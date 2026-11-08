Ολλανδία: Χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους του Άμστερνταμ κατά της Γενοκτονίας στη Γάζα

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Δεκάδες χιλιάδες Ολλανδοί ντυμένοι στα κόκκινα κατέκλυσαν τους δρόμους του Άμστερνταμ την Κυριακή (8/11) για να καταγγείλουν την αδιάκοπη βία κατά των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας, κρατώντας πλακάτ που έγραφαν «Σταματήστε τη Γενοκτονία».

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι περίπου 200.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαμαρτυρία, απαιτώντας από την ολλανδική κυβέρνηση να λάβει μέτρα κατά του Ισραήλ.

«Σταματήστε να στέλνετε όπλα στο Ισραήλ», δήλωσε στο AFP ένας από τους διαδηλωτές, ο Στίβεν Άισινγκερ, ένας 33χρονος μηχανικός ρομποτικής με καταγωγή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, φορώντας ένα κόκκινο μαντήλι γύρω από το λαιμό του: «Είμαι κι εγώ Εβραίος, έχω οικογένεια που ζει στο Ισραήλ και ήθελα πραγματικά να πω, κοιτάξτε, υποστηρίζω την Παλαιστίνη και είμαι κατά της γενοκτονίας», πρόσθεσε.

Μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο του περασμένου έτους, μετά από δύο χρόνια πολέμου που πυροδοτήθηκε από την θανατηφόρα επίθεση του ισλαμιστικού ένοπλου κινήματος στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ωστόσο, η οξεία ανθρωπιστική κρίση επιμένει στη Λωρίδα της Γάζας, οι ισραηλινές επιδρομές συνεχίζονται σε τακτική βάση, ενώ η βία των εποίκων εναντίον των Παλαιστινίων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη έχει ενταθεί.

Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γαλλία και το Βέλγιο, η Ολλανδία δεν έχει αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης.

Ο πρωθυπουργός Ρομπ Τζέτεν συμμετείχε σε παρόμοια διαμαρτυρία όταν ήταν υποψήφιος βουλευτής το 2025. Εντούτοις, την Παρασκευή δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν «ακατάλληλο» να συμμετάσχει πλέον με τη σημερινή του ιδιότητα.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η ολλανδική κυβέρνηση επέβαλε απαγόρευση εισαγωγών σε προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς που βρίσκονται στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, τα οποία θεωρούνται παράνομα βάσει του διεθνούς δικαίου, ενώ ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NPO ανακοίνωσε της απόσυρση της χώρας από τον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2027, επικαλούμενος το «ευαίσθητο» ζήτημα της συμμετοχής του Ισραήλ.

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