Στα 103 δολάρια το Brent, στα 92 ευρώ το φυσικό αέριο – Στο κάδρο προσδοκίες από το διπλωματικό μέτωπο

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Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές στη συνεδρίαση της Τετάρτης (4.11.2026) εν μέσω προσδοκιών για θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενώ σταθεροποιητικά, λίγο πάνω από τα 90 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαπραγματεύονται τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, το αργό πετρέλαιο τύπου Brent υποχωρεί κάτω από τα 103 δολάρια ανά βαρέλι συνεχίζοντας σε πτωτική πορεία από την αρχή της εβδομάδας, καθώς οι επενδυτές ελπίζουν σε πιθανή θετική έκβαση των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε ότι οι δύο χώρες εξετάζουν νέες προτάσεις που κατέθεσαν οι διαμεσολαβητές, με στόχο τη γεφύρωση των διαφορών τους.

Ωστόσο, ο επικεφαλής εθνικής ασφάλειας του Ιράν ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι η απάντηση της Ουάσιγκτον παραμένει μη ικανοποιητική.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επίσης αμυντικά πλήγματα κατά του Ιράν, στοχεύοντας συστήματα πυραύλων εδάφους-αέρος που χρησιμοποιούνταν εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και υποδομών.

Παρ’ όλα αυτά, η περιορισμένη κλίμακα των πληγμάτων υποδηλώνει ότι δεν αναμένεται άμεση επιστροφή σε στρατιωτικές επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακας.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, η διεθνής τιμή αναφοράς του πετρελαίου έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 10% από την αρχή της εβδομάδας, επηρεασμένη από την αισιοδοξία για μια πιθανή διπλωματική διέξοδο, καθώς και από ενδείξεις ανάκαμψης στις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή.

Σταθεροποιητικά κινείται το φυσικό αέριο

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη σταθεροποιούνται πάνω από τα 92 ευρώ ανά MWh έπειτα από δύο συνεχόμενες ημέρες πτώσης.

Η αγορά σταθμίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και απομακρύνεται προς το παρόν από τις ανησυχίες ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Το Κατάρ, όπως αναφέρθηκε, συνεχίζει τις προσπάθειες διαμεσολάβησης για την εκτόνωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, με τις δύο πλευρές να εξετάζουν, σύμφωνα με πληροφορίες, νέες προτάσεις για την επίλυση των διαφορών τους.

Οι συνομιλίες πάντως διεξάγονται εν μέσω συνεχιζόμενων ιρανικών επιθέσεων κατά εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ προχώρησαν σε περιορισμένα αμυντικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων.

Ωστόσο, οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό παραμένουν, δεδομένης της αυξανόμενης ζήτησης για θέρμανση και του γεγονότος ότι τα αποθέματα στην Ευρώπη βρίσκονται κάτω από τους εποχικούς στόχους.

Σημειώνεται ότι οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης στη Γερμανία είναι γεμάτες σε ποσοστό περίπου 61%, χαμηλότερα από τον κυβερνητικό στόχο του 70% ενώ τα αποθέματα στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν κάτω από το 75%, το χαμηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί για τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Καθώς οι θερμοκρασίες στη Βορειοδυτική Ευρώπη αναμένεται να σημειώσουν περαιτέρω πτώση αυτή την εβδομάδα, η ζήτηση για θέρμανση είναι πιθανό να αυξηθεί.

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