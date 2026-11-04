STIRIXIS Group: Τρεις διεθνείς διακρίσεις για τον σχεδιασμό χώρων της Εθνικής Τράπεζας και της ECOSHIFT

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Τρεις διακρίσεις στα International Property Awards 2026–2027 απέσπασε η STIRIXIS Group για τον σχεδιασμό των χώρων εξυπηρέτησης εταιρικών πελατών της Εθνικής Τράπεζας και των κεντρικών εγκαταστάσεων της ECOSHIFT, του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος.

Τα δύο έργα αφορούν διαφορετικές επιχειρηματικές λειτουργίες: την εξυπηρέτηση επιχειρήσεων σε τραπεζικό περιβάλλον και τη συνύπαρξη γραφείων και παραγωγής σε βιομηχανική εγκατάσταση.

Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 22 Οκτωβρίου στο Λονδίνο, τα NBG Corporate Service Hubs έλαβαν βραβεία πέντε αστέρων στις κατηγορίες Best Public Service Interior και Best Office Interior. Οι εγκαταστάσεις της ECOSHIFT διακρίθηκαν με βραβείο πέντε αστέρων στην κατηγορία Best Mixed Use Interior.

Οι χώροι της Εθνικής Τράπεζας προκρίθηκαν επίσης για την ευρωπαϊκή διάκριση και στις δύο κατηγορίες. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν τον Ιανουάριο του 2027, σε τελετή στο ξενοδοχείο The Savoy του Λονδίνου.

Για την Εθνική Τράπεζα, η STIRIXIS Group ανέπτυξε ένα πρότυπο χωρικό μοντέλο αφιερωμένο στους εταιρικούς πελάτες. Σύμφωνα με την εταιρεία σχεδιασμού, ζητούμενο ήταν να δημιουργηθούν χώροι κατάλληλοι για εμπιστευτικές συναντήσεις, με δυνατότητα εφαρμογής του ίδιου μοντέλου σε διαφορετικά κτίρια.

Κάθε Hub περιλαμβάνει αίθουσες συναντήσεων, ιδιωτικούς χώρους συμβουλευτικής και ευέλικτες θέσεις εργασίας για τις τραπεζικές ομάδες. Η χωροθέτηση, η ακουστική μελέτη και η επιλογή υλικών αποσκοπούν στη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των συζητήσεων.

Το μοντέλο έχει ήδη εφαρμοστεί σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Λάρισα και Ηράκλειο Κρήτης, με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης. Η δυνατότητα προσαρμογής σε διαφορετικά κτιριακά περιβάλλοντα αποτέλεσε βασική παράμετρο του σχεδιασμού, ώστε οι νέοι χώροι να ακολουθούν κοινές λειτουργικές προδιαγραφές.

Το δεύτερο έργο αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις της ECOSHIFT στη Μεταμόρφωση Αττικής. Η εταιρεία αποτελεί τη μονάδα ηλεκτροκίνησης και αποθήκευσης ενέργειας του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος. Στις εγκαταστάσεις σχεδιάζονται και κατασκευάζονται, μεταξύ άλλων, το ηλεκτρικό scooter NOOS και το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας BES 1.0.

Το συγκρότημα καλύπτει περισσότερα από 3.000 τ.μ., με τους χώρους παραγωγής να καταλαμβάνουν 2.500 τ.μ. Ο σχεδιασμός οργανώθηκε γύρω από τη λειτουργική σύνδεση της παραγωγής με τις ομάδες μηχανικών, των οποίων οι ανοιχτοί σταθμοί εργασίας τοποθετήθηκαν σε άμεση γειτνίαση με αυτήν.

Περιλαμβάνονται επίσης κλειστές αίθουσες συναντήσεων, μικροί χώροι συνεργασίας, café, lounge και εσωτερικό αμφιθέατρο για την εκπαίδευση και τον συντονισμό του προσωπικού.

Ο εκτελεστικός πρόεδρος του ομίλου Πέτρος Πετρόπουλος, Μιχάλης Η. Οικονομάκης, συνέδεσε τη διάκριση με τη συνεργασία των δύο εταιρειών και την αποτύπωση των αναγκών της ECOSHIFT στον χώρο. Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος και Executive Director της STIRIXIS Group, Έλενα Κυρνασίου-Αθανασούλα, αναφέρθηκε στη σύνδεση του σχεδιασμού με τη συμβουλευτική εξυπηρέτηση στην Εθνική και με την παραγωγική δραστηριότητα στην ECOSHIFT.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της, η STIRIXIS Group διαθέτει χαρτοφυλάκιο άνω των 900 έργων σε 29 χώρες και περισσότερα από 60 διεθνή βραβεία.

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