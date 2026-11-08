Ιαπωνία: Τουλάχιστον 24 τραυματίες από τον σεισμό των 5,7 Ρίχτερ – Ζημιές σε καταστήματα και κτίρια

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σεισμική δόνηση 5,7 βαθμών είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από είκοσι άνθρωποι κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου προς Κυριακή (σ.σ.: τοπική ώρα) στην κεντρική Ιαπωνία, σύμφωνα με τις αρχές και ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σεισμός καταγράφτηκε στη 01:04 (σ.σ.: στις 18:04 χθες Σάββατο ώρα Ελλάδας), σε βάθος 40 χιλιομέτρων, σε περιοχή δυτικά από τον νομό Σιζουόκα, ή περίπου 200 χιλιόμετρα δυτικά από το Τόκιο, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Así quedó una librería en la ciudad de Toyota, en la prefectura de Aichi, tras el fuerte sismo de 5.7 que sacudió Japón 🇯🇵 pic.twitter.com/3ownuV4MPu — Centinela 35 (@Centinela_35) November 7, 2026

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Τσούνιτσι Σιμπούν και το τηλεοπτικό δίκτυο Τόκαϊ, 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν στον νομό Σιζουόκα και στον γειτονικό Άιτσι.

Αξιωματούχος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας στον Άιτσι δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο πως έχουν καταμετρηθεί 16 ελαφρά τραυματίες. Οι αρχές στον νομό Σιζουόκα έκαναν από την πλευρά τους λόγο για τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους 90χρονη που έπεσε από το κρεβάτι της.

Προβλήματα και στους σιδηροδρόμους

Υλικές ζημιές, ιδίως σπασμένες βιτρίνες, αναφέρθηκαν σε πόλεις που επλήγησαν, ενώ η κίνηση των σιδηροδρομικών συρμών στον σεισμοπαθή τομέα αντιμετώπισε προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων των υπερταχειών Σινκάνσεν.

Πάνω από το σημείο του υπεδάφους όπου συγκρούονται τέσσερις τεκτονικές πλάκες, το ιαπωνικό αρχιπέλαγος καταγράφει σε ετήσια βάση περί το 18% των αισθητών σεισμικών δονήσεων παγκοσμίως.

Στη μεγάλη πλειονότητά τους, οι σεισμοί αυτοί δεν έχουν συνέπειες. Ωστόσο, η χώρα παραμένει στοιχειωμένη από τον τρομακτικό σεισμό 9 βαθμών και το τσουνάμι που προκάλεσε την 11η Μαρτίου 2011, όταν οι νεκροί και οι αγνοούμενοι έφθασαν τους 18.500 και ενέσκηψε η καταστροφή στον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό στη Φουκουσίμα.

Προειδοποίηση για νέους ισχυρούς σεισμούς

Η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή για το ενδεχόμενο νέων ισχυρών σεισμών την επόμενη εβδομάδα, με ιδιαίτερη προσοχή στις επόμενες δύο έως τρεις ημέρες.

Παράλληλα, προειδοποίησε για τον κίνδυνο κατολισθήσεων λάσπης και πτώσεων βράχων, καθώς και για πιθανές επιπτώσεις από τις βροχοπτώσεις.

«Παρακαλούμε να είστε σε εγρήγορση για κατολισθήσεις λάσπης, πτώσεις βράχων και τις πιθανές επιπτώσεις από τις βροχοπτώσεις», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο αξιωματούχος της υπηρεσίας Αγιατάκα Εμπιτά.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποια εμφανής μεταβολή στην περιοχή της τάφρου Νανκάι (Nankai Trough), όπου, σύμφωνα με τους επιστήμονες, υπάρχει πιθανότητα εκδήλωσης ενός μεγάλου σεισμού.

Διαβάστε επίσης:

Ιράν: Δύο πετρελαιοφόρα προσέκρουσαν σε νάρκες κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Πολωνία: Βρέθηκαν 3 νεκροί στο σπίτι του δράστη του μακελειού στην Κρακοβία – Ακροδεξιός τρομοκρατης με πιθανούς συνεργάτες, λέει η κυβέρνηση (Video)

Λιβύη: Μετά από 12 χρόνια ανοίγει ξανά η πρεσβεία της Αιγύπτου στην Τρίπολη