μίλερ στη θέση του προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ και εκπρόσωπος της σκληρής αντιμεταναστευτικής γραμμής της αμερικανικής Δεξιάς, έχει διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής μαζικών απελάσεων.

Η τοποθέτησή του σε μία από τις σημαντικότερες θέσεις της αμερικανικής κυβέρνησης δημιουργεί ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο η παραδοχή Τραμπ θα συνοδευτεί από ουσιαστική αλλαγή κατεύθυνσης στο μεταναστευτικό.

Η δυσαρέσκεια των ισπανόφωνων ψηφοφόρων και η ήττα των Ρεπουμπλικανών

Η συζήτηση για τη μεταναστευτική πολιτική επανέρχεται στο προσκήνιο μετά τα αποτελέσματα των ενδιάμεσων εκλογών, που ανέδειξαν τη σημαντική υποχώρηση της εκλογικής επιρροής των Ρεπουμπλικανών.

Ισπανόφωνοι ψηφοφόροι, οι οποίοι είχαν συμβάλει στην επανεκλογή του Τραμπ, στράφηκαν αυτή τη φορά εναντίον του, εκφράζοντας δυσαρέσκεια τόσο για την οικονομική κατάσταση όσο και για τον τρόπο εφαρμογής της μεταναστευτικής πολιτικής.

Μεταξύ των βασικών αιτιών δυσαρέσκειας ήταν οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για μείωση των τιμών, αλλά και η εικόνα που διαμορφώθηκε για τις επιχειρήσεις της αμερικανικής υπηρεσίας μετανάστευσης, οι οποίες θεωρήθηκαν από μέρος των ψηφοφόρων αδιάκριτες ως προς την επιλογή των προσώπων που οδηγούνταν σε απέλαση.

Η μετατόπιση αυτών των ψηφοφόρων προς τους Δημοκρατικούς αποτέλεσε ένα από τα χαρακτηριστικά της εκλογικής αναμέτρησης, εντείνοντας τον προβληματισμό στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.

Βανς: Ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στις πρακτικές επιβολής του νόμου

Στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα της εκλογικής ήττας παρενέβη και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος εμφανίστηκε διατεθειμένος να εξετάσει αλλαγές στον τρόπο εφαρμογής της πολιτικής κατά της παράτυπης μετανάστευσης.

Σε εκτενή ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, την επομένη της συντριπτικής ήττας των Ρεπουμπλικανών, ο Βανς απέδωσε το εκλογικό αποτέλεσμα κυρίως στον πόλεμο στο Ιράν.

Παράλληλα, δήλωσε ότι είναι «ανοιχτός στην ιδέα της αλλαγής των πρακτικών επιβολής του νόμου» όσον αφορά την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης.

Μεταξύ των προτάσεων που διατύπωσε ήταν μια πιο στοχευμένη προσέγγιση, με μεγαλύτερη έμφαση στις επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους χωρίς τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα.

«Να στοχεύσουμε πιο συγκεκριμένα, για παράδειγμα, σε εταιρείες που προσλαμβάνουν παράτυπους εργάτες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι τοποθετήσεις Τραμπ και Βανς καταγράφονται σε μια περίοδο έντονων πολιτικών ανακατατάξεων στην Ουάσινγκτον, χωρίς πάντως να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη αλλαγή στην πολιτική μαζικών απελάσεων της αμερικανικής κυβέρνησης.

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