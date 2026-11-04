Εύβοια: Κατέρρευσε από ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο – Τον επανέφεραν μετά από επτά απινιδώσεις

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Συναγερμός σήμανε στις υγειονομικές αρχές στην κεντρική Εύβοια, όταν ένας 57χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή μέσα σε γυμναστήριο της περιοχής.
Σύμφωνα με το evima.gr, άμεσα κινητοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, με το πλήρωμα του ασθενοφόρου να φτάνει στο σημείο μέσα σε 3 με 4 λεπτά.
Οι διασώστες ξεκίνησαν τις προσπάθειες ανάνηψης του 57χρονου, πραγματοποιώντας συνολικά επτά απινιδώσεις.
Τελικά κατάφεραν να επαναφέρουν τον άνδρα, ο οποίος παραδόθηκε στο νοσοκομείο με αυτόματη αναπνοή και σφυγμό.
Διαβάστε επίσης
Την Παρασκευή η δίκη της Μουρτζούκου για τον θάνατο των τριών βρεφών
Σοβαρό τροχαίο στα Χανιά: Διασωληνωμένος 22χρονος στο ΠΑΓΝΗ
«Τι ώρα θα βρέξει;»: Γιατί η ακριβής πρόγνωση ώρας στην Αττική είναι ο απόλυτος γρίφος
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.