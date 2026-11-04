Λήξη συναγερμού από την κακοκαιρία «Ανιέτα»: Γυρίζουμε σελίδα προς ένα πιο γκρίζο και ψυχρό πρόσωπο του Νοέμβρη με πολικές αέριες μάζες

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Η επέλαση της ιταλικής προέλευσης κακοκαιρίας «Ανιέτα» συνεχίστηκε και σήμερα, με τα έντονα φαινόμενα να επιμένουν στα δυτικά, τα βόρεια και την ανατολική νησιωτική χώρα. Ωστόσο, από απόψε το βράδυ το χαμηλό απομακρύνεται ανατολικά για να αφήσει τα τελευταία του «απόνερα», δίνοντάς μας τη δυνατότητα να γυρίσουμε σελίδα. Ο καιρός ετοιμάζεται να μεταβεί σε ένα πιο γκρίζο, ήπιο αλλά αισθητά πιο ψυχρό πρόσωπο του Νοέμβρη. Συννεφιά και τοπικές βροχές θα συνθέτουν το σκηνικό, ενώ παράλληλα ψυχρότερες πολικές αέριες μάζες κατηφορίζουν προς τη χώρα μας για να επιβληθούν και να ρίξουν τη θερμοκρασία.

Σταδιακή αποχώρηση της κακοκαιρίας, βοριάδες στα πελάγη και αισθητό πρωινό κρύο

Για την Τετάρτη (4/11), το χαμηλό βαρομετρικό θα έχει αποχωρήσει ήδη ανατολικά από τα ξημερώματα. Μέχρι νωρίς το πρωί θα δώσει βροχές και κάποιες καταιγίδες στη Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη βόρεια και κεντρική χώρα ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος με διαστήματα ηλιοφάνειας και πιθανά ψιλόβροχα στη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια.

Κατεβαίνοντας νοτιότερα, νωρίς το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ εκεί ο καιρός θα παραμείνει συννεφιασμένος όλη μέρα με πιθανά ψιλόβροχα. Στην Πελοπόννησο, την Ανατολική Στερεά και τις Κυκλάδες περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με αραιές νεφώσεις και πιθανές ψιχάλες κυρίως στα ορεινά.

Στην Κρήτη ο ουρανός θα είναι συννεφιασμένος με πιθανές ψιχάλες στα ορεινά, αλλά και με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Στα Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο περιμένουμε τοπικές ασθενείς βροχές κυρίως το πρωί.

Στο πεδίο των ανέμων οι νοτιάδες παραχωρούν τη θέση τους στους βοριάδες, οι οποίοι θα πνέουν ενισχυμένοι έως 5 με 6 μποφόρ στα πελάγη μας.

Η θερμοκρασία δεν θα μεταβληθεί ιδιαίτερα, φτάνοντας τους 20 με 21°C στην κεντρική και νότια χώρα, ενώ στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Βόρειο Αιγαίο το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει τους 17 με 18°C. Παράλληλα, κατά τις νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες το κρύο θα είναι έντονο και οι τιμές μονοψήφιες στα ηπειρωτικά, καθώς ψυχρότερες αέριες μάζες κατηφορίζουν προς την περιοχή μας.

Στην Αττική ο ουρανός έχει ανοίξει ήδη και αίθριος θα παραμείνει και αύριο με λίγες αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 4 με 5 μποφόρ στις γύρω θάλασσες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19-20°C.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα εξελιχθεί με νεφώσεις, αλλά και με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Ο Βαρδάρης στον Θερμαϊκό θα πνέει στα 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 10°C το πρωί θα φτάσει τους 16°C το μεσημέρι.

Μουντός καιρός, τοπικές βροχές, θυελλώδεις βοριάδες έως 7 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Πέμπτη

Την Πέμπτη (5/11) ο καιρός θα είναι γενικά βελτιωμένος, αλλά μουντός και συννεφιασμένος στα βόρεια και ανατολικά ηπειρωτικά, με μεγαλύτερα διαστήματα ηλιοφάνειας στην υπόλοιπη χώρα. Μέσα στη μέρα περιμένουμε τοπικές βροχές στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, την Κεντρική Στερεά και την Εύβοια, ενώ πιθανές είναι κάποιες ψιχάλες και στα ορεινά της Κρήτης.

Οι βοριάδες επικρατούν κυρίαρχοι, ενισχυμένοι έως 6 με 7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ στο Ιόνιο θα πνέουν μέτριας έντασης χωρίς να προβληματίζουν. Η επικράτηση των βοριάδων φέρνει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας στα βόρεια και ανατολικά: ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 14°C στα βόρεια και τη Θεσσαλία, τους 16 με 17°C στην Ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη, ενώ μόνο στα δυτικά και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20°C. Τις νυχτερινές και πρωινές ώρες το κρύο θα είναι αισθητό με μονοψήφιες τιμές στα ηπειρωτικά.

Η προοπτική για την Παρασκευή

Την Παρασκευή (5/11) ο καιρός θα ακολουθήσει το γκρίζο μοτίβο των ημερών, με συννεφιά και ασθενείς τοπικές βροχές, την ώρα που οι πολικές αέριες μάζες επιβάλλονται στη χώρα μας ρίχνοντας περαιτέρω τη θερμοκρασία.

Με απλά λόγια… λήξη συναγερμού από την κακοκαιρία «Ανιέτα» και επιστροφή στις γκρίζες, ψυχρές φθινοπωρινές ρυθμίσεις, χωρίς ακρότητες!

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