Έγραψε ξανά ιστορία ο Mέσι – Κατέκτησε για 2η διαδοχική σεζόν το Golden Boot του MLS

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Ο Λιονέλ Μέσι συνεχίζει να γράφει τη δική του ιστορία στο αμερικανικό πρωτάθλημα. Ο Αργεντινός σταρ κατέκτησε για δεύτερη διαδοχική χρονιά το Χρυσό Παπούτσι του MLS, ολοκληρώνοντας την κανονική περίοδο με 26 γκολ και πετυχαίνοντας ένα ξεχωριστό ρεκόρ.

Η Ίντερ Μαϊάμι ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στην κανονική διάρκεια με ισοπαλία 3-3 απέναντι στη Σάρλοτ. Ο Μέσι δεν βρήκε δίχτυα, ωστόσο είχε καθοριστική συμμετοχή στην επίθεση της ομάδας του, μοιράζοντας δύο ασίστ από εκτελέσεις κόρνερ στα πρώτα γκολ της αναμέτρησης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στην Ανατολική Περιφέρεια και το πλεονέκτημα έδρας στους δύο πρώτους γύρους των playoffs.

Τα 26 γκολ του Μέσι ήταν αρκετά για να τον διατηρήσουν στην κορυφή των σκόρερ, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Πέταρ Μούσα της Ντάλας, ο οποίος ολοκλήρωσε τη σεζόν με 22 τέρματα. Παράλληλα, ο Αργεντινός έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS που κατακτά δύο συνεχόμενες χρονιές το συγκεκριμένο βραβείο.

Η Ίντερ Μαϊάμι συγκέντρωσε 60 βαθμούς και τερμάτισε πίσω από το Νάσβιλ, το οποίο έκανε ρεκόρ συγκομιδής με 77 βαθμούς. Πλέον, η ομάδα του Μέσι στρέφει την προσοχή της στα playoffs, όπου θα αντιμετωπίσει την Κολόμπους στην πρεμιέρα της νοκ άουτ φάσης.

Ο 39χρονος Αργεντινός, που έδωσε τον τελευταίο αγώνα του με την Εθνική ομάδα τον περασμένο Οκτώβριο, είχε πετύχει 29 γκολ στην κανονική περίοδο του περσινού MLS και είχε προσθέσει ακόμη έξι στα playoffs. Φέτος, μπορεί να σημείωσε λιγότερα τέρματα, όμως κατάφερε να διατηρήσει τον τίτλο του πρώτου σκόρερ.

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