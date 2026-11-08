43ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας: Ο συνθήκες της διαδρομής και ο χρυσός οδηγός ένδυσης για τους δρομείς

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Οι καιρικές συνθήκες που διαμορφώνονται για την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026 είναι σχεδόν ονειρικές για τους αθλητές αντοχής που θα τρέξουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας, καθώς ο συνδυασμός χαμηλών θερμοκρασιών, ελεγχόμενης υγρασίας και καθαρής ατμόσφαιρας υπό την επίδραση των βοριάδων δημιουργεί το τέλειο περιβάλλον για να διατηρήσει το σώμα σταθερή θερμοκρασία χωρίς τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

Στην αφετηρία στον Μαραθώνα στις 08:30 το πρωί, οι δρομείς θα συναντήσουν τσουχτερό κρύο με το θερμόμετρο γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου, τη σχετική υγρασία στο 70%, ηλιοφάνεια με ελάχιστες νεφώσεις και ΒΒΑ ανέμους εντάσεως 4 με 5 μποφόρ που θα προσφέρουν καθαρό αέρα. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προς το Παναθηναϊκό Στάδιο, η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο φτάνοντας τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου —που αποτελεί και τη μέγιστη τιμή της ημέρας—, ενώ η υγρασία θα υποχωρήσει σε πολύ ευχάριστα επίπεδα μεταξύ 50% και 60%, με τους βοριάδες να διατηρούνται στα 4 μποφόρ με ελαφρώς παραπάνω ριπές κάτω από έναν ηλιόλουστο ουρανό με λίγες αραιές νεφώσεις.

Για να διαχειριστείτε ιδανικά αυτές τις συνθήκες, ο χρυσός κανόνας των μαραθωνοδρόμων επιβάλλει να ντυθείτε σαν να έχει δέκα βαθμούς περισσότερους από τη θερμοκρασία της ατμόσφαιρας, δίνοντας όμως παράλληλα μεγάλη προσοχή στην ψυχρή αναμονή της αφετηρίας. Στο διάστημα από τις επτά έως τις οκτώμισι το πρωί στον Μαραθώνα, η στασιμότητα στους 10 βαθμούς κελσίου με τον βοριά θα προκαλέσει έντονο πάγωμα, γι’ αυτό είναι απαραίτητο να φοράτε πάνω από την αγωνιστική σας στολή παλιά ρούχα μιας χρήσης, όπως ένα παλιό φούτερ ή μια φόρμα, ή ακόμα και μια πλαστική σακούλα ή ισοθερμική κουβέρτα για να κρατήσετε τον αέρα μακριά από το σώμα σας, τα οποία θα αποχωριστείτε ελάχιστα λεπτά πριν δοθεί η εκκίνηση.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό του αγώνα, η ιδανική επιλογή είναι ένα ελαφρύ, αναπνέον φανελάκι ή κοντομάνικο μπλουζάκι από τεχνικό ύφασμα, αποφεύγοντας αυστηρά τα βαμβακερά ρούχα που συγκρατούν τον ιδρώτα και θα σας παγώσουν με την επίδραση του αέρα. Εξαιρετική λύση για τα χέρια αποτελούν τα αυτόνομα μανίκια, τα οποία σας κρατούν ζεστούς στα πρώτα οκτώ με δέκα χιλιόμετρα και στη συνέχεια κατεβαίνουν εύκολα στους καρπούς χωρίς να χρειάζεται να σταματήσετε. Για το κάτω μέρος, ένα άνετο δρομικό σορτσάκι ή ένα ελαφρύ κοντό κολάν προσφέρει την απαιτούμενη ελευθερία κινήσεων, ενώ λόγω της ηλιοφάνειας τα γυαλιά ηλίου θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα. Καλή επιτυχία σε όλους τους δρομείς σε αυτή τη σπουδαία γιορτή του αθλητισμού!

Διαβάστε επίσης

Γκρίζο και ψυχρό φθινοπωρινό σκηνικό με ισχυρούς βοριάδες έως 8 μποφόρ, πριν το ανοιξιάτικο διάλειμμα του Νοέμβρη και τα 20άρια

«Τι ώρα θα βρέξει;»: Γιατί η ακριβής πρόγνωση ώρας στην Αττική είναι ο απόλυτος γρίφος

Ο ψυχρός τιμωρός έγινε σύμμαχος στο έπος του 40