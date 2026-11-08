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08.11.2026 11:02

«Κέρδισε ο Σάλιβαν, τέλος»: Ο Τραμπ έβγαλε νικητή στην Αλάσκα… πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση

08.11.2026 11:02
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Νικητή, πριν ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων στην Αλάσκα, έσπευσε να βγάλει ο Τραμπ.

Παρά το γεγονός ότι η Δημοκρατική αντίπαλος του Νταν Σάλιβαν προηγείται με 600 ψήφους, ο αμερικανός πρόεδρος έσπευσε να βαφτίσει νικητή τον ρεπουμπλικανό γερουσιαστή, αμφισβητώντας επί της ουσίας το εκλογικό αποτέλεσμα.

Με καταμετρημένο το 74% των ψήφων, η Πελτόλα προηγείται με περίπου 600 ψήφους, συγκεντρώνοντας ποσοστό 48,2%, έναντι 47,9% του Σάλιβαν. Στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Ρεπουμπλικανός Τζέραλντ Χάικς με 2,3%, ενώ ακολουθεί ο Δημοκρατικός Ντάνιελ Τζ. Σάλιβαν.

Η υποψηφιότητα του τελευταίου είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του αμερικανού προέδρου, που τον είχε χαρακτηρίσει «δόλωμα» των Δημοκρατικών, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν να αποσπάσει ψήφους από τον δικό του υποψήφιο. Μεταξύ άλλων ο Τραμπ ζήτησε από το υπουργείο Δικαιοσύνης να διερευνήσει την υπόθεση.

Χθες Σάββατο ο πρόεδρος των ΗΠΑ το πήγε ένα βήμα παρακάτω, υποστηρίζοντας ότι ο Νταν Σάλιβαν έχει ήδη κερδίσει την αναμέτρηση, παρά το μικρό προβάδισμα της αντιπάλου του και τις χιλιάδες ψήφους που δεν έχουν ακόμη καταμετρηθεί.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Τραμπ υποστήριξε ότι, εάν συνυπολογιστούν οι ψήφοι που έλαβαν οι δύο άλλοι υποψήφιοι, ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής προηγείται με διαφορά χιλιάδων ψήφων. Επιπλέον, επανέλαβε τους ισχυρισμούς του ότι οι συγκεκριμένες υποψηφιότητες εντάχθηκαν σκόπιμα στην εκλογική κούρσα για να ευνοήσουν τους Δημοκρατικούς.

«Δεν ξέρω γιατί αργούν τόσο πολύ να ανακοινώσουν τη νίκη του. Αυτό θα έπρεπε να γίνει αμέσως!», έγραψε χαρακτηριστικά, καταλήγοντας με τον ισχυρισμό ότι «η κούρσα στην Αλάσκα ΤΕΛΕΙΩΣΕ» και ότι ο Νταν Σάλιβαν νίκησε με μεγάλη διαφορά.

Παραδοσιακά η καταμέτρηση στην Αλάσκα εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς, καθώς η πολιτεία δίνει περιθώριο έως και δέκα ημερών μετά τις εκλογές για την παραλαβή και καταμέτρηση των ψήφων, ενώ για τα ψηφοδέλτια από το εξωτερικό η προθεσμία φτάνει τις 15 ημέρες.

Επιπλέον, στην Αλάσκα εφαρμόζεται το σύστημα της ψηφοφορίας κατά σειρά προτίμησης (ranked-choice voting), βάσει του οποίου οι ψήφοι των υποψηφίων που αποκλείονται μεταφέρονται στην επόμενη επιλογή των ψηφοφόρων. Έτσι, το τελικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο πριν ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία καταμέτρησης.

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