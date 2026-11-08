ΚΕΔΕ: Καταγγελία Ρωξάνης Μπέη για σωματική επίθεση από «γαλάζιο» αιρετό – Ρεσιτάλ κυβερνητικού αυταρχισμού στην Καλαμάτα

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Δεν έφταναν οι φωνές, οι απειλητικές συμπεριφορές και οι πρωτοφανείς εντάσεις που σημάδεψαν το συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Μια νέα, εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία έρχεται να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την εικόνα της «γαλάζιας» πλειοψηφίας και να θέσει ευθέως ζήτημα θεσμικής ευθύνης της διοίκησης.

Η δημοτική σύμβουλος Αθηναίων και πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ρωξάνη Μπέη, κατήγγειλε με επιστολή της προς τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου, ότι δέχθηκε υποτιμητική συμπεριφορά και σωματική επίθεση από αιρετό που ανήκει στην παράταξη της πλειοψηφίας, κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου.

«Με τράβηξε από το μπράτσο και με έσπρωξε», καταγγέλλει η ίδια, περιγράφοντας ένα περιστατικό που, εφόσον επιβεβαιωθεί, ξεπερνά κάθε όριο πολιτικής αντιπαράθεσης και στοιχειώδους σεβασμού.

Από τη λεκτική απαξίωση στη σωματική επιθετικότητα

Σύμφωνα με όσα περιγράφει η Ρωξάνη Μπέη στην επιστολή της, ο συγκεκριμένος αιρετός ενοχλήθηκε από την παρουσία της στη διπλανή θέση, στην πρώτη σειρά της αίθουσας. Όπως υποστηρίζει, άρχισε να της απευθύνεται με υποτιμητικό τρόπο, σχολιάζοντας ακόμη και τον τρόπο που καθόταν ή το γεγονός ότι μίλησε στο τηλέφωνο, ενώ ο ίδιος έκανε το ίδιο.

Η καταγγελία, όμως, δεν περιορίζεται σε φραστικές προσβολές. Η δημοτική σύμβουλος αναφέρει ότι ο αιρετός τη σκούντηξε με τον αγκώνα, την έσπρωξε πάνω στην καρέκλα της και καταλάμβανε επιδεικτικά τον χώρο της, εκδηλώνοντας την ενόχλησή του για την παρουσία της.

Πρόκειται για συγκεκριμένους ισχυρισμούς που απαιτούν διερεύνηση και απαντήσεις. Διότι, αν επιβεβαιωθούν, δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη ένταση συνεδρίου, αλλά για συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι σε μια εκλεγμένη γυναίκα της Αυτοδιοίκησης.

Ο Κυρίζογλου οφείλει να δώσει απαντήσεις

Το εντυπωσιακό είναι ότι η ίδια η Ρωξάνη Μπέη, παρά τη σοβαρότητα όσων καταγγέλλει, διατηρεί στην επιστολή της έναν αξιοσημείωτα θεσμικό τόνο. Διευκρινίζει ότι δεν θεωρεί πως τέτοιες συμπεριφορές εκφράζουν προσωπικά τον Λάζαρο Κυρίζογλου ή το σύνολο της παράταξής του. Ζητά, ωστόσο, να καταδικαστούν και να ληφθούν μέτρα ώστε να μην επαναληφθούν.

Η διοίκηση της ΚΕΔΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια καταγγελία με σιωπή ή αδιαφορία. Οφείλει να διερευνήσει το περιστατικό, να ακούσει όλες τις πλευρές και να ξεκαθαρίσει ότι οι εκφοβιστικές και επιθετικές συμπεριφορές δεν έχουν θέση στα συλλογικά όργανα της Αυτοδιοίκησης.

Πολύ περισσότερο όταν η καταγγελία έρχεται λίγες ώρες μετά τις εικόνες της έντονης φραστικής επίθεσης του γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ, Δημήτρη Καφαντάρη, εναντίον του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, κατά την επεισοδιακή ψηφοφορία.

Πόσα ακόμη περιστατικά πρέπει να καταγγελθούν για να γίνει αντιληπτό ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να διεξάγεται με όρους επιβολής και εκφοβισμού;

Η πλειοψηφία έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπίζεται τις πολιτικές επιλογές της. Δεν έχει, όμως, κανένα δικαίωμα να θεωρεί ότι η αριθμητική της υπεροχή επιτρέπει συμπεριφορές που προσβάλλουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων της.

Το συνέδριο της Καλαμάτας ολοκληρώθηκε, αλλά τα ερωτήματα για όσα συνέβησαν παραμένουν. Και η καταγγελία της Ρωξάνης Μπέη δεν είναι ένα επεισόδιο που μπορεί απλώς να ξεχαστεί μαζί με τις υπόλοιπες εντάσεις. Είναι μια υπόθεση που απαιτεί συγκεκριμένη θεσμική απάντηση. Πρώτα απ’ όλα από τον ίδιο τον Λάζαρο Κυρίζογλου.

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