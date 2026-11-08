Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (0-0 ημίχρονο): Live το μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής

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Ο φορμαρισμένος Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον ξεκούραστο ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής της Super League.

Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από ένα σερί νικών στο πρωτάθλημα, ενώ παρέμειναν αήττητοι και στην Ευρώπη μετά το παιχνίδι στη Ρεν κι ελπίζουν να συνεχίσουν σε αυτή τη τροχιά καθώς απέχουν μόλις 2 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό.

Για τον ΠΑΟΚ το ενδεχόμενο ήττας θα τον απομακρύνει σημαντικά από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας και ενδεχομένως και εκτός 4αδας, κάτι που θέλει να αποφύγει.

Live οι σημαντικότερες στιγμές του ντέρμπι:

Ημίχρονο με ελάχιστα πράγματα (0-0)

Νεύρα στο παιχνίδι λίγο πριν το ημίχρονο, δύο λεπτά καθυστερήσεις

30′ Τεράστια ευκαιρία ο Ζαφείρης σε τετ α τετ αστόχησε, στέλνοντας τη μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι

28′ Σουτ του Μάριους, άουτ

26′ Κεφαλιά ο Πιρόλα, κάπου βρίσκει η μπάλα και καταλήγει κόρνερ

22′ Ο Ολυμπιακός πιέζει με παράλληλες σέντρες, αλλά χωρίς αποτέλεσμα

10′ Ο Ολυμπιακός πιέζει, αλλά φάση δεν έχει προκύψει στο ματς

Σέντρα στο παιχνίδι

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