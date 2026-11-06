Γκρίζο και ψυχρό φθινοπωρινό σκηνικό με ισχυρούς βοριάδες έως 8 μποφόρ, πριν το ανοιξιάτικο διάλειμμα του Νοέμβρη και τα 20άρια

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Ο καιρός έχει γυρίσει οριστικά σελίδα σε ένα πιο γκρίζο και ψυχρό πρόσωπο του Νοέμβρη. Ισχυροί βοριάδες στα πελάγη χαρίζουν καθαρή ατμόσφαιρα αλλά προκαλούν αυξημένη συννεφιά και κάποιες τοπικές βροχές στα ανατολικά.

Παράλληλα, πολικές αέριες μάζες κατηφορίζουν στη χώρα μας, φέρνοντας ψύχρα στα πεδινά και αισθητό κρύο στα ορεινά έως το τέλος της εβδομάδας! Παρ’ όλα αυτά, αυτή η πρώτη πρόγευση του χειμώνα δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από την ερχόμενη εβδομάδα μια θερμή μεταφορά αλλάζει ξανά το σκηνικό, φέρνοντας ένα ανοιξιάτικο διάλειμμα όπου τα 20άρια θα πρωταγωνιστούν!

Αυξημένες νεφώσεις στα ανατολικά, τοπικές βροχές, θυελλώδεις βοριάδες έως 8 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας

Σήμερα, η μέρα θα κυλήσει με εκτεταμένες νεφώσεις στη βόρεια και την ανατολική ηπειρωτική χώρα. Τοπικές βροχές περιμένουμε στη Θεσσαλία και τη Βόρεια Εύβοια, ενώ ψιλόβροχα θα εκδηλωθούν στην Κεντρική Στερεά, κυρίως γύρω από τις ορεινές περιοχές. Στα δυτικά τμήματα της χώρας, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Επτάνησα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στα νοτιότερα τμήματα περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις που πρόσκαιρα θα πυκνώνουν, δίνοντας τοπικές βροχές κυρίως σε ορεινές περιοχές της Ανατολικής Στερεάς και της Πελοποννήσου, ενώ στις Κυκλάδες θα επικρατεί γενικά ηλιοφάνεια. Στην Κρήτη οι βοριάδες θα προκαλέσουν νεφώσεις και βροχές κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια του νησιού. Την ίδια ώρα, στα Δωδεκάνησα αναμένεται αίθριος καιρός, ενώ στο Καστελόριζο είναι πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές. Οι βοριάδες πνέουν κυρίαρχοι και ενισχυμένοι στα 7 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν μέτριας έντασης χωρίς να προβληματίζουν.

Η επικράτηση των βοριάδων φέρνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά, όπου ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15-16°C. Μόνο στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξουμε τους 18 με 20°C. Τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο θα είναι έντονο, με τις τιμές να προσεγγίζουν τους 0°C στα πιο ορεινά ηπειρωτικά.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με νεφώσεις και διαστήματα ηλιοφάνειας. Οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι βοριάδες έως 6 μποφόρ στα ανατολικά και έως 5 μποφόρ στον Σαρωνικό, ενώ η θερμοκρασία σε πτώση θα κυμανθεί από 8 έως 16°C. Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα εξελιχθεί με πιο πυκνές νεφώσεις. Στον Θερμαϊκό θα επικρατεί σχεδόν άπνοια, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 15°C το μεσημέρι (από 9°C το πρωί).

Μουντό σκηνικό, ψιλόβροχα στα ορεινά και τοπικές βροχές στα παράκτια το Σάββατο

Το Σάββατο θα διατηρηθεί γενικά μουντός και συννεφιασμένος καιρός, κυρίως στα ηπειρωτικά, με τα μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας να εντοπίζονται στην περιοχή του Αιγαίου. Αρχικά, κάποιες τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα παραθαλάσσια τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Λίγο αργότερα, πιθανά είναι κάποια σκόρπια ψιλόβροχα στα ορεινά ηπειρωτικά, καθώς και στα νησιά του Ιονίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βοριάδες έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν μέτριοι χωρίς να δημιουργούν προβλήματα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα βόρεια και ανατολικά στους 13 με 15°C, ενώ στο Ιόνιο, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη Δυτική Πελοπόννησο και τα Δωδεκάνησα θα φτάσει τους 17 με 18°C. Το πρωινό κρύο στα ορεινά ηπειρωτικά παραμένει έντονο με θερμοκρασίες κοντά στο μηδέν.

Ιδανικές συνθήκες για τον Μαραθώνιο την Κυριακή

Την Κυριακή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, με συννεφιά και κάποιες ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά της χώρας. Το κρύο θα παραμείνει αισθητό, διαμορφώνοντας όμως απόλυτα ιδανικές συνθήκες για τους τολμηρούς δρομείς που θα τρέξουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας! Αμέσως μετά, η θερμή μεταφορά παίρνει τη σκυτάλη, οδηγώντας τον Νοέμβριο σε ένα ανοιξιάτικο διάλειμμα με τους 20 βαθμούς να επιστρέφουν στον χάρτη! Με απλά λόγια… κρατάμε τα ζεστά μπουφάν μας μέχρι το τέλος της εβδομάδας και από τη νέα εβδομάδα τα βάζουμε για λίγο στην άκρη!

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